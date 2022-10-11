Обстріли українських мирних міст - ознака безсилля армії РФ на полі бою, - Столтенберг

Варварські обстріли, які Росія здійснила проти цивільного населення України, є свідченням безсилля російської армії на полі бою, а також того, що Росія не зможе виграти цю війну.

Про це сьогодні у Брюсселі під час пресконференції напередодні зустрічі міністрів оборони Альянсу заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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