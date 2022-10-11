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Новини Війна
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Лунають вибухи на аеродромі Мелітополя, там окупанти розгорнули військову базу, - мер Федоров

мелітополь

У тимчасово окупованому Мелітополі лунають вибухи на аеродромі.

Про це повідомив мер Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Вибухи на аеродромі Мелітополя, де окупанти вкотре розгорнули військову базу. Окупанти заметушилися й одразу пишуть про якісь там "навчання".

Проте жителі вже навчились розрізняти глухі звуки їхні жалюгідних "навчань" проти гучних вибухів ліквідації їхніх військових баз.

Збираємо детальну інформацію", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Прогриміло три вибухи на двох об’єктах енергетики на Львівщині

Автор: 

вибух (4436) Мелітополь (770) Федоров Іван (645)


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Топ коментарі
+15
Здохніть тварюки!
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11.10.2022 12:49
+13
🤣🤣🤣
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11.10.2022 12:54
+12
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11.10.2022 12:52
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Здохніть тварюки!
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11.10.2022 12:49 Відповісти
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11.10.2022 12:52 Відповісти
🤣🤣🤣
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11.10.2022 12:54 Відповісти
https://cyrillitsa.ru/past/168949-moskva-provalitsya-pod-zemlyu-o-chem-ross.html https://cyrillitsa.ru/past/168949-moskva-provalitsya-pod-zemlyu-o-chem-ross.html

Похоже Москве действительно кранты в будущем.
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11.10.2022 13:03 Відповісти
Туда ей и дорога.
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11.10.2022 13:52 Відповісти
Провал грозит и Питер, только там вроде как смесь провала с затопление будет.Одна Святая сказала что там море будет
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12.10.2022 00:34 Відповісти
не постіть дурниць, але я усіма кінцівками за претворення мордору на первісні болота)
грибочки, ягоди...
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11.10.2022 14:01 Відповісти
Якраз з Москви і Пітера все й почнеться мабуть.
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12.10.2022 00:38 Відповісти
Палай русня!!!! Кацапстан ще б запалав, мало там пожеж та біди.
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11.10.2022 12:54 Відповісти
"Я з закритими очима знайду де мій двір.."
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11.10.2022 13:05 Відповісти
Святе Бавовнятко мабуть залетіло..,а може й святий Гаймарсик розвідку боєм перевіря...
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11.10.2022 13:19 Відповісти
 
 