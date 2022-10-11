У МЗС відповіли Лаврову: "Режим Путіна втратив свій шанс на переговори"

В МЗС України відреагували прокоментували слова міністра закордонних справ РФ Лаврова про можливість переговорів України та Росії.

Про це у Facebook заявив речник МЗС Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Інтерв‘ю Лаврова на "Россия 1" демонструє безпорадність російської дипломатії. Ставши нерукоподаваним за кордоном, главі МЗС РФ не залишилося нічого, окрім як відпрацьовувати роль пропагандиста для внутрішнього споживача. Зі всього сказаного в інтерв’ю на реагування заслуговують лише чергові випади на адресу Президента України. Як не намагається російська верхівка, а зламати волю українського лідера не може. Біситься від своєї слабкості, тому і поширює нісенітниці про "вказівки" із Вашингтона та Лондона.

Режим Путіна втратив свій шанс на переговори. З терористами переговори не ведуть. Це загальна світова практика. Як вже зазначав Володимир Зеленський, Україна вестиме перемовини з Росією за іншого російського президента, а також очевидно - іншого міністра закордонних справ. А на Лаврова чекає попереду іще багато інтерв‘ю - в Гаазі, Бучі, Маріуполі або в іншому місті, яке буде визначене як місце проведення трибуналу над російськими воєнними злочинцями", - зазначив Ніколенко.

Нагадаємо, раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що президент Володимир Зеленський може передумати і почати вести переговори із Росією.

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