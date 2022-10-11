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Міністр фінансів США Єллен закликає прискорити та збільшити допомогу Україні, - ЗМІ
Міністр фінансів США Джанет Єллен закликає партнерів "прискорити та збільшити масштаби економічної допомоги Україні". Майбутню економічну допомогу вона планує обговорити під час зустрічі з колегами щодо G7 та G20 цього тижня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.
Єллен зустрінеться з колегами з "Великої сімки" багатих країн у середу та "Великої двадцятки" найбільших економік, до якої входить Росія, у четвер під час щорічних зустрічей Міжнародного валютного фонду та Світового банку.
Вона також зустрінеться з міністром фінансів України Сергієм Марченком у вівторок і візьме участь у міністерському круглому столі про підтримку України, який буде організовано Світовим банком у середу.
Топ коментарі
+11 Марина Кравець
показати весь коментар11.10.2022 15:38
+10 Алекс Ростиков
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+8 Stanislav Bryzhyk
показати весь коментар11.10.2022 15:37
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А то поки ви почнете, в Україні цілою залишиться тільки чорнобильська зона...
розовая мечта любого руководителя
а эти ведут себя как кот, когда себе яйца вылизывает
"не мешай, я занят, не видишь?"
А эффективная военная помощь - западные истребители, западные танки, ракеты ATACMS с согласием ударять по любым объектам на территории паРаши, кроме мест скопления гражданских (жилые дома, магазины - ну мы ж не звери, как кацапы, да и Запад не поймёт).