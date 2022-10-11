Україна закликала каспійські країни відреагувати на ракетні пуски Росії та примусити її виконувати Конвенцію про статус Каспійського моря
Україна закликає країни Каспійського регіону примусити Росію виконувати Конвенцію про правовий статус Каспійського моря, а також не допустити подальшої мілітаризації цього регіону та його втягування у збройний конфлікт.
Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час спеціального засідання Постійної ради ОБСЄ у вівторок у столиці Австрії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Три крилаті ракети, як повідомив офіційний Кишинів, були запущені по Україні з російських кораблів у Чорному морі, порушили повітряний простір Молдови. Це яскраво демонструє масштаби загрози Росії регіону та подальші наміри кремля. І не лише в Чорноморському регіоні", - заявив він.
Український посол вказав на те, що запуск Росією ракет по цивільній інфраструктурі України з Каспійського регіону "грубо порушує міжнародні зобов’язання щодо використання Каспійського моря виключно в мирних цілях".
За його словами, Росії байдуже міжнародне право, але іншим країнам не має бути байдуже.
"Тому ми в черговий раз закликаємо країни Каспійського регіону докласти всіх зусиль, щоб змусити Росію виконувати свої міжнародно-правові зобов’язання, зокрема Конвенцію про правовий статус Каспійського моря, а також не допустити подальшої мілітаризації цього регіону та його участь у будь-якому збройному конфлікті", - наголосив очільник місії України в ОБСЄ.
Як повідомлялося, для ракетних обстрілів українських, у т.ч. 10-11 жовтня, війська РФ застосовують, зокрема, стратегічні бомбардувальники Ту-160 та Ту-95, які злітають з району Астрахані і завдають ударів з Каспійського району Росії ракетами Х-101, Х-555.
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Зеленые просто работают на другую сторону. И иск из ИМО забрали. И МАГАТЭ должно было быть на ушах с 5 марта, а не сейчас. Механизмы есть, ими только нужно хотеть и уметь пользоваться.