Лунають вибухи на аеродромі Мелітополя, там окупанти розгорнули військову базу, - мер Федоров
У тимчасово окупованому Мелітополі лунають вибухи на аеродромі.
Про це повідомив мер Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"Вибухи на аеродромі Мелітополя, де окупанти вкотре розгорнули військову базу. Окупанти заметушилися й одразу пишуть про якісь там "навчання".
Проте жителі вже навчились розрізняти глухі звуки їхні жалюгідних "навчань" проти гучних вибухів ліквідації їхніх військових баз.
Збираємо детальну інформацію", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+15 mrSmith
показати весь коментар11.10.2022 12:49
+13 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар11.10.2022 12:54
+12 Mykola Trofimenko #538463
показати весь коментар11.10.2022 12:52
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Похоже Москве действительно кранты в будущем.
грибочки, ягоди...