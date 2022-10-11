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У МЗС відповіли Лаврову: "Режим Путіна втратив свій шанс на переговори"

лавров

В МЗС України відреагували прокоментували слова міністра закордонних справ РФ Лаврова про можливість переговорів України та Росії.

Про це у Facebook заявив речник МЗС Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Інтерв‘ю Лаврова на "Россия 1" демонструє безпорадність російської дипломатії. Ставши нерукоподаваним за кордоном, главі МЗС РФ не залишилося нічого, окрім як відпрацьовувати роль пропагандиста для внутрішнього споживача. Зі всього сказаного в інтерв’ю на реагування заслуговують лише чергові випади на адресу Президента України. Як не намагається російська верхівка, а зламати волю українського лідера не може. Біситься від своєї слабкості, тому і поширює нісенітниці про "вказівки" із Вашингтона та Лондона.

Режим Путіна втратив свій шанс на переговори. З терористами переговори не ведуть. Це загальна світова практика. Як вже зазначав Володимир Зеленський, Україна вестиме перемовини з Росією за іншого російського президента, а також очевидно - іншого міністра закордонних справ. А на Лаврова чекає попереду іще багато інтерв‘ю - в Гаазі, Бучі, Маріуполі або в іншому місті, яке буде визначене як місце проведення трибуналу над російськими воєнними злочинцями", - зазначив Ніколенко.

Нагадаємо, раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що президент Володимир Зеленський може передумати і почати вести переговори із Росією.

Також читайте: "Самый защищенный в мире": російська влада з початку повномасштабної війни запевняла в "неможливості" удару по Кримському мосту. Скірншоти

Автор: 

Лавров (1576) путін (23750) росія (64911) Ніколенко Олег (365) переговори з Росією (1057)


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Топ коментарі
+29
пізно, кобила, бруньки відвалилися
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11.10.2022 18:08
+25
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11.10.2022 18:13
+23
Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли? (с)
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11.10.2022 18:10
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Зачем обижать старую лошадь? Ей уже немного осталось.
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11.10.2022 18:08 Відповісти
Никаких переговоров с кровавыми свинособаками Только ультиматум и суд для *****
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11.10.2022 18:34 Відповісти
"Режим Путина потерял свой шанс на переговоры." Отлично сказано! Лучше и не скажешь! )
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11.10.2022 20:14 Відповісти
95квартал мокнул российскую дипломатию. Какой позор...
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11.10.2022 18:43 Відповісти
А ответ то хорош.
И эта старая кляча должна знать, что она не сдохнет своей смертью, а её удавят на живодёрне.
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11.10.2022 19:07 Відповісти
Mыло "Лавровское", могет быть?
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11.10.2022 19:37 Відповісти
Мука "Лавровская", нюхатєльная. )))

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11.10.2022 20:30 Відповісти
Дегтярное. Казённое. Впрочем если из старого мерина сварят мыло, может и "Лавровское" назвать.
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11.10.2022 21:22 Відповісти
пізно, кобила, бруньки відвалилися
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11.10.2022 18:08 Відповісти
Бездоганне володіння Google translate!
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11.10.2022 18:52 Відповісти
це не баг, це фіча
з розряду розмов про нирки на деревах і борошна совісті))
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11.10.2022 18:59 Відповісти
Тоді вибачаюся, старий я став, за прогресивною молоддю не вженуся
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11.10.2022 19:08 Відповісти
Azirivish Ukrainian
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11.10.2022 19:22 Відповісти
Так, настоянку на втечах смородини і кольорах календули пити вже пізно
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11.10.2022 19:48 Відповісти
втечі смородини - наше все!
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11.10.2022 19:49 Відповісти
Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли? (с)
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11.10.2022 18:10 Відповісти
Эту пристрелить будет слишком просто, разве что вместе с его ожеребьем.
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11.10.2022 18:14 Відповісти
он и его отродье должно страдать долго и умереть медленной мучительной смертью
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11.10.2022 18:22 Відповісти
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11.10.2022 18:13 Відповісти
Монстр 😳
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11.10.2022 18:15 Відповісти
Лавров - конякін , ви терористи і відверті вбивці , то про що з вами має
розмовляти наша краіна , яку ви цілодобово закидаєте ракетами !

