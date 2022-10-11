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Новини Допомога Україні
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Міністр фінансів США Єллен закликає прискорити та збільшити допомогу Україні, - ЗМІ

єллен

Міністр фінансів США Джанет Єллен закликає партнерів "прискорити та збільшити масштаби економічної допомоги Україні". Майбутню економічну допомогу вона планує обговорити під час зустрічі  з колегами щодо G7 та G20 цього тижня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

Єллен зустрінеться з колегами з "Великої сімки" багатих країн у середу та "Великої двадцятки" найбільших економік, до якої входить Росія, у четвер під час щорічних зустрічей Міжнародного валютного фонду та Світового банку.

Вона також зустрінеться з міністром фінансів України Сергієм Марченком у вівторок і візьме участь у міністерському круглому столі про підтримку України, який буде організовано Світовим банком у середу.

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Автор: 

допомога (8288) США (22473) Україна (5861) Єллен Джанет (73)


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Топ коментарі
+11
але нашим не можно грішми давати..або зброєю, або наглядача за використанням грошей
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11.10.2022 15:38
+10
Повністю підтримую міністра ...
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11.10.2022 15:34
+8
То вже досить закликати, починайте бляха шось робити))
А то поки ви почнете, в Україні цілою залишиться тільки чорнобильська зона...
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11.10.2022 15:37
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Повністю підтримую міністра ...
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11.10.2022 15:34 Відповісти
але нашим не можно грішми давати..або зброєю, або наглядача за використанням грошей
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11.10.2022 15:38 Відповісти
У нас вже є наглядач за використанням грошей - Коломойський
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11.10.2022 15:39 Відповісти
Так вашему и не предлагают.
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11.10.2022 15:41 Відповісти
так то не я у Франції)
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11.10.2022 15:44 Відповісти
Вашим ? Так. А Україні зараз потрібні і гроші , і зброя.
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11.10.2022 15:50 Відповісти
керівництву країни - воно й Ваше теж
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11.10.2022 15:54 Відповісти
Міністриню, міністерку, міністрессу...???
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11.10.2022 15:38 Відповісти
А какая разница))
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11.10.2022 16:45 Відповісти
Дешевле помогать оружием чем деньгами на восстановление, министр что-то знает
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11.10.2022 15:36 Відповісти
То вже досить закликати, починайте бляха шось робити))
А то поки ви почнете, в Україні цілою залишиться тільки чорнобильська зона...
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11.10.2022 15:37 Відповісти
нехай я знову за своэ.але впевнений-просто розмiстити демонстративно в Украiнi ядерну зброю(хоча б,ту кiлькiсть котра була у 1994 роцi),то проблема вирiшилась би мiттево!
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11.10.2022 15:56 Відповісти
Можна і простіше - просто терміново прийняти в нато.
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11.10.2022 16:58 Відповісти
ребзя, к вам пришел бухгалтер и говорит: ЕСТЬ БАБКИ, СРОЧНО ТРАТИМ!

розовая мечта любого руководителя
а эти ведут себя как кот, когда себе яйца вылизывает
"не мешай, я занят, не видишь?"
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11.10.2022 15:50 Відповісти
Экономическая помощь без эффективной военной - деньги на ветер.
А эффективная военная помощь - западные истребители, западные танки, ракеты ATACMS с согласием ударять по любым объектам на территории паРаши, кроме мест скопления гражданских (жилые дома, магазины - ну мы ж не звери, как кацапы, да и Запад не поймёт).
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11.10.2022 16:47 Відповісти
 
 