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Кількість загиблих під час ракетних ударів 10 жовтня зросла до 20 осіб, - ДСНС

київ,обстріл

Кількість загиблих під час ракетних ударів 10 жовтня, зросла до 20 людей, ще 108 людей травмовано.

Про це повідомив пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Під час ракетних ударів 10 жовтня вже відомо про 20 загиблих людей, травмовано 108. Всього пошкоджено 205 об’єктів — це 45 будинків, 30 багатоповерхових будинків та інші об’єкти різних сфер, зокрема критичної інфраструктури", - зазначив він.

Внаслідок ударів пошкодили електропостачання у 15 областях. У 180 населених пунктах досі перебої зі світлом.

Також Хорунжий зазначив, що в Запоріжжя направили додатковий підрозділ ДСНС у складі 50 людей для ліквідації наслідків обстрілів.

Також читайте: Масована ракетна атака на Україну: перебої зі світлом лишаються у 180 населених пунктах, - ДСНС

Автор: 

обстріл (28196) ДСНС (5083)


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11.10.2022 18:27 Відповісти
вечная память погибшим. а суровикина ждет тюрьма, у него лицо хорошо для этого подходит, может главарь зоны сделает его старшим в камере, учитывая, что он в прошлом был генералом и "героем" орколенда
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11.10.2022 18:57 Відповісти
 
 