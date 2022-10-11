Економне споживання електроенергії киянами дозволило уникнути аварій і зберегти світло для десятків тисяч споживачів, - ДТЕК

Завдяки економному споживанню електроенергії жителями Києва та Київської області вдалося уникнути аварій і зберегти світло для десятків тисяч споживачі.

Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, передає Цензор.НЕТ.

"Дякую всім киянам та жителям Київської області за те, що відгукнулися на прохання не вмикати потужних електроприладів у період вечірнього піку. Вчора ввечері навантаження на електромережу скоротилося на 26,5%. Завдяки цьому вдалося уникнути аварійних ситуацій, не застосовувати жорстких обмежень і зберегти електропостачання для десятків тисяч родин", - написав він.

Сахарук зазначив, що енергетики ДТЕК спрямували всі свої сили на ліквідацію наслідків терористичних атак Росії на електростанціях і мережах, і відновлення нормальної роботи енергосистеми зараз є їхнім ключовим пріоритетом.

"Разом з колегами з НЕК Укренерго й іншими виробниками і розподільчими компаніями робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в кожну домівку. Все буде Україна", - підсумував він.

Нагадаємо, 10 та 11 жовтня Росія завдала масованих ракетних ударів по території України. Внаслідок ударів Росії по об'єктах енергетичної інфраструктури в Україні виникли масові перебої зі світлом.

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