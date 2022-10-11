Окупанти планують мобілізувати ще щонайменше 2500 мешканців окупованого Криму попри заяви про виконання "плану призову"

У тимчасово захопленому Росією Криму триває злочинна мобілізація всупереч усім положенням Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.

Про це повідомляє Представництво президента в Криму з посиланням на дані активістів, передає Цензор.НЕТ.

Так, за інформацією активістів, окупанти планують мобілізувати ще щонайменше 2500 мешканців окупованого Криму, попри заяви про нібито виконання "плану призову".

"Майже масовими в окупованому Криму стали випадки незаконного призову багатодітних, українських військових пенсіонерів, молодих, із проблемним здоров’ям і тих, хто ніколи не служили.

Багатьох мобілізованих одразу ж направляють до російських бригад, які зазнали найбільших втрат: до 810-ої бригади морської піхоти впродовж останнього тижня привезли щонайменше 300 людей", - йдеться в повідомленні.

Крім того, повідомляється, що станом на 11 жовтня 2022 року в окупованому Криму вже відбулися поховання щонайменше 174 солдатів російської армії. 90 з них, ймовірно, були громадянами України. Кількість поховань може бути більшою, оскільки значна частина відбувається без висвітлення.

Представниця окупаційної адміністрації Севастополя закликала роботодавців стати співучасниками воєнного злочину РФ і подати до військкоматів списки тих працівників, які підпадають під примусову мобілізацію.

"Окупанти почали також незаконно мобілізовувати до складу армії РФ водіїв і трактористів: у Севастополі в 1-й міській лікарні повістки отримали усі водії швидкої допомоги, а на виноробному підприємстві "Золота балка" – усі трактористи.

Із відкритих джерел відомо про випадки спроб нашкодити собі та навіть самогубства серед незаконно мобілізованих. Закликаємо наших громадян не чинити собі умисної шкоди для здоров’я та користуватися нашою інструкцією: як уникнути злочинної мобілізації — https://cutt.ly/vVIJLiQ", - додали у представництві.

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