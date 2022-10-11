"Вагнерівці" пішли в атаку, але ми її відбили", - український воїн Воронько про бої поблизу Бахмута. ВIДЕО
Українські воїни успішно стримують ворожі атаки поблизу Бахмута на Донеччині.
Про це у невеликому інтерв'ю головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову розповів український захисник Олександр Воронько, підрозділ якого стримує навалу ворогів. Серед загарбників, що йдуть в атаку є і члени ПВК "Вагнер".
"Вагнерівці" ближче, аніж сто метрів до нас підійти не змогли", - каже Воронько.
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