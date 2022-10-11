56 780 воєнних злочинів вчинено з початку повномасштабного вторгнення, - Офіс Генпрокурора. ІНФОГРАФІКА

Задокументовано 39 347 воєнних злочинів та 17 433 злочини проти національної безпеки України.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 11 жовтня задокументовано 39 347 воєнних злочинів та 17 433 злочини проти національної безпеки України", - йдеться в повідомленні.

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