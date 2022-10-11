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Новини Війна
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Станом на 13.30 збито 20 із 28 ворожих ракет та 13 БпЛА "Shahed-136", - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Станом на 13.30 11 жовтня 2022 року російські окупанти завдали два масовані ракетні удари по містах та об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил.

"Противник застосував високоточну зброю - крилаті ракети повітряного базування типу Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95мс, крилаті ракети морського базування типу "Калібр", іранські БпЛА-камікадзе "Shahed-136", - йдеться у повідомленні.

Загалом противник здійснив 28 пусків КР:

- 16 крилатих ракет Х-101/Х-555;

- 12 крилатих ракет "Калібр".

Загалом силами та засобами Повітряних Сил ЗС України знищено 33 повітряні цілі.

"Підрозділами зенітних ракетних військ, авіацією та мобільними вогневими групами Повітряного командування "Південь" Повітряного командування "Центр" Повітряного командування "Схід" Повітряного командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України знищено 20 крилатих ракет та 13 БпЛА "Shahed-136", - уточнили в Командуванні Повітряних сил.

Станом на 13.30 збито 20 із 28 ворожих ракет та 13 БпЛА Shahed-136, - Повітряні сили 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": 18 російських ракет за ранок збила ППО, - Повітряні Сили

Автор: 

безпілотник (4087) крилаті ракети (1070) ракети (4000) знищення (7135) дрони (4620) Повітряні сили (2585)


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Топ коментарі
+24
Дякуємо, рідненькі.
Бережи та допомагай вам Господь та Матінка Богородиця
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11.10.2022 15:01
+17
Сугубо личное ИМХО о ракетных ударах
Минусы:
-Человеческие жертвы(самый серьезный минус)
-Поврежденная инфраструктура.
-Временные неудобства гражданскому населению.
Плюсы:
+Выявлены слабозащищенные направления перед холодами.
+Запад ещё больше убедился, что Украине необходимо оружие(и уже начал работу с этом направлении)
+Высокая психологическая устойчивость украинского народа и слабость ИПСО свиноты.
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11.10.2022 15:14
+15
Верим ВСУ! Гордимся ВСУ!
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11.10.2022 15:10
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Дякуємо, рідненькі.
Бережи та допомагай вам Господь та Матінка Богородиця
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11.10.2022 15:01 Відповісти
Верим ВСУ! Гордимся ВСУ!
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11.10.2022 15:10 Відповісти
Схоже, мовна шизофренія впливає на весь мозок.
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11.10.2022 15:20 Відповісти
Все краще і краще. Слава Україні.
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11.10.2022 15:13 Відповісти
поки не почне прилітіти відповідь по теріторіїї рф куда можемо дотягнутися пуйло так й буде бити ракетми ще й сміятися з нас як з дурачків. Тіпа "дивітся я їм світло газ мости дамби *********** вони терплять як лохи, ану насимлю ще!"
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11.10.2022 15:14 Відповісти
Сугубо личное ИМХО о ракетных ударах
Минусы:
-Человеческие жертвы(самый серьезный минус)
-Поврежденная инфраструктура.
-Временные неудобства гражданскому населению.
Плюсы:
+Выявлены слабозащищенные направления перед холодами.
+Запад ещё больше убедился, что Украине необходимо оружие(и уже начал работу с этом направлении)
+Высокая психологическая устойчивость украинского народа и слабость ИПСО свиноты.
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11.10.2022 15:14 Відповісти
+напрямки самих ударів для ППО ПРО
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11.10.2022 15:37 Відповісти
70% ракет на такій застарілій базі це просто бомба
фантастика!
брависимо!
Слава ЗСУ!!!
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11.10.2022 15:15 Відповісти
Львів збив одну із трьох
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11.10.2022 15:23 Відповісти
але оті решта 30% чомусь саме влучають у Львів, а чому?
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11.10.2022 15:23 Відповісти
Кримська флотилія прямо вголос благає ЗСУ приєднати її до крейсера "Мацква". Вважаю, що варто дослухатися.
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11.10.2022 15:27 Відповісти
І це ми збиваємо маючи лише радянське старе лайно і то в недостатній кількості! А шо би було якби ссикливі західні ліберасти передали би нам хоча би кілька батарей петріотів і насамсів?!
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11.10.2022 15:28 Відповісти
Ссикливі лібєрасти будуть тобі шось передавати коли ти навчишся голосувати на за зелене крівороге гівно
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11.10.2022 16:28 Відповісти
Пішла перекличка йовбаків у коментах)
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11.10.2022 17:19 Відповісти
А ти за кого голосував в 2019р.? Нен за зелених запроданців? То як тобі новітню зброю передавати?, щоб ти її продав москальні?
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11.10.2022 16:47 Відповісти
Ви ніхіба не збиваєте, ви набралися кацапізмів - "ліберасти", як Кабиздох блох, і щось звіздите на Захід, буцім то він вам щось винен.
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11.10.2022 17:56 Відповісти
І як таке може бути, коли тіки у Запоріжжя сьогодні, починаючи з 6.03 ранку, прилетіло 12 ракет?
А ще ж були "прильоти" в Ладижинську ТЕС та на Львівщині як мінімім 2....
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11.10.2022 16:01 Відповісти
Тому що мова йде про крилаті ракети, а не зенітні, якими обстрілюють Запоріжжя
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11.10.2022 17:22 Відповісти
Нормальний результат. На невеликій кількості відмінно. Відбиття масованого раптового нальоту це перш за все складна математична задача з багатьма змінними факторами, треба підлючати спеціалістів та писати або вдосконалювати софт
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11.10.2022 16:14 Відповісти
 
 