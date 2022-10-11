Білорусь може отримати нові санкції, якщо буде підтримувати Росію у війні з Україною, – глава МЗС Франції Колонна
Міністр закордонних справ Французької Республіки Катрін Колонна попередила Білорусь, що будь-яка додаткова підтримка Росії призведе до нових санкцій.
Про це Катрін Колонна заявила сьогодні в інтерв’ю французького громадського радіоканалу France Inter, інформує Цензор.НЕТ.
Ми повинні попередити цю країну: будь-яка додаткова підтримка війни Росії в Україні призведе до додаткових санкцій, тоді як Білорусь вже під санкціями – повідомила Катрін Колонна напередодні сьогоднішньої зустрічі лідерів G7.
Вона зазначила, що питання Білорусі "безумовно буде в порядку денному" зустрічі.
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Продажний,аморальний, корумпований захід, ви і є спонсором цієї війни!
Ви що, сліпі там курви?
Та вони вже як Мусоліні із Гітлером разом!