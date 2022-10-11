Обстріли українських мирних міст - ознака безсилля армії РФ на полі бою, - Столтенберг
Варварські обстріли, які Росія здійснила проти цивільного населення України, є свідченням безсилля російської армії на полі бою, а також того, що Росія не зможе виграти цю війну.
Про це сьогодні у Брюсселі під час пресконференції напередодні зустрічі міністрів оборони Альянсу заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
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@VictorKvert2008
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https://twitter.com/VictorKvert2008/status/1579800089186664448 2 ч
Все 30 зеков, завербованные в банду пригожина в Петрозаводске стали 200-ми. Все отбывали срок за совершение особо тяжких преступлений. В основном - убийства и сбыт наркотиков.
Також до 2014 року продавали іншу зброю за ціною металобрухту - в Африку і тому, хто свисне.
А міністрами оборони і директорами СБУ призначали громадян РФ, а президентами то рецедивіста, то клоуна з цирку.
Можна продовжувати....
Наштампували 5000 літаків і квасять їх на аеродромах, жодного літака Україні не дають, а ППО у них немає, тільки на заводах ще виготовляють.
Якби нашим союзником був Китай і поставляв нам зброю, то ми б уже виграли цю війну. Не готові НАТО до цієї війни були, тому мучимося.
Яке нахер безсилля?
Вони вбивають наших людей, руйнують наші міста та життя.
Дайте далекобійну зброю чи поверніть ЯО.
У твоє місто Столтенберг таке безсилля блд
''Меня не удивляет поведение страны террориста. Меня удивляет бездействие НАТО, ЕС и прочих.
Черт возьми, ну нельзя же быть такими мямлями бесхребетными.
На ваших глазах убивают людей, убивают огромную страну, а вы «сопли жуете».
Это примерно как смотреть в окно на то, как убивают, насилуют и пытают соседку- часами и днями.
Ужасаться ее крикам и страшно сочувствовать .
Подбадривать, осуждать маньяка и даже смело требовать от него прекратить эти бесчеловечные издевательства.
Переживать так сильно, что даже выносить жертве продуктов, чтоб у нее были силы бороться, бинты- чтобы остановить кровь и даже отдать ей свой любимый набор ножей, чтобы она в борьбе с маньяком продержалась подольше. Ведь она такая сильная - наверняка победит!
Ну, а потом, в состоянии встревоженности, с чувством глубокого морального удовлетворения пойти спать, чтобы утром снова выглянуть в окно- как она там- любимая соседка, жива еще?
И если жива- снова вынести бинты''
@nevzorovalidia