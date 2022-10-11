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56 780 воєнних злочинів вчинено з початку повномасштабного вторгнення, - Офіс Генпрокурора. ІНФОГРАФІКА

злочини,воєнні,ексгумація,вабля

Задокументовано 39 347 воєнних злочинів та 17 433 злочини проти національної безпеки України.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 11 жовтня задокументовано 39 347 воєнних злочинів та 17 433 злочини проти національної безпеки України", - йдеться в повідомленні.

56 780 воєнних злочинів вчинено з початку повномасштабного вторгнення, - Офіс Генпрокурора 01

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Автор: 

воєнні злочини (1848) Офіс Генпрокурора (3236)


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"оон" высрала что только убитыми... но неточно, 5тыс., но вроде и больше.
Офис Дегенералки, или деполковникесса она? - высрал что детей только погибло около 500, тогда как в Мариуполе за такие слова ее бы взяли и..... наверное я бы не защищал эту "настопроцентовмою" сталинистку, ой, то есть Венядиктову.
даже Аллаха не боятся ну? просто если не верить в Зевса, то и совесть.... "совесть" "чистА"?
после виски полста.
б*же, вот реально после вот такого и еще больше презираю веропитеков - визжат шо "бохнокаж*т фсех". Ага, ща, только штаны емУ закажу а нимб за облачко закатился и сразу каааак нокаж*т Кадырова, аж овца ему раком в горле встанет.
тупо херню городят, типо - взорвали дом, у чувака вся семья в царство как там этого, а санитары перевязывают палец и спрашивают хорошо ли покушал он перед взрывом - Да млять, хорошо, но есть нюанс...
Венядиктова - го аут.
100%-ный сталинист
показати весь коментар
11.10.2022 12:27 Відповісти
 
 