Міністр фінансів США Єллен закликає прискорити та збільшити допомогу Україні, - ЗМІ

Міністр фінансів США Джанет Єллен закликає партнерів "прискорити та збільшити масштаби економічної допомоги Україні". Майбутню економічну допомогу вона планує обговорити під час зустрічі з колегами щодо G7 та G20 цього тижня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

Єллен зустрінеться з колегами з "Великої сімки" багатих країн у середу та "Великої двадцятки" найбільших економік, до якої входить Росія, у четвер під час щорічних зустрічей Міжнародного валютного фонду та Світового банку.

Вона також зустрінеться з міністром фінансів України Сергієм Марченком у вівторок і візьме участь у міністерському круглому столі про підтримку України, який буде організовано Світовим банком у середу.

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