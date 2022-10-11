Під час окупації Ізюмщини військові РФ закатували чоловіка та залишили тіло в лісопосадці, - Офіс Генпрокурора. ФОТО 18+

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Офісу Генпрокурора

Як зазначається, 10 жовтня правоохоронці виявили у лісопосадці у с. Синичено Ізюмського району закатоване тіло чоловіка. Його голова була повністю обмотана тканиною, а руки — зв‘язані шнуром.

За попередніми даними слідства, чоловіка вбили і закатували російські військові під час окупації населеного пункту. Після цього вони залишили тіло вбитого у лісопосадці.

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Наразі тіло направлено для проведення судово-медичної експертизі. Огляд місця події проводили прокурори та слідчі поліції.



