На ЗАЕС відключено всі шість блоків, співробітників примушують підписувати контракти з "Росатомом", - ГУР МО

Окупанти продовжують тримати всі шість блоків Запорізької атомної електростанції в "холодному стані".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ГУР МО.

Наразі живлення станції, в тому числі систем безпеки, здійснюється за рахунок повітряної лінії ПЛ-750 кВ "Дніпровська". Сьогодні протягом дня планується спроба подати напругу на відкритий розподільчий пристрій ЗаТЕС.

Також вдалось зберегти постачання електроенергії в місто Енергодар. Але ВРП 150/330 кВ залишається без напруги.

"Разом з тим, представники зс рф та окупаційної адміністрації продовжують тиск на співробітників станції. Переміщення допоміжних підрозділів по території ЗАЕС суттєво обмежено. До частини персоналу та їхніх родин окупанти застосовують так звані "фільтраційні заходи". Від працівників вимагають офіційного оформлення російських паспортів та підписання контрактів з "росатомом", - зазначили в Головному управлінні розвідки.

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