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Новини Війна
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На ЗАЕС відключено всі шість блоків, співробітників примушують підписувати контракти з "Росатомом", - ГУР МО

заес

Окупанти продовжують тримати всі шість блоків Запорізької атомної електростанції в "холодному стані".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ГУР МО.

Наразі живлення станції, в тому числі систем безпеки, здійснюється за рахунок повітряної лінії ПЛ-750 кВ "Дніпровська". Сьогодні протягом дня планується спроба подати напругу на відкритий розподільчий пристрій ЗаТЕС.

Також вдалось зберегти постачання електроенергії в місто Енергодар. Але ВРП 150/330 кВ залишається без напруги.

"Разом з тим, представники зс рф та окупаційної адміністрації продовжують тиск на співробітників станції. Переміщення допоміжних підрозділів по території ЗАЕС суттєво обмежено. До частини персоналу та їхніх родин окупанти застосовують так звані "фільтраційні заходи". Від працівників вимагають офіційного оформлення російських паспортів та підписання контрактів з "росатомом", - зазначили в Головному управлінні розвідки.

Також читайте: Українські фахівці поновили роботу високовольтної лінії зв’язку Запорізької АЕС, - "Енергоатом"

Автор: 

АЕС (1143) розвідка (3854) Запорізька область (3560) Запорізька АЕС (1401)


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Топ коментарі
+3
дії та методи загарбницької московської орди не змінилися протягом століть її похабної «історії»..
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11.10.2022 12:38
+3
а шо ті наблюдатєлі з МАГАТЕ кажуть? всьо нормально, бабло закинули?
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11.10.2022 12:39
+3
Зато ми ж гуманісти, не стріляємо у відповідь, поїмо чаєм, годуємо як свиней.
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11.10.2022 12:43
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Ім ума не вставиш -- тільки ЗСУ .
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11.10.2022 12:38 Відповісти
дії та методи загарбницької московської орди не змінилися протягом століть її похабної «історії»..
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11.10.2022 12:38 Відповісти
а шо ті наблюдатєлі з МАГАТЕ кажуть? всьо нормально, бабло закинули?
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11.10.2022 12:39 Відповісти
Наступ або диверсії. Можна знищувати все що рухається в районі станції разом з тими хто отримав свинособачі паспорти.
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11.10.2022 12:39 Відповісти
Видно, що ви справжній патріот, навіть під страхом смерті ваших рідних ви не підписали б контракт з кацапами! хрін з ними, з рідними.
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11.10.2022 13:11 Відповісти
Скільки місяців станція в окупації? От Вам і відповідь...
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11.10.2022 13:15 Відповісти
треба було виїхати всім, і тоді прийде пиз..а всьому, що знаходиться нижче по течії Дніпра, а якщо бабахне - то пиз..а і тому що вище по течії. ви не патріот, ви ..іот(додумайте самі перші літери).
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11.10.2022 13:19 Відповісти
Криму теж? В ********** спеців вистачає.
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11.10.2022 13:41 Відповісти
і Криму, і всім країнам чорноморського басейну, і середземноморського також.
Як ти це собі уявляєш? наші 11000 працівників з родинами в одну мить виїжджають, а їх місця займають кацапські специ? Вірно? Ти мабуть дуже далекий від промисловості, і від енергетики. Або офісний планктон, або місцевий дурачок, або депутат.
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11.10.2022 13:52 Відповісти
Вы что рашисты, как можно с бандеровцами контракты подписывать, ани же вам все станции повзрывают. Или шо такое, нестрашно?, потому, что знаете, что вы есть террористы.
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11.10.2022 12:40 Відповісти
От проблема, а мы им сразу повестки и в армию, а позади погранотряд, а семья в заложниках, а шаг вправо-влево считается как побег и 10+ лет лагерей
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11.10.2022 14:05 Відповісти
Зато ми ж гуманісти, не стріляємо у відповідь, поїмо чаєм, годуємо як свиней.
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11.10.2022 12:43 Відповісти
На убои .
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11.10.2022 12:46 Відповісти
Та шось ні. Враховуючи життя середньостатистичного орка в його усть-***********, попасти до ЗСУ в полон - це десь майже як в санаторій. Ще й нові важдливі знання отримують, типу - для чого у електрочайника підставка, шо то за біла керамічна хрінь в сортирі, і нащо митися.
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11.10.2022 12:49 Відповісти
Робітників АЕС поставили у безвихідь: або підписуй заяву на перехід до Росенергоатому, або - звільнення. Для чоловіків звільнення означає миттєву примусову мобілізацію до окупаційної армії з дуже ймовірним фіналом - стати "вантажем 200". І що робити цим чоловікам?
Вважаю, що найголовніше - це забезпечення БЕЗПЕЧНОЙ ЕКСПЛУАТАЦІЇ (утримання безпечного стану) АЕС. Якщо звільнять людей, то хто буде робити? З росії не завезуть, бо там зайвих фахівців у такій кількості (на шість енергоблоків) немає, та й АЕС це не макаронна фабрика, будь кого не поставиш.
Крім того, під час визволення окупованої території можливі будь-які ситуації - обстріли, знеструмлення, пожежа. Якщо на той час на АЕС будуть відсутні фахівці, то наслідки будуть непербачувані. Кинути АЕС напризволяще неприпустимо!
Тому, на мою думку, щоби уникнути ситуації з втратою контролю за ядерним об'єктом, слід дозволити, як виняток, ЛІЦЕНЗОВАНОМУ персоналу Запорізької АЕС підписувати контракти з Росенергоатомом.
Після деокупації розберемось who is who.
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11.10.2022 13:13 Відповісти
Их там никто не держит в заложниках на станции, домой они ходят.
Выключили станцию на аз-5 и уехали из оккупированной территории.
Нет, они трусятся за рабочее место, лучше жизнью рисковать наверно, чем лишиться посады.
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11.10.2022 13:19 Відповісти
 
 