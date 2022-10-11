Для закінчення війни в Україні потрібна домовленість між США та Росією, вся надія на Трампа, - Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав до переговорів між РФ та США для закінчення війни Росії проти України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

За словами угорського прем'єра, США та Росія мають вести переговори щодо припинення вогню в Україні. Він зазначив, що розраховує на 45-го президента США Дональда Трампа.

"Перемир'я має бути укладене не між Росією та Україною, а між Америкою та Росією. Той, хто думає, що цю війну буде завершено шляхом російсько-українських переговорів, не живе на цьому світі. Реальність влади інша", — сказав Орбан.

Угорський прем'єр не вважає президента США Джо Байдена "відповідним переговорником" з боку США.

"Зараз те, що я скажу, прозвучить жорстоко. Але надія на мир називається Дональдом Трампом", — заявив він.

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