"Вагнерівці" пішли в атаку, але ми її відбили", - український воїн Воронько про бої поблизу Бахмута. ВIДЕО

Українські воїни успішно стримують ворожі атаки поблизу Бахмута на Донеччині.

Про це у невеликому інтерв'ю головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову розповів український захисник Олександр Воронько, підрозділ якого стримує навалу ворогів. Серед загарбників, що йдуть в атаку є і члени ПВК "Вагнер".

"Вагнерівці" ближче, аніж сто метрів до нас підійти не змогли", - каже Воронько.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російський окупант про свою майбутню ліквідацію: "Дружині виплати будуть, з кредитом розплатиться". СКРІНШОТ