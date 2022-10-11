Заяви Лукашенка про підготовку нападу на Білорусь нагадують крик про допомогу, - глава МЗС Литви Ландсбергіс
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс не надає великого значення заявам Олександра Лукашенка про те, що Україна, Литва та Польща нібито готують білоруських "радикалів" до уявних "терористичних актів" у Білорусі.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Delfi.
"Усі ці розмови мені більше нагадують крик про допомогу. Згідно з наявною у нас інформацією, економіка Білорусі в занепаді, вона завалилася через санкції та ізоляцію", - сказав Ландсбергіс.
Він наголосив, що поки немає підстав говорити про дії Білорусі, що становлять загрозу для Литви.
"Факти, які ми маємо у своєму розпорядженні як із відкритих джерел, так і з наших служб, поки що не дають нам змоги побачити якісь дії, які були б спрямовані проти Литви або якимось чином змінили б нашу ситуацію з безпекою. Правду кажучи, скоріше навпаки. Техніку з Білорусі вивозять, схоже, що її використовуватимуть проти України. Швидше за все - на фронті. Росії не вистачає власного озброєння, і вона мобілізує все, що може", - сказав він.
Ландсбергіс зазначив, що війна в Україні невдало розгортається для Росії і тягне в яму і Білорусь.
"Політично у Лукашенка немає навіть схожої легітимності, як у Росії. Путін радий підтримці війни, а в Білорусі цього немає", - сказав він
Однак, за словами міністра, такими заявами Лукашенко намагається привернути увагу і створити для українців додаткові проблеми.
"Мабуть, єдине, на що він сподівається, - це створити в такий спосіб додаткові проблеми для українців, змусивши їх зберігати сили в північній частині України", - сказав Ландсбергіс.
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Полізло лайно з ополонки.Гнати картопляних "опозиціонерів" треба ще на підході,бо ті тихушники нам не друзі
https://www.obozrevatel.com/ukr/belarus/bilorusi-ne-lukashenko-tihanovska-zaproponuvala-zelenskomu-vstanoviti-dipvidnosini-z-uryadom-u-vignanni.htm Тихановська запропонувала Києву "створити альянс із демократичною Білоруссю, боротися разом і підтримувати білоруський опір". Вона висловила впевненість у тому, що РФ зазнає поразки, а Україна відновить свою територіальну цілісність та захистить незалежність. "Весь цей час білоруси будуть з народом України", - запевнила Тихановська.
Бачимо ми,як бульбаші з народом України по ракетах,що летять з картопляного поля.Хитрозроблені тихушники,такі ж,як їхній підгорілий головний дерун лука