Отож ідіть на ...... й і не дратуйте нас своїми переговорами , бо ви нас
страшенно розлютили 😠
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11.10.2022 18:14 Відповісти
"Для лошадей она специально не определялась, но если исходить из «человеческой» цифры, то животное весом 500 кг погибнет от 0,4 г яда."
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11.10.2022 18:14 Відповісти
если рашка заговорила о переговорах - значит готовит какую-то уйню!!!!
любые и каждые переговоры вызывали резкое обострение на фронте - чтобы запугать и склонить к условиям русни !!!!
8 лет было мало чтобы понять это???? 8 месяцев полномасштабной мало чтоб запомнить это????
только русня просит тишины - жди ада !!!!!
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11.10.2022 18:16 Відповісти
Сегодня и вчера и происходила эта муйня, чтобы склонить к пораженческим переговорам. Вот такая у них добрая воля к мирным переговорам.
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11.10.2022 18:23 Відповісти
и сегодня и вчера (только обострение) и позавчера и поза поза вчера (Запорожье по жилым домам) и обстрелы ЗАЭС.. террор...не имеет временных рамок у русни...
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11.10.2022 18:27 Відповісти
Но добавить дерьма на вентилятор всегда готовы.
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11.10.2022 18:29 Відповісти
о да! про это они никогда не забывают... им и вентилятор не надо!!! лопатой нашуруют !!!
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11.10.2022 18:32 Відповісти
Ну не с теми связались....Киев 10.10.22 https://www.youtube.com/shorts/QeWrgOdn_iI
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11.10.2022 19:38 Відповісти
Так и есть.
Валентина Матвиненко предложила переговоры
(читай, через нее - на самом деле путин)
Ее предложение было отвергнуто.
Начались бомбардировки на уничтожение инфраструктуры Украины

"...Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила делегации Украины «прямо сегодня» сесть за стол переговоров, https://www.interfax.ru/world/866612 передает «Интерфакс». Матвиенко в Индонезии участвует в саммите спикеров парламентов стран G20. Украина не входит в «двадцатку», но https://www.g20.org/meet-chairman-of-ukraine-parliament-puan-pushes-for-peace-between-ukraine-and-russia/ приглашена к участию в саммите.

«Давайте прямо сегодня на площадке парламентской «двадцатки» сядем за стол переговоров: парламент России, парламент Украины. Давайте попытаемся понять друг друга, найти договоренности», - заявила Матвиенко в изложении «Интерфакса». По словам председателя Совета Федерации, Россия выступает за переговоры и диалог, за «мирное политическое решение этого кризиса». Россия и Украина почти достигли договоренностей в конце марта в Стамбуле, но в итоге Украина от них отказалась, поскольку находится «под внешним управлением», добавила Матвиенко..."
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11.10.2022 18:25 Відповісти
І це прпавильна відповідь. росія сьогодні є країна терорист і з нею ніяких переговорів, тільки добивання, тільки перемога. Досить ходити по кістках закатованих,згвалтованих і виправдовувати дії ворога. Тільки за час голодоморів ворог знищив голодом до 15 мільйонів українців, в країні, яка годувала Європу.
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11.10.2022 18:17 Відповісти
"Какая отвратительная рожа!" Других слов нет, кроме матерных
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11.10.2022 18:17 Відповісти
Добра відповідь МЗС, але зі зрадниками на чолі ми ніколи не переможимо. Це аксіома!
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11.10.2022 18:21 Відповісти
*** ***
Побежала мышка-мать,
Тетю лошадь в няньки звать:
- Приходи к нам, тетя лошадь,
Hашу детку покачать.

- И-го-го! - поет лошадка.-
Спи, мышонок, сладко-сладко,
Повернись на правый бок,
Дам овса тебе мешок!

