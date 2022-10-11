Кількість загиблих під час ракетних ударів 10 жовтня зросла до 20 осіб, - ДСНС

Кількість загиблих під час ракетних ударів 10 жовтня, зросла до 20 людей, ще 108 людей травмовано.

Про це повідомив пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Під час ракетних ударів 10 жовтня вже відомо про 20 загиблих людей, травмовано 108. Всього пошкоджено 205 об’єктів — це 45 будинків, 30 багатоповерхових будинків та інші об’єкти різних сфер, зокрема критичної інфраструктури", - зазначив він.

Внаслідок ударів пошкодили електропостачання у 15 областях. У 180 населених пунктах досі перебої зі світлом.

Також Хорунжий зазначив, що в Запоріжжя направили додатковий підрозділ ДСНС у складі 50 людей для ліквідації наслідків обстрілів.

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