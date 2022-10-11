ЗСУ вдарили по російському пункту розгортання ЗРК "Бук" на Херсонщині, - ОК "Південь"

Авіація та підрозділи ракетно-артилерійських військ Збройних сил України завдали ударів по ворожому пункту розгортання зенітного ракетного комплексу "Бук-М2" в Херсонській області, а також по зосередженню озброєння і техніки російських військ у Миколаївській області.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ

"Нашою авіацією та підрозділами ракетно-артилерійських військ виконано 190 вогневих завдань, зокрема, нанесено удари по пункту розгортання ЗРК "Бук-М2" в Херсонському районі та по зосередженню озброєння та техніки в Миколаївському", - ідеться в повідомленні.

Втрати ворога в результаті здійснених по ньому ударів дорозвідуються.

Обстановка в операційній зоні на південнобузькому напрямку, за даними ОК "Південь", стабільно напружена, але контрольована.

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Повідомляється, що загарбники продовжують оборонятися й намагаються утримати зайняті рубежі. Водночас ворог повторює хвилю масованих ударів по території України, а також обстрілює позиції ЗСУ, прифронтові території й віддалені від фронту місцевості із застосуванням армійської авіації, реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії й мінометів.

З метою уточнення положення українських військ і коригування вогню артилерії противник посилено проводить повітряну розвідку.

За даними командування, під час масованої ракетної атаки в першій половині дня 11 жовтня російські війська випустили по півдню України три "Калібри" й 13 модифікованих Х-55.

Також ворог спрямував два дрони-камікадзе по об'єктах критичної інфраструктури. Унаслідок влучання ворожих дронів і ракет пошкоджень зазнали два такі об’єкти, розташовані у Вінницькій області — у місті Ладижин й у Вінницькому районі. Від обстрілів постраждали шестеро працівників. Робота рятувальників триває.

Силами протиповітряної оборони України знищені безпілотник оперативно-тактичного рівня та п'ять ракет над Одеською областю, а також ще вісім крилатих ракет – над Миколаївською областю.

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Корабельне угруповання російського флоту в Чорному морі продовжує укриватися в ракетобезпечному районі — за мисом Тарханкут. Ідеться про сім кораблів і катерів, серед яких два надводні носії крилатих ракет й один — підводний.

Встановлено, що до масового ракетного удару ворожим флотом заготовлені 20 високоточних далекобійних ракет типу "Калібр".

"Не виключено переформатування угруповання у зв’язку із потребою дозаряджання. Загрози повторних масованих атак ракетами і дронами-камікадзе цілком імовірні", — наголосили в ОК "Південь".