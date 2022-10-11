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Новини Війна
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Україна закликала каспійські країни відреагувати на ракетні пуски Росії та примусити її виконувати Конвенцію про статус Каспійського моря

чф,рф

Україна закликає країни Каспійського регіону примусити Росію виконувати Конвенцію про правовий статус Каспійського моря, а також не допустити подальшої мілітаризації цього регіону та його втягування у збройний конфлікт.

Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час спеціального засідання Постійної ради ОБСЄ у вівторок у столиці Австрії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Три крилаті ракети, як повідомив офіційний Кишинів, були запущені по Україні з російських кораблів у Чорному морі, порушили повітряний простір Молдови. Це яскраво демонструє масштаби загрози Росії регіону та подальші наміри кремля. І не лише в Чорноморському регіоні", - заявив він.

Український посол вказав на те, що запуск Росією ракет по цивільній інфраструктурі України з Каспійського регіону "грубо порушує міжнародні зобов’язання щодо використання Каспійського моря виключно в мирних цілях".

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За його словами, Росії байдуже міжнародне право, але іншим країнам не має бути байдуже.

"Тому ми в черговий раз закликаємо країни Каспійського регіону докласти всіх зусиль, щоб змусити Росію виконувати свої міжнародно-правові зобов’язання, зокрема Конвенцію про правовий статус Каспійського моря, а також не допустити подальшої мілітаризації цього регіону та його участь у будь-якому збройному конфлікті", - наголосив очільник місії України в ОБСЄ.

Як повідомлялося, для ракетних обстрілів українських, у т.ч. 10-11 жовтня, війська РФ застосовують, зокрема, стратегічні бомбардувальники Ту-160 та Ту-95, які злітають з району Астрахані і завдають ударів з Каспійського району Росії ракетами Х-101, Х-555.

Автор: 

Молдова (2063) обстріл (28196) ракети (4000) росія (64911) Каспій (11) Цимбалюк Євгеній (50)


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Топ коментарі
+8
Страны Каспийского моря - Азербайджан,Иран,Казахстан,помойка и Туркменистан.Обратиться с подобным предложением можно было бы к Азербайджану и Казахстану, но там решающее слово за Эрдоганом. Так шо это обращение - глас вопиющего в пустыне, к сожалению.
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11.10.2022 18:45
+6
Смішні заклики, пора виганяти єрмака, демченка, подоляка, всіх заляпаних співпрацею з кацапами, всіх з лайняною на заході репутацією, через зеліну впертість ми не отримуємо того що нам необхідно. СОЮЗНИКАМ НАПЛЮВАТИ НА ЖЕРТВИ, ВОНИ ХОЧУТЬ БАЧИТИ БОРОДЬБУ З КОРУПЦІЄЮ НА САМОМУ ВЕРХУ.
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11.10.2022 18:39
+6
На Вашу думку, якщо корупція почалася раніше, то боротися з нею не треба?
То навіщо Ви за «Голобородька» голосували? Щоби все залишилось як було? Дивна логіка
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11.10.2022 19:00
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Смішні заклики, пора виганяти єрмака, демченка, подоляка, всіх заляпаних співпрацею з кацапами, всіх з лайняною на заході репутацією, через зеліну впертість ми не отримуємо того що нам необхідно. СОЮЗНИКАМ НАПЛЮВАТИ НА ЖЕРТВИ, ВОНИ ХОЧУТЬ БАЧИТИ БОРОДЬБУ З КОРУПЦІЄЮ НА САМОМУ ВЕРХУ.
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11.10.2022 18:39 Відповісти
Вона почалася три роки тому?) Я про корупцію запитую)
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11.10.2022 18:40 Відповісти
На Вашу думку, якщо корупція почалася раніше, то боротися з нею не треба?
То навіщо Ви за «Голобородька» голосували? Щоби все залишилось як було? Дивна логіка
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11.10.2022 19:00 Відповісти
😃
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11.10.2022 19:32 Відповісти
Пора виганяти клоуна. Це корінь зла і єрмаки, демченки, подоляки відваляться як гівно від підошви.
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11.10.2022 18:47 Відповісти
А кого поставити,тебе? А справишся?
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11.10.2022 18:50 Відповісти
Страны Каспийского моря - Азербайджан,Иран,Казахстан,помойка и Туркменистан.Обратиться с подобным предложением можно было бы к Азербайджану и Казахстану, но там решающее слово за Эрдоганом. Так шо это обращение - глас вопиющего в пустыне, к сожалению.
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11.10.2022 18:45 Відповісти
Да пох...й на них. Есть подписанный документ. Тогда подавать в международжные суды о нарушении Конвенции. Там не все так просто.
Зеленые просто работают на другую сторону. И иск из ИМО забрали. И МАГАТЭ должно было быть на ушах с 5 марта, а не сейчас. Механизмы есть, ими только нужно хотеть и уметь пользоваться.
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11.10.2022 19:00 Відповісти
Каспіиські краіни зробили вигляд шо це не до них .
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11.10.2022 18:46 Відповісти
Нужно топить русские корабли и в Каспийском море и в Черном море!!!
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11.10.2022 18:51 Відповісти
А що ті країни можуть зробити? До неадекватів словами не доходить, вони тільки розуміють,коли получають по хлєбалу, та й ніхто не хоче гімно зачепати. Тут питання інше, чому після 2 світової, не створено жодного міжнародного органу,який міг би запобігати міжнародним терактам і агресіям? Жодної дієвої організації, миротворчої місії. А всі міжнародні договора, гарантії, підписані домовленності, не що інше, як бумажка для підтерти одне місце...
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11.10.2022 18:58 Відповісти
Бесполезно. Ни одна из этих стран и пальцем не пошевелит, т.к. их единственная забота - это сохранение собственного тоталитарного режима. Более того, это ярые противники свободы и демократии, которым очень не по душе европейский курс Украины.
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11.10.2022 19:29 Відповісти
Все правильно, надо делать такое обращение. Вряд ли это даст немедленный результат, но даже отсутствие реакции - это тоже реакция. И за игнорирование такого вопроса и потакание агрессии придется так или иначе ответить всем, кто прямо или косвенно причастен к этому. Не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра или когда сменится мировая конъюнктура.
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11.10.2022 19:41 Відповісти
 
 