УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4258 відвідувачів онлайн
Новини Війна
8 995 24

ЗСУ вдарили по російському пункту розгортання ЗРК "Бук" на Херсонщині, - ОК "Південь"

зсу

Авіація та підрозділи ракетно-артилерійських військ Збройних сил України завдали ударів по ворожому пункту розгортання зенітного ракетного комплексу "Бук-М2" в Херсонській області, а також по зосередженню озброєння і техніки російських військ у Миколаївській області.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ

"Нашою авіацією та підрозділами ракетно-артилерійських військ виконано 190 вогневих завдань, зокрема, нанесено удари по пункту розгортання ЗРК "Бук-М2" в Херсонському районі та по зосередженню озброєння та техніки в Миколаївському", - ідеться в повідомленні.

Втрати ворога в результаті здійснених по ньому ударів дорозвідуються.

Обстановка в операційній зоні на південнобузькому напрямку, за даними ОК "Південь", стабільно напружена, але контрольована.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ продовжує контрнаступ на Херсонщині, - ОК "Південь"

Повідомляється, що загарбники продовжують оборонятися й намагаються утримати зайняті рубежі. Водночас ворог повторює хвилю масованих ударів по території України, а також обстрілює позиції ЗСУ, прифронтові території й віддалені від фронту місцевості із застосуванням армійської авіації, реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії й мінометів.

З метою уточнення положення українських військ і коригування вогню артилерії противник посилено проводить повітряну розвідку.

За даними командування, під час масованої ракетної атаки в першій половині дня 11 жовтня російські війська випустили по півдню України три "Калібри" й 13 модифікованих Х-55.

Також ворог спрямував два дрони-камікадзе по об'єктах критичної інфраструктури. Унаслідок влучання ворожих дронів і ракет пошкоджень зазнали два такі об’єкти, розташовані у Вінницькій області — у місті Ладижин й у Вінницькому районі. Від обстрілів постраждали шестеро працівників. Робота рятувальників триває.

Силами протиповітряної оборони України знищені безпілотник оперативно-тактичного рівня та п'ять ракет над Одеською областю, а також ще вісім крилатих ракет – над Миколаївською областю.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Оборона рашистів на півдні України не впливає на плани просування ЗСУ, - ОК "Південь"

Корабельне угруповання російського флоту в Чорному морі продовжує укриватися в ракетобезпечному районі — за мисом Тарханкут. Ідеться про сім кораблів і катерів, серед яких два надводні носії крилатих ракет й один — підводний.

Встановлено, що до масового ракетного удару ворожим флотом заготовлені 20 високоточних далекобійних ракет типу "Калібр".

"Не виключено переформатування угруповання у зв’язку із потребою дозаряджання. Загрози повторних масованих атак ракетами і дронами-камікадзе цілком імовірні", — наголосили в ОК "Південь".

Автор: 

армія рф (17185) Миколаївська область (2255) знищення (7135) Херсонська область (5701)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+17
У Генштабі підтвердили ураження району зосередження живої сили та військової техніки окупантів у Херсонській області.
Ліквідовано до ста окупантів та знищено близько тридцяти одиниць озброєння та військової техніки.
показати весь коментар
11.10.2022 18:54
+15
Бандерофашисти України щиро вдячні німецькоєвропейським фашистам за таку щиру братню фашистську допомогу🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
показати весь коментар
11.10.2022 18:54
+9
ЗСУ молодці, а в кацапів все по плану, планово перетворюються на білі Лади.
показати весь коментар
11.10.2022 18:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ЗСУ молодці, а в кацапів все по плану, планово перетворюються на білі Лади.
показати весь коментар
11.10.2022 18:48 Відповісти
Часткова Калінізація
показати весь коментар
11.10.2022 20:29 Відповісти
показати весь коментар
11.10.2022 18:49 Відповісти
От нафуя таке постити... Ще сфоткає нехай де воно по Україні їде і куди
показати весь коментар
11.10.2022 18:54 Відповісти
Німеччина передала Києву першу систему ППО Iris-T, - Der Spiegel
показати весь коментар
11.10.2022 18:58 Відповісти
со зрением плохо или не читаешь? это москальский пост, знают москали- знают все
показати весь коментар
11.10.2022 19:06 Відповісти
Аааа, ну вибачаюсь тоді. В сортах московського лайна серед кацапських пропагандонів не розбираюсь якось...
показати весь коментар
11.10.2022 20:27 Відповісти
обозвать Германию "фашисткой" могут только фашисты из московии, стиль писанины кацапа выдает сразу
показати весь коментар
11.10.2022 20:53 Відповісти
Бандерофашисти України щиро вдячні німецькоєвропейським фашистам за таку щиру братню фашистську допомогу🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
показати весь коментар
11.10.2022 18:54 Відповісти
У Генштабі підтвердили ураження району зосередження живої сили та військової техніки окупантів у Херсонській області.
Ліквідовано до ста окупантів та знищено близько тридцяти одиниць озброєння та військової техніки.
показати весь коментар
11.10.2022 18:54 Відповісти
в районі села Дар'івка орки побудували два мости понтонні і рухаються на правий берег Інгульця, що за хрень?
показати весь коментар
11.10.2022 18:55 Відповісти
Откуда вєстішкі 🤔🧐😁
показати весь коментар
11.10.2022 18:57 Відповісти
Оккупанты построили две понтонные переправы в районе Дарьевка Херсонской области Это подтверждает спутниковый снимок Planet Labs за 11 октября, который находится в распоряжении журналистов «Схем».
показати весь коментар
11.10.2022 18:59 Відповісти
один понтон уже есть...Даешь и второй
показати весь коментар
11.10.2022 19:30 Відповісти
Цаплієнко канал
показати весь коментар
11.10.2022 19:39 Відповісти
Так а що, багато часу треба щоб звести понтон на Інгульці?
показати весь коментар
11.10.2022 19:03 Відповісти
звичайно ні, але і техніки перекинути можна до фіга
показати весь коментар
11.10.2022 19:40 Відповісти
Ну от вони її кожний раз рехтують. А одину з них навели під прикриттям стаціонарного мосту, щоб складніше було вразити…
показати весь коментар
11.10.2022 19:44 Відповісти
Правий берег - це район Чорнобаївки Ну тягне їх туди магнітом.
показати весь коментар
11.10.2022 21:50 Відповісти
Навіть, якщо це так - не засмучуйтесь.

Це ж не гра, де раунд за раундом біжиш. Вкрай важливо вчасно перейти в оборону, бо буде як у кацапів з їх "взять Київ за трі дня", "взять Україну на 9мая", чи що і куди вони ще беруть.
показати весь коментар
11.10.2022 21:32 Відповісти
да до цього йде
те саме я писав пять годин назад
щось не виходить з наступами у Залужного
дві спроби і щось не получається
показати весь коментар
11.10.2022 20:53 Відповісти
все получается , не все сразу.
показати весь коментар
11.10.2022 21:08 Відповісти
Полізли зкацаплені СРАТЬєхі вангувати та мироточити, прямо під себе, про можливі Бойові дії держави!!!
Манштейни-самоучки від Голохвастого!!!
Більше 8 років просять їх помовчати, не постити свої та чиїсь фото з технікою, але ж, видно, не доходить до них….
Невже навмисно роблять.?
показати весь коментар
11.10.2022 21:32 Відповісти
 
 