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Новини Агресія Росії проти України
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Білорусь може отримати нові санкції, якщо буде підтримувати Росію у війні з Україною, – глава МЗС Франції Колонна

колонна,катрін

Міністр закордонних справ Французької Республіки Катрін Колонна попередила Білорусь, що будь-яка додаткова підтримка Росії призведе до нових санкцій.

Про це Катрін Колонна заявила сьогодні в інтерв’ю французького громадського радіоканалу France Inter, інформує Цензор.НЕТ.

Ми повинні попередити цю країну: будь-яка додаткова підтримка війни Росії в Україні призведе до додаткових санкцій, тоді як Білорусь вже під санкціями – повідомила Катрін Колонна напередодні сьогоднішньої зустрічі лідерів G7.

Вона зазначила, що питання Білорусі "безумовно буде в порядку денному" зустрічі.

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Автор: 

Білорусь (7922) санкції (11763) Франція (3041) Колонна (58)


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Топ коментарі
+12
зручна позиція - вважати що ЗАРАЗ не підтримує, а вот якщо буде, то тоді ми...
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11.10.2022 14:17
+6
Україна має вигнати посла і закрити кордон з бяшками. Крапка.
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11.10.2022 14:21
+6
Та давно пора вже!
Ви що, сліпі там курви?
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11.10.2022 14:30
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зручна позиція - вважати що ЗАРАЗ не підтримує, а вот якщо буде, то тоді ми...
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11.10.2022 14:17 Відповісти
Але Україна до Білорусі не має жодних претензій і не розцінює її як учасника війни, тому до Франції не може бути жодних зауважень
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11.10.2022 15:42 Відповісти
Як тільки так зразу дивись там колгоспник. Які вони всі всрані той ЄС.
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11.10.2022 14:20 Відповісти
Клали вони болт на ваші срані санкції імпотенти кляті! Скільки сотень мільярдів євро ви перерахували рашистам за нафту й газ після 24.02?!
Продажний,аморальний, корумпований захід, ви і є спонсором цієї війни!
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11.10.2022 14:21 Відповісти
Україна має вигнати посла і закрити кордон з бяшками. Крапка.
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11.10.2022 14:21 Відповісти
За версією нашого МЗС Білорусь не є учасником війни.
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11.10.2022 15:43 Відповісти
У "зеленого" МЗС багато цікавих і різних версій, а вигрібати мають українці...
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11.10.2022 15:47 Відповісти
Та просто надо заявить, что любая группировка техники или людей хоть сколько-то близко к нашим границам, и мы наносим первый удар. И все по закону, Беларусь - это полноправный участник войны на стороне врага по нормам международного права. И мы имеем право атаковать любую цель в любой день. Никаких стояний десятков тысяч людей, которые будут сосать наши военные силы и напрягать нашу страну, больше не будет. Соберетесь слишком близко или слишком много - получите залет авиамоделей для впитывания ракет, дальше ХАРМЫ по рлс и тут же кассетные ракеты (надеюсь уже атакмс) по технике и по живой силе врага. Без предупреждения, первым ударом.
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11.10.2022 14:24 Відповісти
беларусь будет разйобана за неделю после вступления в войну,хаймарсами никто в колхоз не запрещал стрелять + картонное парадное войскодумаете лукаш не знает о обоевой подготовки большинства армии,может есть тыс 5-7 которые что могут но это критично мало,арта перемолотит всех.
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11.10.2022 14:24 Відповісти
Білорусь фактичноз 24.02 у війні, але не для нашого уряду.
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11.10.2022 15:44 Відповісти
Та давно пора вже!
Ви що, сліпі там курви?
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11.10.2022 14:30 Відповісти
Будут санкции или нет, еще вопрос, а от 1,5 лярда долларов Белоруссии тупин таки передаст
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11.10.2022 14:45 Відповісти
Ага... а може й не отримати...
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11.10.2022 14:47 Відповісти
Якщо?
Та вони вже як Мусоліні із Гітлером разом!
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11.10.2022 15:16 Відповісти
да вже всім ***** на санації, вони ***** не працюють поки рашистам ********** країни 3го світу, всякі бабуїни та китайці з террористами іранцями. Тільки зброя і серйозна, шо б омжно було бомбити русню у відпповідь
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11.10.2022 15:19 Відповісти
Наш МЗС щось недопрацьовує?чому колеги Кулеби на Заході не в курсі справ причетності Білорусі до агресії та порушення міждержавного кордону.Білорусь по факту вступила у війну з Україною надавши та забезпечивши із своєї території коридори для нападу на Київ!Будь ласка, поінформуйте хоча б Колонну та інших глав МЗС країн ЕС.
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11.10.2022 18:07 Відповісти
 
 