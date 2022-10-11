Війська РФ під час обстрілів 10 жовтня пошкодили дипустанови іноземних держав у Києві, - МЗС

Під час масованих ракетних обстрілів по цивільній інфраструктурі України 10 жовтня російські терористи цілили, зокрема, й по об’єктах дипломатичних установ іноземних держав у Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

Одна із ракет пошкодила візовий відділ Посольства Німеччини в Україні, який розміщується в одному із офісних центрів Києва, а друга – будівлю, в якій працює персонал Консультативної місії ЄС. Внаслідок ракетної атаки держави-агресора, іноземним дипустановам було завдано матеріальної шкоди, поставлено під загрозу життя і здоров’я іноземних дипломатів та співробітників.

"Росія перетнула нову червону лінію в своїх злочинних діяннях. Атаки на іноземні дипустанови є воєнним злочином, грубим порушенням Віденської конвенції про дипломатичні зносини, відповідно до якої приміщення дипломатичних установ є недоторканими.

Міністерство закордонних справ України закликає світове співтовариство засудити ракетну атаку Росії та посилити санкційний тиск проти Кремля, а також невідкладно надати Україні сучасні засоби протиповітряного та протиракетного захисту", - зазначив речник міністерства Олег Ніколенко.

У МЗС наголосили, що Україна готова надати відповідним дипмісіям необхідне сприяння задля відновлення пошкодженої інфраструктури, а також проведення розслідування чергових воєнних злочинів Росії.

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