Глупый маленький мышонок
Отвечает ей спросонок:
- Hет, твой голос нехорош.
Очень страшно ты поешь!
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11.10.2022 18:22 Відповісти
Багато букофф коняці присвячили. Можна просто,парускі - пашол на йух!
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11.10.2022 18:23 Відповісти
Потрібно було вести перемовини в Мінську, але ви тоді чуму водили. А тепер запіздалі як казав Азіров.
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11.10.2022 18:30 Відповісти
Это хорошо, что они про переговоры говорят, анаконда всё туже стискивает кольца.
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11.10.2022 18:34 Відповісти
Клеят із себе велічіє .
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11.10.2022 18:40 Відповісти
все верно - ***** шизоид , с ним нечего говорить
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11.10.2022 18:45 Відповісти
у кого-нибудь есть под рукой капелька никотина? Очень надо, не для себя прошу...
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11.10.2022 18:53 Відповісти
Паадорванную лошару жаба заела, шо не его вказiвки приймаемо до уваги... ДурачЬОк, скоро тобi жаба цицьки дасть...
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11.10.2022 19:18 Відповісти
Згадуються слова цієї тварини десь у березні
-ми вас всєх дєнафіцируєм....
**** їбана коняка, здохнеш як шакал, а не як кінь, коні благородні тварини, а ти шакал смердючий
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11.10.2022 19:20 Відповісти
Не ображайте тварин. У шакала своє місце в природі. А цей, з лошадіною фамілієй, нєлюдь.
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11.10.2022 20:01 Відповісти
выжигаиь быдлонасекомышей с болот мацковии
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11.10.2022 19:23 Відповісти
І відколи це чмо стало лідером? Воно давно побігло домовлятись, так отримало пілюлей від Джонсона і тепер херой хренів.

Як не намагається російська верхівка, а зламати волю українського лідера не може. Біситься від своєї слабкості, тому і поширює нісенітниці про "вказівки" із Вашингтона та Лондона. Джерело:
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11.10.2022 19:30 Відповісти
З терористами переговорів не ведуть. Їх знищують. Капітуляція російської федерації приймається за умови видачі воєнних злочинців : путіна, шойгу, лаврова, суровікіна, герасімова, кадирова, соловйова, симонян, скабєєвої, попова
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11.10.2022 19:32 Відповісти
Ілон Маск перед тим, як запропонувати умови капітуляції України, отримав консультацію в *****, Американський політолог Ян Бреммер про це випитав в самого Маска. Бреммер розповів про зміст мвоєї розмови з Маском у розсилці своєї конс.компанії Eurasia Group.
Ілон Маск сказав Бреммеру, що ***** «готовий до переговорів» (про капітуляцію України), але з попередніми умовами:
- анексований Крим залишиться в складі касапстану;
- Україна визнає анексію Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей (в яких межах? - не сказав) - тобто, визнати лаптєстанськими ще й ці території;
- Україна буде "нейтральною" (тобто, забути про НАТО).
За словами Бреммера, Маск стверджує, що ***** сказав йому, цих умов він доб'ється, «попри все». Він також згадав можливий ядерний удар у разі вторгнення України до анексованого Криму. Маск сказав Бреммеру, що "потрібно зробити все, щоб уникнути такого результату".
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11.10.2022 19:47 Відповісти
Пішли вони всі ........ну ви знаєте куди ?

Нам своє робить -/дубасити кацапню і гнати з Украіни 😠
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11.10.2022 20:03 Відповісти
А хіба обов'язково треба відповідати старому тупому коню?
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11.10.2022 20:00 Відповісти
А чому ні ?

Послати стару клячу до пекла , 100% можна 🙂
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11.10.2022 20:05 Відповісти
Да ***** его пошлите.Можно пару раз.
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11.10.2022 20:18 Відповісти
Everybody has a plan... until they get punched at the face... Mike Tyson
У каждого есть план, пока не получит в ****!
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11.10.2022 20:28 Відповісти
Перемовини тільки про репарацій та деокупації Брянськ , Курськ, Ростов, Кубань, та Зелений клин....
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11.10.2022 22:48 Відповісти
 
 