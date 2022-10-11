Ми вже стабілізували ситуацію, жодних відключень електроенергії у Києві сьогодні не буде, - Кличко
У столиці України відключень електроенергії у вівторок не передбачається.
Про це заявив київський міський голова Віталій Кличко в ефірі єдиного національного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Учора були деякі тимчасові відключення (електроенергії. - Ред.) через пошкодження системи електропостачань. На сьогодні, згідно з моєю інформацією, ми вже стабілізували ситуацію, і жодних відключень уже не буде", - сказав Кличко.
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Верить в лучшее можно, а вот исходить из худшего. А именно дать указание всем граждан зарядить телефоны, ноутбуки, фонарики, павербанков побольше, аккумуляторы к технике строительной тоже можно использовать как фонарик или павербанк (с преобразователем и заткнуть в зависимости от модели еще 1 контакт на минус). Набрать воды так, чтобы хватило пить ее на неделю в ведра или бутылки большие. Всем. И уже сейчас планомерно подготовиться к тому, что возможно будет полностью отключено отопление зимой, то есть иметь возможность слить воду и обогреть жилые дома хотя бы нижнее этажи при помощи дров и котлов. Ту же вакцинацию сделать, чтобы люди иммунитет от ковида получили и не устроили резкий рост заболеваемости зимой, когда все будут спать рядом друг с другом. И многое, многое другое.