УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4044 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
906 9

Окупанти планують мобілізувати ще щонайменше 2500 мешканців окупованого Криму попри заяви про виконання "плану призову"

крим

У тимчасово захопленому Росією Криму триває злочинна мобілізація всупереч усім положенням Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.

Про це повідомляє Представництво президента в Криму з посиланням на дані активістів, передає Цензор.НЕТ.

Так, за інформацією активістів, окупанти планують мобілізувати ще щонайменше 2500 мешканців окупованого Криму, попри заяви про нібито виконання "плану призову".

"Майже масовими в окупованому Криму стали випадки незаконного призову багатодітних, українських військових пенсіонерів, молодих, із проблемним здоров’ям і тих, хто ніколи не служили.

Багатьох мобілізованих одразу ж направляють до російських бригад, які зазнали найбільших втрат: до 810-ої бригади морської піхоти впродовж останнього тижня привезли щонайменше 300 людей", - йдеться в повідомленні.

Крім того, повідомляється, що станом на 11 жовтня 2022 року в окупованому Криму вже відбулися поховання щонайменше 174 солдатів російської армії. 90 з них, ймовірно, були громадянами України. Кількість поховань може бути більшою, оскільки значна частина відбувається без висвітлення.

Представниця окупаційної адміністрації Севастополя закликала роботодавців стати співучасниками воєнного злочину РФ і подати до військкоматів списки тих працівників, які підпадають під примусову мобілізацію.

"Окупанти почали також незаконно мобілізовувати до складу армії РФ водіїв і трактористів: у Севастополі в 1-й міській лікарні повістки отримали усі водії швидкої допомоги, а на виноробному підприємстві "Золота балка" – усі трактористи.

Із відкритих джерел відомо про випадки спроб нашкодити собі та навіть самогубства серед незаконно мобілізованих. Закликаємо наших громадян не чинити собі умисної шкоди для здоров’я та користуватися нашою інструкцією: як уникнути злочинної мобілізації — https://cutt.ly/vVIJLiQ", - додали у представництві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Москвичів ловлять для мобілізації по хостелах та репетиційних базах музикантів

Автор: 

Крим (14125) окупація (6661) мобілізація (3020)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Предыдущие закончились ?
показати весь коментар
11.10.2022 15:01 Відповісти
хай гребуть - меньше депортувати буде
показати весь коментар
11.10.2022 15:43 Відповісти
Так.
показати весь коментар
11.10.2022 18:44 Відповісти
Це хороші новини.Коли Крим перейде під юрисдикцію України,то менше буде роботи для СБУ: бєркутята вже ,певно всі полягли,тепер молодшими та старшими загноять землю на півдні.Тобто зрадники будуть усунуті.
показати весь коментар
11.10.2022 15:02 Відповісти
в першу чергу русня мобілізує "неблагонадійних" з їх точки зору, а це кримські татари та інші, можливо, незгодні з режимом..., може так статися, що наші люди...
показати весь коментар
11.10.2022 15:07 Відповісти
Ні,думають гребуть всіх.Якщо татари складали відповідний відсоток від загальної кількості населення ,то так і попадають під загальну .
показати весь коментар
11.10.2022 15:22 Відповісти
най йдуть - ті самі камні з неба знайдуть всіх.
показати весь коментар
11.10.2022 15:12 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=8iwM0GnObww ванька встанька
показати весь коментар
11.10.2022 15:18 Відповісти
Крысюки на выход!
показати весь коментар
11.10.2022 18:37 Відповісти
 
 