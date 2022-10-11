На ЗАЕС відключено всі шість блоків, співробітників примушують підписувати контракти з "Росатомом", - ГУР МО
Окупанти продовжують тримати всі шість блоків Запорізької атомної електростанції в "холодному стані".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ГУР МО.
Наразі живлення станції, в тому числі систем безпеки, здійснюється за рахунок повітряної лінії ПЛ-750 кВ "Дніпровська". Сьогодні протягом дня планується спроба подати напругу на відкритий розподільчий пристрій ЗаТЕС.
Також вдалось зберегти постачання електроенергії в місто Енергодар. Але ВРП 150/330 кВ залишається без напруги.
"Разом з тим, представники зс рф та окупаційної адміністрації продовжують тиск на співробітників станції. Переміщення допоміжних підрозділів по території ЗАЕС суттєво обмежено. До частини персоналу та їхніх родин окупанти застосовують так звані "фільтраційні заходи". Від працівників вимагають офіційного оформлення російських паспортів та підписання контрактів з "росатомом", - зазначили в Головному управлінні розвідки.
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Як ти це собі уявляєш? наші 11000 працівників з родинами в одну мить виїжджають, а їх місця займають кацапські специ? Вірно? Ти мабуть дуже далекий від промисловості, і від енергетики. Або офісний планктон, або місцевий дурачок, або депутат.
Вважаю, що найголовніше - це забезпечення БЕЗПЕЧНОЙ ЕКСПЛУАТАЦІЇ (утримання безпечного стану) АЕС. Якщо звільнять людей, то хто буде робити? З росії не завезуть, бо там зайвих фахівців у такій кількості (на шість енергоблоків) немає, та й АЕС це не макаронна фабрика, будь кого не поставиш.
Крім того, під час визволення окупованої території можливі будь-які ситуації - обстріли, знеструмлення, пожежа. Якщо на той час на АЕС будуть відсутні фахівці, то наслідки будуть непербачувані. Кинути АЕС напризволяще неприпустимо!
Тому, на мою думку, щоби уникнути ситуації з втратою контролю за ядерним об'єктом, слід дозволити, як виняток, ЛІЦЕНЗОВАНОМУ персоналу Запорізької АЕС підписувати контракти з Росенергоатомом.
Після деокупації розберемось who is who.
Выключили станцию на аз-5 и уехали из оккупированной территории.
Нет, они трусятся за рабочее место, лучше жизнью рисковать наверно, чем лишиться посады.