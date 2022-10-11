Двом мешканцям Донеччини заочно повідомлено про підозру в співпраці з окупантами. ФОТО

Заочно підозрюються псевдоначальниця "Володарського районного управління юстиції ДНР" та директор "Маріупольського водоканалу".

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру двом громадянам в добровільному зайнятті громадянином України посад, пов’язаних з виконанням організаційно-розпорядчих функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, а також у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, тобто у колабораційній діяльності (ч. ч. 4, 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, у березні 2022 року мешканка Маріупольського району добровільно перейшла на бік ворога та погодилась обійняти посаду так званої начальниці "Володарського районного управління юстиції міністерства юстиції днр". Зловмисниця організовує роботу незаконного органу, здійснює оформлення речових прав на нерухоме майно, видає від імені квазіреспубліки посвідчення, витяги, дозволи та довідки.

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Інший підозрюваний – мешканець Маріуполя, перебуваючи у захопленому загарбниками місті, почав працювати на окупантів та обійняв незаконну посаду "директора філії "Маріупольського виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства" так званого державного унітарного підприємства "днр" "Вода Донбасу". Правопорушник керує підприємством, організовує роботу та взаємодію його структурних підрозділів.

Досудові розслідування здійснюються СВ 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

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