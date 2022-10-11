Лунають вибухи на аеродромі Мелітополя, там окупанти розгорнули військову базу, - мер Федоров

У тимчасово окупованому Мелітополі лунають вибухи на аеродромі.

Про це повідомив мер Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Вибухи на аеродромі Мелітополя, де окупанти вкотре розгорнули військову базу. Окупанти заметушилися й одразу пишуть про якісь там "навчання".



Проте жителі вже навчились розрізняти глухі звуки їхні жалюгідних "навчань" проти гучних вибухів ліквідації їхніх військових баз.



Збираємо детальну інформацію", - йдеться в повідомленні.

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