Білорусь може отримати нові санкції, якщо буде підтримувати Росію у війні з Україною, – глава МЗС Франції Колонна

Міністр закордонних справ Французької Республіки Катрін Колонна попередила Білорусь, що будь-яка додаткова підтримка Росії призведе до нових санкцій.

Про це Катрін Колонна заявила сьогодні в інтерв’ю французького громадського радіоканалу France Inter, інформує Цензор.НЕТ.

Ми повинні попередити цю країну: будь-яка додаткова підтримка війни Росії в Україні призведе до додаткових санкцій, тоді як Білорусь вже під санкціями – повідомила Катрін Колонна напередодні сьогоднішньої зустрічі лідерів G7.

Вона зазначила, що питання Білорусі "безумовно буде в порядку денному" зустрічі.

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