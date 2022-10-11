Ми вже стабілізували ситуацію, жодних відключень електроенергії у Києві сьогодні не буде, - Кличко

У столиці України відключень електроенергії у вівторок не передбачається.

Про це заявив київський міський голова Віталій Кличко в ефірі єдиного національного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Учора були деякі тимчасові відключення (електроенергії. - Ред.) через пошкодження системи електропостачань. На сьогодні, згідно з моєю інформацією, ми вже стабілізували ситуацію, і жодних відключень уже не буде", - сказав Кличко.

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