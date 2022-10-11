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Новини Війна
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Обстріли українських мирних міст - ознака безсилля армії РФ на полі бою, - Столтенберг

київ

Варварські обстріли, які Росія здійснила проти цивільного населення України, є свідченням безсилля російської армії на полі бою, а також того, що Росія не зможе виграти цю війну.

Про це сьогодні у Брюсселі під час пресконференції напередодні зустрічі міністрів оборони Альянсу заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Також читайте: Президенти 11 країн Європи вимагають від РФ припинити атаки на цивільні об’єкти України

Автор: 

НАТО (6408) обстріл (28196) росія (64911) Столтенберг Єнс (1595)


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Топ коментарі
+11
а до цього якісь ідіоти віддали своє ЯО за фантики, за мир у всьому світі
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11.10.2022 17:08
+10
распад и неуважение

@VictorKvert2008

·

https://twitter.com/VictorKvert2008/status/1579800089186664448 2 ч

Все 30 зеков, завербованные в банду пригожина в Петрозаводске стали 200-ми. Все отбывали срок за совершение особо тяжких преступлений. В основном - убийства и сбыт наркотиков.
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11.10.2022 16:57
+9
Нам би таких безсилих ракет побільше!
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11.10.2022 17:06
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распад и неуважение

@VictorKvert2008

·

https://twitter.com/VictorKvert2008/status/1579800089186664448 2 ч

Все 30 зеков, завербованные в банду пригожина в Петрозаводске стали 200-ми. Все отбывали срок за совершение особо тяжких преступлений. В основном - убийства и сбыт наркотиков.
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11.10.2022 16:57 Відповісти
Обстріли міст - ознака того, що якийсь утирок закопав ППО під асфальт, а сусіди з НАТО бояться поділитися, бо бздять пуйла.
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11.10.2022 17:03 Відповісти
а до цього якісь ідіоти віддали своє ЯО за фантики, за мир у всьому світі
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11.10.2022 17:08 Відповісти
А ще якісь ідіоти віддали як оплату за газ 575 ракет Х-55 і Х-55СМ які зараз летять на наші голови. Щось забагато ідіотів у нас
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11.10.2022 17:13 Відповісти
а ще ідіоти віддали літаки носії цих ракет, які не віддали знищували ексковаторами.

Також до 2014 року продавали іншу зброю за ціною металобрухту - в Африку і тому, хто свисне.

А міністрами оборони і директорами СБУ призначали громадян РФ, а президентами то рецедивіста, то клоуна з цирку.

Можна продовжувати....
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11.10.2022 17:21 Відповісти
Все в світі справедливо. Слабких б`ють, і плакати не дають...
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11.10.2022 17:32 Відповісти
То не ідіоти, а свідома пострадянська окупаційна влада.
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11.10.2022 17:27 Відповісти
І мудрий нарід, котрий голосував за "крєпкіх хозяйственнікоф"...
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11.10.2022 17:37 Відповісти
Обстріли українських мирних міст - ознака провалу стратегії НАТО, який порізав свої ППО на металолом після 1991, а всі гроші вкинули в авіацію і флот.

Наштампували 5000 літаків і квасять їх на аеродромах, жодного літака Україні не дають, а ППО у них немає, тільки на заводах ще виготовляють.

Якби нашим союзником був Китай і поставляв нам зброю, то ми б уже виграли цю війну. Не готові НАТО до цієї війни були, тому мучимося.
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11.10.2022 17:04 Відповісти
Про Китай - якесь арахамічне марення та й решта не краще. ))
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11.10.2022 17:34 Відповісти
ось як дістало це лайно і такі заяви

Яке нахер безсилля?

Вони вбивають наших людей, руйнують наші міста та життя.

Дайте далекобійну зброю чи поверніть ЯО.

У твоє місто Столтенберг таке безсилля блд
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11.10.2022 17:06 Відповісти
Нам би таких безсилих ракет побільше!
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11.10.2022 17:06 Відповісти
..та імпотенції НАТО
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11.10.2022 17:08 Відповісти
Мабуть краще i не скажеш :


''Меня не удивляет поведение страны террориста. Меня удивляет бездействие НАТО, ЕС и прочих.

Черт возьми, ну нельзя же быть такими мямлями бесхребетными.

На ваших глазах убивают людей, убивают огромную страну, а вы «сопли жуете».

Это примерно как смотреть в окно на то, как убивают, насилуют и пытают соседку- часами и днями.

Ужасаться ее крикам и страшно сочувствовать .

Подбадривать, осуждать маньяка и даже смело требовать от него прекратить эти бесчеловечные издевательства.

Переживать так сильно, что даже выносить жертве продуктов, чтоб у нее были силы бороться, бинты- чтобы остановить кровь и даже отдать ей свой любимый набор ножей, чтобы она в борьбе с маньяком продержалась подольше. Ведь она такая сильная - наверняка победит!

Ну, а потом, в состоянии встревоженности, с чувством глубокого морального удовлетворения пойти спать, чтобы утром снова выглянуть в окно- как она там- любимая соседка, жива еще?

И если жива- снова вынести бинты''

@nevzorovalidia
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11.10.2022 17:30 Відповісти
Господи, коли вже замінять це чмо Джонсоном?
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11.10.2022 17:11 Відповісти
Кожна така заява - це ознака безсилля НАТО...
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11.10.2022 17:12 Відповісти
Впечатление, что кроме слов сочуствия и дружеского похлопывания по щеке нам скоро еще и мешки с медалями от НАТО давать будут. Взамен танков, самолетов, ракет повышенной дальности и прочих радостных подарков.
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11.10.2022 17:17 Відповісти
Гарно сказав, нічого нового. А тепер давайте більше зброї
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11.10.2022 17:43 Відповісти
А ще якийсь "сонцесяйний..." з 2014 по 2019 рік продавав в умовах війни наші "оплоти" в Китай, Індію, Таїланд та й інша зброя йшла за кордон, минуючи ЗСУ. Чомусь ніхто вже не згадує про "Свинарчуків. А скільки тут розганялося, що наш великий П за свої гроші закупив ППО для Києва. Як тоді бути з вчорашніми прильотами... Всіх правителів треба запитати за 30 років. Всі винні в даній ситуації. Але найбільше "сивочолий ...", який свої цинічні оборудки робив вже під час війни, яка триває 8 рік.
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11.10.2022 18:11 Відповісти
 
 