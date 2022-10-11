Станом на 13.30 збито 20 із 28 ворожих ракет та 13 БпЛА "Shahed-136", - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Станом на 13.30 11 жовтня 2022 року російські окупанти завдали два масовані ракетні удари по містах та об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил.

"Противник застосував високоточну зброю - крилаті ракети повітряного базування типу Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95мс, крилаті ракети морського базування типу "Калібр", іранські БпЛА-камікадзе "Shahed-136", - йдеться у повідомленні.

Загалом противник здійснив 28 пусків КР:

- 16 крилатих ракет Х-101/Х-555;

- 12 крилатих ракет "Калібр".

Загалом силами та засобами Повітряних Сил ЗС України знищено 33 повітряні цілі.

"Підрозділами зенітних ракетних військ, авіацією та мобільними вогневими групами Повітряного командування "Південь" Повітряного командування "Центр" Повітряного командування "Схід" Повітряного командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України знищено 20 крилатих ракет та 13 БпЛА "Shahed-136", - уточнили в Командуванні Повітряних сил.

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