Уламки іранських безпілотників, збитих силами ППО, викинуло на берег в Одесі. ФОТО
Море викинуло на берег уламки іранських "мопедів", випущених росіянами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє журналіст Андрій Цаплієнко.
"Ось такий вигляд мають уламки іранських "мопедів", які море викинуло на берег. ППО в Одесі, ви найкращі" - ідеться в повідомленні.
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Анатолий К #427424
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