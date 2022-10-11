Для закінчення війни в Україні потрібна домовленість між США та Росією, вся надія на Трампа, - Орбан
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав до переговорів між РФ та США для закінчення війни Росії проти України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
За словами угорського прем'єра, США та Росія мають вести переговори щодо припинення вогню в Україні. Він зазначив, що розраховує на 45-го президента США Дональда Трампа.
"Перемир'я має бути укладене не між Росією та Україною, а між Америкою та Росією. Той, хто думає, що цю війну буде завершено шляхом російсько-українських переговорів, не живе на цьому світі. Реальність влади інша", — сказав Орбан.
Угорський прем'єр не вважає президента США Джо Байдена "відповідним переговорником" з боку США.
"Зараз те, що я скажу, прозвучить жорстоко. Але надія на мир називається Дональдом Трампом", — заявив він.
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Ілон Маск сказав Бреммеру, що ***** «готовий до переговорів» (про капітуляцію України), але з попередніми умовами:
- анексований Крим залишиться в складі касапстану;
- Україна визнає анексію Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей (в яких межах? - не сказав) - тобто, визнати лаптєстанськими ще й ці території;
- Україна буде "нейтральною" (тобто, забути про НАТО).
За словами Бреммера, Маск стверджує, що ***** сказав йому, цих умов він доб'ється, «попри все». Він також згадав можливий ядерний удар у разі вторгнення України до анексованого Криму. Маск сказав Бреммеру, що "потрібно зробити все, щоб уникнути такого результату".