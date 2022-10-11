УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4532 відвідувача онлайн
Новини
8 735 8

Під час окупації Ізюмщини військові РФ закатували чоловіка та залишили тіло в лісопосадці, - Офіс Генпрокурора. ФОТО 18+

гпу,генпрокуратура,офис,прокурора,генпрокурора,генерального,огп,огпу

 За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Офісу Генпрокурора

Як зазначається, 10 жовтня правоохоронці виявили у лісопосадці у с. Синичено Ізюмського району закатоване тіло чоловіка. Його голова була повністю обмотана тканиною, а руки — зв‘язані шнуром.

За попередніми даними слідства, чоловіка вбили і закатували російські військові під час окупації населеного пункту. Після цього вони залишили тіло вбитого у лісопосадці.

Також дивіться: Росіяни розстріляли чотирьох мирних мешканців у погребі в Куп’янську-Вузловому. ФОТОрепортаж

Наразі тіло направлено для проведення судово-медичної експертизі. Огляд місця події проводили прокурори та слідчі поліції.

Під час окупації Ізюмщини військові РФ закатували чоловіка та залишили тіло в лісопосадці, - Офіс Генпрокурора 01
Під час окупації Ізюмщини військові РФ закатували чоловіка та залишили тіло в лісопосадці, - Офіс Генпрокурора 02

Автор: 

армія рф (17185) катування (597) Харківщина (6054) Ізюм (325) Офіс Генпрокурора (3236)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кацапи - виродки , щоб ви всі здохли 😡
показати весь коментар
11.10.2022 12:27 Відповісти
Амнисти интернейшионал сейчас скажет, что это мы убили коллаборанта и трупу всего 3 недели, не все так однозначно, ничего нельзя выяснить и давайте не будет нагнетать, а создадим комиссию в ноябре следующей пятилетки.
показати весь коментар
11.10.2022 12:31 Відповісти
Любой террористический акт преследуют цель посеять страх, дабы навязать свою волю.

Мы уже не говорим, что с военной точки зрения обстрелы украинских городов и убийства мирных жителей бессмысленны. Это банальный терроризм.

Но и он лишен всякого смысла и разумного основания.

Украинский народ ничем больше не запугать. Они ежедневно последние 7 месяцев живут под такими обстрелами и с каждой новой ракетой их ненависть и воля к борьбе только растут.

Зеленского это тоже не остановит. Зеленского, который уже вообще официально отказался от любых переговоров с чекистом.

У Запада это вызывает только еще большое желание до конца поддерживать Украину.

Тогда зачем?

А зачем Чикатило убивал людей?

Ему непреодолимо это нравилось.

Так же и тут. Ему это маниакально нравится. Горе, смерти, куча трупов - он этим напитывается. И больше ничего.

Можно, конечно, рассуждать, что это всё месседжи для каких-то там внутренних проблем, для партии войны, для сплочения, для выравнивания рейтингов. Но и это всё побочно.

Единственно главный мотив - это получение удовольствия от безнаказанного убийства, как можно большего количества невинных людей.

Как в 1999 году он взорвал жилые дома и до сих пор не может остановиться.

Решение вопроса? Наверное, на фоне всех этих событий, мы не будем выглядеть настолько крамольными, если скажем, что серийных, массовых, обезумевших маньяков надо пристреливать. Убивать.

А не звать их на саммиты, не торговать с ними и не названивать по телефонам, выражая озабоченности.

Почему этого не происходит? Почему Россия до сих пор остаётся интегрерирована в западный мир, а государство ее легитимно в глазах остальных игроков?

Вопросы риторические. Даже больше нет желания искать на них ответы.

https://t.me/kolokol_21 КОЛОКОЛ XXI
показати весь коментар
11.10.2022 12:34 Відповісти
показати весь коментар
11.10.2022 12:47 Відповісти
москва-рф прийшла вбивати Українців... хтось очікував від них щось іншого?
показати весь коментар
11.10.2022 12:43 Відповісти
показати весь коментар
11.10.2022 13:05 Відповісти
галоші це вірна ознака літнього селянина. ну які такі військові таємніці він міг знати ?!
походу орки вбили діда лише за те що він їх побачив.
показати весь коментар
11.10.2022 13:09 Відповісти
Царство Небесне...

кацапам смерть!!!!!!
показати весь коментар
11.10.2022 14:05 Відповісти
 
 