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Уламки іранських безпілотників, збитих силами ППО, викинуло на берег в Одесі. ФОТО

дрони

Море викинуло на берег уламки іранських "мопедів", випущених росіянами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє журналіст Андрій Цаплієнко.

"Ось такий вигляд мають уламки іранських "мопедів", які море викинуло на берег. ППО в Одесі, ви найкращі" - ідеться в повідомленні.

Уламки іранських безпілотників, збитих силами ППО, викинуло на берег в Одесі 01

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Уламки іранських безпілотників, збитих силами ППО, викинуло на берег в Одесі 02

Автор: 

Одеса (5433) ППО (3142) дрони (4620) Цаплієнко (36)


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Топ коментарі
+8
Навіть море не приймає цю погань.
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11.10.2022 18:18
+7
Ми ж це не зробим! Ми можемо тільки асфальт !
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11.10.2022 18:25
+5
Якщо іранці скопіювали його з harop, що нам заважає скопіювати такого дрона з їхніх shaheдів???
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11.10.2022 18:22
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Навіть море не приймає цю погань.
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11.10.2022 18:18 Відповісти
вот только номера шахидов все от M200 до M299 на всех сбитых. Т.е. диапазон номеров бортов в пределе сотни. может только одну партию вскрыли, а может ...
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11.10.2022 18:29 Відповісти
Лайно в воді не тоне
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11.10.2022 18:19 Відповісти
Якщо іранці скопіювали його з harop, що нам заважає скопіювати такого дрона з їхніх shaheдів???
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11.10.2022 18:22 Відповісти
Ми ж це не зробим! Ми можемо тільки асфальт !
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11.10.2022 18:25 Відповісти
А хто буде робити?Ми(держава) можемо виробляти краще і на велику відстань, для ураження місць прийняття рішень таких як москва ,спб але ж немає відповіднорго рішення від наших політичних керівників його просто н е м а є ,а самостійно виробляти зброю з вибухівкою у свому гаражі заборонено.
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11.10.2022 18:32 Відповісти
там проблема не в копіюванні, а виробничій лінії для них буде. І компоненти іранці не самі ж виготовляють, типу оптики та єлектроніки. Це треба десь закупати
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11.10.2022 21:19 Відповісти
 
 