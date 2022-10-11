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Новини Війна
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Війська РФ під час обстрілів 10 жовтня пошкодили дипустанови іноземних держав у Києві, - МЗС

київ

Під час масованих ракетних обстрілів по цивільній інфраструктурі України 10 жовтня російські терористи цілили, зокрема, й по об’єктах дипломатичних установ іноземних держав у Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

Одна із ракет пошкодила візовий відділ Посольства Німеччини в Україні, який розміщується в одному із офісних центрів Києва, а друга – будівлю, в якій працює персонал Консультативної місії ЄС. Внаслідок ракетної атаки держави-агресора, іноземним дипустановам було завдано матеріальної шкоди, поставлено під загрозу життя і здоров’я іноземних дипломатів та співробітників.

"Росія перетнула нову червону лінію в своїх злочинних діяннях. Атаки на іноземні дипустанови є воєнним злочином, грубим порушенням Віденської конвенції про дипломатичні зносини, відповідно до якої приміщення дипломатичних установ є недоторканими.

Міністерство закордонних справ України закликає світове співтовариство засудити ракетну атаку Росії та посилити санкційний тиск проти Кремля, а також невідкладно надати Україні сучасні засоби протиповітряного та протиракетного захисту", - зазначив речник міністерства Олег Ніколенко.

У МЗС наголосили, що Україна готова надати відповідним дипмісіям необхідне сприяння задля відновлення пошкодженої інфраструктури, а також проведення розслідування чергових воєнних злочинів Росії.

Також читайте: Росіяни запустили фейк про нібито евакуацію посольств з України

Автор: 

МЗС (4107) обстріл (28196) посольство (942) росія (64911) Ніколенко Олег (365)


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Завтра в Брюселі НАТО зустрічається, а потім(чи в компекті, не знаю) Рамштайн-6. Маю надію, путін за вчора й сьогодні випросив нам закритя неба.
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11.10.2022 14:30 Відповісти
"Одна із ракет пошкодила візовий відділ Посольства Німеччини в Україні"- це напад на країну НАТО ???
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11.10.2022 14:34 Відповісти
Зараз НАТО відповість ядерною зброєю за те, що у посольстві картина перекосилася від вібрації
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11.10.2022 15:42 Відповісти
ось чому в Бринк очі мало не вискочили з очниць...

боїться, мабуть, жити хоче - може жити в підвалі разом із зєльонкіним, там затишно біля єрмака буде
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11.10.2022 15:21 Відповісти
Если повредили посольство Румынии то это должно считаться как нападение на одну из стран альянса. Столтенберг должен быть уволен за несоответствие с занимаемой должности.
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11.10.2022 15:24 Відповісти
 
 