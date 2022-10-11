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Заяви Лукашенка про підготовку нападу на Білорусь нагадують крик про допомогу, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс не надає великого значення заявам Олександра Лукашенка про те, що Україна, Литва та Польща нібито готують білоруських "радикалів" до уявних "терористичних актів" у Білорусі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Delfi.

"Усі ці розмови мені більше нагадують крик про допомогу. Згідно з наявною у нас інформацією, економіка Білорусі в занепаді, вона завалилася через санкції та ізоляцію", - сказав Ландсбергіс.

Він наголосив, що поки немає підстав говорити про дії Білорусі, що становлять загрозу для Литви.

"Факти, які ми маємо у своєму розпорядженні як із відкритих джерел, так і з наших служб, поки що не дають нам змоги побачити якісь дії, які були б спрямовані проти Литви або якимось чином змінили б нашу ситуацію з безпекою. Правду кажучи, скоріше навпаки. Техніку з Білорусі вивозять, схоже, що її використовуватимуть проти України. Швидше за все - на фронті. Росії не вистачає власного озброєння, і вона мобілізує все, що може", - сказав він.

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Ландсбергіс зазначив, що війна в Україні невдало розгортається для Росії і тягне в яму і Білорусь.

"Політично у Лукашенка немає навіть схожої легітимності, як у Росії. Путін радий підтримці війни, а в Білорусі цього немає", - сказав він

Однак, за словами міністра, такими заявами Лукашенко намагається привернути увагу і створити для українців додаткові проблеми.

"Мабуть, єдине, на що він сподівається, - це створити в такий спосіб додаткові проблеми для українців, змусивши їх зберігати сили в північній частині України", - сказав Ландсбергіс.

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Автор: 

Білорусь (7922) Литва (2378) Лукашенко (2653) Ландсбергіс Габріелюс (213)


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11.10.2022 14:32 Відповісти
Совершенно не важны кукареки бульбюфюрера, главное Вежливые санкции сохранять и контролировать их соблюдение
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11.10.2022 14:33 Відповісти
Там курка Тихановська вилізла на світ божий,закликає Україну якийсь альянс з драниками робити і їхній "опір" підтримувати 😮.Хоче,щоб Зеля з нею "дипломатичні відносини" встановив .
Полізло лайно з ополонки.Гнати картопляних "опозиціонерів" треба ще на підході,бо ті тихушники нам не друзі
https://www.obozrevatel.com/ukr/belarus/bilorusi-ne-lukashenko-tihanovska-zaproponuvala-zelenskomu-vstanoviti-dipvidnosini-z-uryadom-u-vignanni.htm Тихановська запропонувала Києву "створити альянс із демократичною Білоруссю, боротися разом і підтримувати білоруський опір". Вона висловила впевненість у тому, що РФ зазнає поразки, а Україна відновить свою територіальну цілісність та захистить незалежність. "Весь цей час білоруси будуть з народом України", - запевнила Тихановська.

Бачимо ми,як бульбаші з народом України по ракетах,що летять з картопляного поля.Хитрозроблені тихушники,такі ж,як їхній підгорілий головний дерун лука
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11.10.2022 14:43 Відповісти
Ловите вора-- вор кричит.
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11.10.2022 14:44 Відповісти
Та ладно)) Зате тепер зрозуміло, що бульбафюрер читає Цензор, особливо коментарі... тільки тут можна прийти до таких висновків бульбафюреру)))
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11.10.2022 15:01 Відповісти
То Коля молодой и прогресивный умеет интернетом пользоваться ))) папке потом расказывает что к чему ))) а вот у ***** кабаева только инстаграмом умеет, а там только красивые картинки )))
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11.10.2022 15:09 Відповісти
Якщо серйозно, треба щоб Прибалтика відкрила транзит на Захід біженцям від мобілізації путіна, особливо висококлавіфікованим. Тримати їх в Східній Європі чи Прибалтиці небезпечно - невідомо, що в голові. Це буде подарунок Шольцу… а то якось не зручно - Україні танки минулого століття, а йому нічого з цієї війни, хоч рабсилу отримає)
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11.10.2022 15:22 Відповісти
Гнилий картопляник здатний тільки чвакати коли на нього наступлять!
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11.10.2022 15:45 Відповісти
Задля безпеки Білорусі треба ввести миротворчий контингент НАТО на її територію.
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11.10.2022 18:26 Відповісти
 
 