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Ми вже стабілізували ситуацію, жодних відключень електроенергії у Києві сьогодні не буде, - Кличко

електрика,світло,відключення,віялові

У столиці України відключень електроенергії у вівторок не передбачається.

Про це заявив київський міський голова Віталій Кличко в ефірі єдиного національного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Учора були деякі тимчасові відключення (електроенергії. - Ред.) через пошкодження системи електропостачань. На сьогодні, згідно з моєю інформацією, ми вже стабілізували ситуацію, і жодних відключень уже не буде", - сказав Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Віялові відключення можуть тривати протягом декількох днів, - "Укренерго"

Автор: 

Київ (19408) Кличко (3507) обстріл (28196) відкликання (53) електроенергія (6176)


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Чем стабилизировал, божьей помощью? Нострадамус пришел в твою голову, что завтра не будет отключений из-за новых обстрелов, пускай и с как-то сильно упавшим числом ракет?

Верить в лучшее можно, а вот исходить из худшего. А именно дать указание всем граждан зарядить телефоны, ноутбуки, фонарики, павербанков побольше, аккумуляторы к технике строительной тоже можно использовать как фонарик или павербанк (с преобразователем и заткнуть в зависимости от модели еще 1 контакт на минус). Набрать воды так, чтобы хватило пить ее на неделю в ведра или бутылки большие. Всем. И уже сейчас планомерно подготовиться к тому, что возможно будет полностью отключено отопление зимой, то есть иметь возможность слить воду и обогреть жилые дома хотя бы нижнее этажи при помощи дров и котлов. Ту же вакцинацию сделать, чтобы люди иммунитет от ковида получили и не устроили резкий рост заболеваемости зимой, когда все будут спать рядом друг с другом. И многое, многое другое.
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11.10.2022 14:12 Відповісти
ти свою жінку повчай щи в поляндії варити, а наш Віталя нікуди не тікав, на відміну від тебе російськомовного барана, і робить свою справу в Києві кожен день.
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11.10.2022 14:23 Відповісти
Та що ви кажете, а сьогодні вже 2 години це так просто? Хоча в порівняння з учорашніми 6 це ще небагато. Хоч не вводьте людей в оману.
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11.10.2022 18:27 Відповісти
От стою зараз біля багатоповерхівки, дивлюся на темні вікна, і розумію що Кличко в чергове збрехав.
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11.10.2022 21:23 Відповісти
 
 