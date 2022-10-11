Під час окупації Ізюмщини військові РФ закатували чоловіка та залишили тіло в лісопосадці, - Офіс Генпрокурора. ФОТО 18+
За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Офісу Генпрокурора
Як зазначається, 10 жовтня правоохоронці виявили у лісопосадці у с. Синичено Ізюмського району закатоване тіло чоловіка. Його голова була повністю обмотана тканиною, а руки — зв‘язані шнуром.
За попередніми даними слідства, чоловіка вбили і закатували російські військові під час окупації населеного пункту. Після цього вони залишили тіло вбитого у лісопосадці.
Наразі тіло направлено для проведення судово-медичної експертизі. Огляд місця події проводили прокурори та слідчі поліції.
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Мы уже не говорим, что с военной точки зрения обстрелы украинских городов и убийства мирных жителей бессмысленны. Это банальный терроризм.
Но и он лишен всякого смысла и разумного основания.
Украинский народ ничем больше не запугать. Они ежедневно последние 7 месяцев живут под такими обстрелами и с каждой новой ракетой их ненависть и воля к борьбе только растут.
Зеленского это тоже не остановит. Зеленского, который уже вообще официально отказался от любых переговоров с чекистом.
У Запада это вызывает только еще большое желание до конца поддерживать Украину.
Тогда зачем?
А зачем Чикатило убивал людей?
Ему непреодолимо это нравилось.
Так же и тут. Ему это маниакально нравится. Горе, смерти, куча трупов - он этим напитывается. И больше ничего.
Можно, конечно, рассуждать, что это всё месседжи для каких-то там внутренних проблем, для партии войны, для сплочения, для выравнивания рейтингов. Но и это всё побочно.
Единственно главный мотив - это получение удовольствия от безнаказанного убийства, как можно большего количества невинных людей.
Как в 1999 году он взорвал жилые дома и до сих пор не может остановиться.
Решение вопроса? Наверное, на фоне всех этих событий, мы не будем выглядеть настолько крамольными, если скажем, что серийных, массовых, обезумевших маньяков надо пристреливать. Убивать.
А не звать их на саммиты, не торговать с ними и не названивать по телефонам, выражая озабоченности.
Почему этого не происходит? Почему Россия до сих пор остаётся интегрерирована в западный мир, а государство ее легитимно в глазах остальных игроков?
Вопросы риторические. Даже больше нет желания искать на них ответы.
https://t.me/kolokol_21 КОЛОКОЛ XXI
походу орки вбили діда лише за те що він їх побачив.
кацапам смерть!!!!!!