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Новини Війна
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Для закінчення війни в Україні потрібна домовленість між США та Росією, вся надія на Трампа, - Орбан

орбан,трамп

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав до переговорів між РФ та США для закінчення війни Росії проти України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

За словами угорського прем'єра, США та Росія мають вести переговори щодо припинення вогню в Україні. Він зазначив, що розраховує на 45-го президента США Дональда Трампа.

"Перемир'я має бути укладене не між Росією та Україною, а між Америкою та Росією. Той, хто думає, що цю війну буде завершено шляхом російсько-українських переговорів, не живе на цьому світі. Реальність влади інша", — сказав Орбан.

Угорський прем'єр не вважає президента США Джо Байдена "відповідним переговорником" з боку США.

"Зараз те, що я скажу, прозвучить жорстоко. Але надія на мир називається Дональдом Трампом", — заявив він.

Також читайте: Орбан про політику ЄС щодо Росії: Карлик запроваджує санкції проти гіганта

Автор: 

Угорщина (2260) США (22473) Трамп (5458) Віктор Орбан (554) переговори з Росією (1057)


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Топ коментарі
+82
Їбанату немає спокою🤯
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11.10.2022 15:52
+76
Пошел на куй, чмо путинское
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11.10.2022 15:52
+57
вся надія на те, що такі як орбан заткнуться.
можна через припинення дихання назавжди.
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11.10.2022 15:53
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Давайте трампісти, розкажіть мені знов як Байден сцить ***** і як Трамп прийде - порядок наведе....
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11.10.2022 17:15 Відповісти
накуй обидва!!!
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11.10.2022 17:17 Відповісти
Вся надія, про правильність домовленостей, лише на ЗСУ!
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11.10.2022 17:18 Відповісти
Орбан, йди на хрін разом з кацапією! Путлер капут!!!
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11.10.2022 17:19 Відповісти
Не припинення вогню а виведення окупаційних військ з території України.
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11.10.2022 17:20 Відповісти
"Зараз те, що я скажу, прозвучить жорстоко." Так само жорстоко, як кожен виступ Зелі на арені зеленого цирку. Ну хоч стало ясно де мадярська собака порилась- на кремлівському смітнику. Її там годують.
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11.10.2022 17:26 Відповісти
Ще одному шарікову - сельодки !
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11.10.2022 17:28 Відповісти
Орбан, Лавров, Трамп.... що з ..балом, русня?
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11.10.2022 17:30 Відповісти
Блин, великий туран рулит в Европе... Дайте йому кумысу, хай уколется и забудеться(захлинеться).
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11.10.2022 17:35 Відповісти
Дуже погана реальність в цьому світі, якщо існують всілякі орбани та трампи 🤦
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11.10.2022 17:38 Відповісти
Вы - як отi кацапы большовики, вечно все перекрутят с ног на голову, на манер, кто не с нами -тот против нас, а значит враг мировой революции, подлежащий физическому уничтожению... Боже ведь мирно говорил о параллельной реальности , шо кто против нас - тот не с нами... Тобто, идет... своей дорогой, с учетом того, шо здравый смысл восторжествует.
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11.10.2022 17:52 Відповісти
Вы-много текста написали.. Бессмысленного. СЛАВА УКРАИНЕ!!!👍
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11.10.2022 21:17 Відповісти
шо їх двох породнило. Вони обоє знають толк в борделях, старі сутенери. Венгерський набоб у такій же позі як і бабушка української корупції, дуже багато винний грошей за газ і нафту і некуда бежать з цього корабля. Царь відстрочив платежі як і мінському маньяку. От і жде допомоги.
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11.10.2022 17:59 Відповісти
Мочить Трампа, дивно...
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11.10.2022 18:01 Відповісти
Трамп це тварюка такаж падаль як і Орбан.А от Орбана взагалі потрібно прижати гвіздками за яйця до полу .
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11.10.2022 18:09 Відповісти
и от трампа и от куйла деньги тянет, от ненажера
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11.10.2022 18:34 Відповісти
хто бойкотує угорське лайно у супермаркетах та магазинах - ставте лайк
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11.10.2022 18:36 Відповісти
https://meduza.io/live/2022/10/11/voyna Як повідомляє одне касапсььке ЗМІ , Ілон Маск перед тим, як запропонувати умови капітуляції України, отримав консультацію в *****, Американський політолог Ян Бреммер про це випитав в самого Маска. Бреммер розповів про зміст мвоєї розмови з Маском у розсилці своєї конс.компанії Eurasia Group.
Ілон Маск сказав Бреммеру, що ***** «готовий до переговорів» (про капітуляцію України), але з попередніми умовами:
- анексований Крим залишиться в складі касапстану;
- Україна визнає анексію Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей (в яких межах? - не сказав) - тобто, визнати лаптєстанськими ще й ці території;
- Україна буде "нейтральною" (тобто, забути про НАТО).
За словами Бреммера, Маск стверджує, що ***** сказав йому, цих умов він доб'ється, «попри все». Він також згадав можливий ядерний удар у разі вторгнення України до анексованого Криму. Маск сказав Бреммеру, що "потрібно зробити все, щоб уникнути такого результату".
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11.10.2022 19:48 Відповісти
Орбана - на палю!
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11.10.2022 20:10 Відповісти
Тепер за слово я Венгр чи голосував за оРбана бити в рило
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11.10.2022 21:44 Відповісти
это у орбана индуцированный уйлом бред, что рф воюет с омерикой, натой и риптилоидами.
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12.10.2022 02:01 Відповісти
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