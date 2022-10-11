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Новини Війна
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"Вагнерівці" пішли в атаку, але ми її відбили", - український воїн Воронько про бої поблизу Бахмута. ВIДЕО

Українські воїни успішно стримують ворожі атаки поблизу Бахмута на Донеччині.

Про це у невеликому інтерв'ю головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову розповів український захисник Олександр Воронько, підрозділ якого стримує навалу ворогів. Серед загарбників, що йдуть в атаку є і члени ПВК "Вагнер".

 "Вагнерівці" ближче, аніж сто метрів до нас підійти не змогли", - каже Воронько.

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Автор: 

Бутусов Юрій (3577) Бахмут (1559) ПВК Вагнер (1540)


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Топ коментарі
+21
Захисникам подяка
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11.10.2022 14:39
+13
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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11.10.2022 14:55
+12
Ой не треба, після її візиту у Сєвєродонецк там все пішло навперекосяк
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11.10.2022 14:49
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Кстати как там расследование по вагнеровцам, чем закончилось или как обычно ничем? Безглузда с коллегами-"расследователями" не хочет посетить Бахмутское направление лично?
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11.10.2022 14:35 Відповісти
Ой не треба, після її візиту у Сєвєродонецк там все пішло навперекосяк
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11.10.2022 14:49 Відповісти
наперекосяк Владимир Спиридонович Путин делал на Марие Ивановной Путине - в итоге выприснуло **********
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11.10.2022 15:04 Відповісти
Захисникам подяка
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11.10.2022 14:39 Відповісти
"вагнерівці"-це зашквар. Просто "пробиті". Не розумію ажіотажу навколо цих покидьків🤦
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11.10.2022 14:43 Відповісти
Піар, плюс то шо вони зробили в Сирії.
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11.10.2022 15:39 Відповісти
путин, - хорошие новости, мы можем починить твой мост!
Плохие новости - для этого нам нужен твой стол! (с)
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11.10.2022 14:45 Відповісти
Супер новости : ХУТИН СДОХ.
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11.10.2022 14:55 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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11.10.2022 14:55 Відповісти
это им не арабов в Сирии гонять...тут их загонят,на цвинтар!
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11.10.2022 14:56 Відповісти
Подяка нашим захисникам Смерть московитам Переможемо
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11.10.2022 16:02 Відповісти
 
 