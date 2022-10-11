У МЗС відповіли Лаврову: "Режим Путіна втратив свій шанс на переговори"
В МЗС України відреагували прокоментували слова міністра закордонних справ РФ Лаврова про можливість переговорів України та Росії.
Про це у Facebook заявив речник МЗС Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Інтерв‘ю Лаврова на "Россия 1" демонструє безпорадність російської дипломатії. Ставши нерукоподаваним за кордоном, главі МЗС РФ не залишилося нічого, окрім як відпрацьовувати роль пропагандиста для внутрішнього споживача. Зі всього сказаного в інтерв’ю на реагування заслуговують лише чергові випади на адресу Президента України. Як не намагається російська верхівка, а зламати волю українського лідера не може. Біситься від своєї слабкості, тому і поширює нісенітниці про "вказівки" із Вашингтона та Лондона.
Режим Путіна втратив свій шанс на переговори. З терористами переговори не ведуть. Це загальна світова практика. Як вже зазначав Володимир Зеленський, Україна вестиме перемовини з Росією за іншого російського президента, а також очевидно - іншого міністра закордонних справ. А на Лаврова чекає попереду іще багато інтерв‘ю - в Гаазі, Бучі, Маріуполі або в іншому місті, яке буде визначене як місце проведення трибуналу над російськими воєнними злочинцями", - зазначив Ніколенко.
Нагадаємо, раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що президент Володимир Зеленський може передумати і почати вести переговори із Росією.
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И эта старая кляча должна знать, что она не сдохнет своей смертью, а её удавят на живодёрне.
з розряду розмов про нирки на деревах і борошна совісті))
розмовляти наша краіна , яку ви цілодобово закидаєте ракетами !
Отож ідіть на ...... й і не дратуйте нас своїми переговорами , бо ви нас
страшенно розлютили 😠
любые и каждые переговоры вызывали резкое обострение на фронте - чтобы запугать и склонить к условиям русни !!!!
8 лет было мало чтобы понять это???? 8 месяцев полномасштабной мало чтоб запомнить это????
только русня просит тишины - жди ада !!!!!
Валентина Матвиненко предложила переговоры
(читай, через нее - на самом деле путин)
Ее предложение было отвергнуто.
Начались бомбардировки на уничтожение инфраструктуры Украины
"...Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила делегации Украины «прямо сегодня» сесть за стол переговоров, https://www.interfax.ru/world/866612 передает «Интерфакс». Матвиенко в Индонезии участвует в саммите спикеров парламентов стран G20. Украина не входит в «двадцатку», но https://www.g20.org/meet-chairman-of-ukraine-parliament-puan-pushes-for-peace-between-ukraine-and-russia/ приглашена к участию в саммите.
«Давайте прямо сегодня на площадке парламентской «двадцатки» сядем за стол переговоров: парламент России, парламент Украины. Давайте попытаемся понять друг друга, найти договоренности», - заявила Матвиенко в изложении «Интерфакса». По словам председателя Совета Федерации, Россия выступает за переговоры и диалог, за «мирное политическое решение этого кризиса». Россия и Украина почти достигли договоренностей в конце марта в Стамбуле, но в итоге Украина от них отказалась, поскольку находится «под внешним управлением», добавила Матвиенко..."
Побежала мышка-мать,
Тетю лошадь в няньки звать:
- Приходи к нам, тетя лошадь,
Hашу детку покачать.
- И-го-го! - поет лошадка.-
Спи, мышонок, сладко-сладко,
Повернись на правый бок,
Дам овса тебе мешок!
Глупый маленький мышонок
Отвечает ей спросонок:
- Hет, твой голос нехорош.
Очень страшно ты поешь!
-ми вас всєх дєнафіцируєм....
**** їбана коняка, здохнеш як шакал, а не як кінь, коні благородні тварини, а ти шакал смердючий
Як не намагається російська верхівка, а зламати волю українського лідера не може. Біситься від своєї слабкості, тому і поширює нісенітниці про "вказівки" із Вашингтона та Лондона. Джерело:
Ілон Маск сказав Бреммеру, що ***** «готовий до переговорів» (про капітуляцію України), але з попередніми умовами:
- анексований Крим залишиться в складі касапстану;
- Україна визнає анексію Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей (в яких межах? - не сказав) - тобто, визнати лаптєстанськими ще й ці території;
- Україна буде "нейтральною" (тобто, забути про НАТО).
За словами Бреммера, Маск стверджує, що ***** сказав йому, цих умов він доб'ється, «попри все». Він також згадав можливий ядерний удар у разі вторгнення України до анексованого Криму. Маск сказав Бреммеру, що "потрібно зробити все, щоб уникнути такого результату".
Нам своє робить -/дубасити кацапню і гнати з Украіни 😠
Послати стару клячу до пекла , 100% можна 🙂
У каждого есть план, пока не получит в ****!