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Увечері у Києві і в окремих регіонах знову застосовують віялові відключення, - Укренерго

електрика,світло,відключення,віялові

Увечері у вівторок, 11 жовтня, у Києві та центральних областях знову застосовуються обмеження споживачів.

Про це повідомили в Укренерго, передає Цензор.НЕТ.

"Розпочинається вечірній пік споживання – година, коли треба зменшити споживання електроенергії, аби допомогти енергетикам, які працюють 24/7, якнайшвидше відновити енергомережі після ракетних обстрілів ворога.

Сьогодні ввечері в Києві та області знову застосовуються обмеження споживачів. Також впродовж дня вони були у Харківській, Полтавській та Сумській областях. Це необхідно, щоб зменшити навантаження на мережі і дати енергетикам можливість провести відновлювальні роботи. Такі відключення повністю контрольовані та тривають по кілька годин.

Інформацію про самі відключення та їх графіки можна знайти на сайтах місцевих операторів мереж (обленерго). Повний перелік посилань на ці сайти дає Міністерство енергетики.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Графік віялових відключень застосовано на Черкащині

Також "Укренерго" закликає українців зменшити споживати електроенергії під час вечірнього піку – кількох годин, коли воно традиційно є найвищим за добу.

З 17 до 23 години, за можливості, обмежте використання потужних електроприладів, таких як пральні машини, бойлери, праски, електроплити, обігрівачі тощо.

Не вмикайте одночасно кілька потужних електроприладів, а користування пральними машинами, бойлерами та обігрівачами перенесіть на ніч – коли споживання в енергосистемі є найменшим", - розповіли в Укренерго.

"Ворог знову здійснив ракетну атаку на енергетичну інфраструктуру на заході та сході України. Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" та обленерго застосували резервні схеми живлення та не втратили рівень споживання в цих регіонах. Сьогодні ввечері в Києві та центральних областях знову застосовуються обмеження споживачів, але вдень вдалося обійтися без них. Також застосовувати примусові обмеження споживання довелося в Харківській, Полтавській та Сумській областях. Введення таких заходів пов’язано з необхідністю розвантажити енергетичну інфраструктуру для швидкого проведення відновлювальних робіт. Графіки аварійних відключень можуть тривати більше 2 годин та публікуються на сайтах регіональних компаній (обленерго)", - попереджали раніше в компанії

Автор: 

Київ (19408) енергетика (2577) електроенергія (6176) Укренерго (2681)


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Топ коментарі
+5
На таку, що я можу планувати свій час, якщо чітко знатиму, коли буде світло, а коли ні. Коли я працюватиму, коли піду прогулятися, коли і куди (в який район) в магазин.
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11.10.2022 19:38
+5
Каким образом мы можем накопить неиспользованную электроэнергию? Или у нас есть в бункере подземный аккумулятор, как Маск строил?

У нас разрушено большое количество предприятий (с 24-го имеется в виду, хотя Ермак не меньше Калибров разрушил военной промышленности), про металлургию вообще молчу. Некуда девать электроэнергию, а ее нельзя не тратить, с генератора нужно снимать мощность, в худшем случае в тепло переводить в воду. Вот и использовали по мере сил.
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11.10.2022 19:41
+4
Головне Печерка горить і фонарі горять
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11.10.2022 19:49
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Охренєзно корисний список. Моя вулиця перерахована в УСІХ діапазонах. Яка користь від цих списків?
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11.10.2022 19:23 Відповісти
А в одному з діапазонів навіть двічі.
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11.10.2022 19:27 Відповісти
А на яку користь ви сподівались?
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11.10.2022 19:28 Відповісти
На таку, що я можу планувати свій час, якщо чітко знатиму, коли буде світло, а коли ні. Коли я працюватиму, коли піду прогулятися, коли і куди (в який район) в магазин.
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11.10.2022 19:38 Відповісти
Нічо громадяни! Потерпимо!
Головне шо на печерську все *******!
(суки мля кончені, повиключали вони людям, щоб не могли поїсти і посрать)
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11.10.2022 20:01 Відповісти
Реально вчора відключення тривало 5 годин. При цьому в навколишніх будинках світло не відключали. Хотілося б, щоб хтось пояснив, чому всі рівні, але деякі рівніші за інших.
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12.10.2022 07:23 Відповісти
Головне Печерка горить і фонарі горять
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11.10.2022 19:49 Відповісти
та население Киева оплатит, не парьтесь
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11.10.2022 19:54 Відповісти
Спасибо Кличко. Всю войну жёг свет с февраля. Хоть сегодня не включил Киев Левый. Пока не включил.
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11.10.2022 19:34 Відповісти
Или Кличку?
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11.10.2022 19:35 Відповісти
Каким образом мы можем накопить неиспользованную электроэнергию? Или у нас есть в бункере подземный аккумулятор, как Маск строил?

У нас разрушено большое количество предприятий (с 24-го имеется в виду, хотя Ермак не меньше Калибров разрушил военной промышленности), про металлургию вообще молчу. Некуда девать электроэнергию, а ее нельзя не тратить, с генератора нужно снимать мощность, в худшем случае в тепло переводить в воду. Вот и использовали по мере сил.
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11.10.2022 19:41 Відповісти
ты от кого? это всё входит в тариф для населения, а не из воздуха
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11.10.2022 19:47 Відповісти
КМДА просить перенести планові візити до лікарень через загрозу ракетних ударів

Через загрозу ракетних ударів з боку РФ влада Києва простить відтермінувати планові візити до столичних лікарень.Із такою рекомендацією до містянhttps://kyivcity.gov.ua/news/u_zvyazku_z_pidvischenoyu_nebezpekoyu_raketnikh_udariv_prosimo_kiyan_obmezhiti_planovi_vidviduvannya_medichnikh_zakladiv__valentina_ginzburg/?fbclid=IwAR3GdHQ_VOOZmJMFaUnonHkeTPY8XygYHrojKcAr1zr2DsktDnkxDUcm_Bo звернулася директорка Департаменту охорони здоров'я Києва Валентина Гінзбург.
Попри це медичні заклади у місті продовжують працювати, разом із кабінетами невідкладної медичної допомоги.
"У разі оголошення повітряної тривоги медичний персонал амбулаторних закладів, а також пацієнти, які на той момент перебувають у будівлі, мають перейти в укриття. Будь-які неекстрені медичні маніпуляції припиняються", - сказала Валентина Гінзбург.
Вона зазначила, що екстрена медична допомога у Києві продовжує працювати у звичному режимі.За словами чиновниці, бували випадки, коли просто під час повітряних тривог мами приводили дітей на масаж, на плановий огляд до педіатра, а літні люди йшли до лікарів вимірювати тиск.

"Зазвичай я завжди звертаюся до людей із рекомендацією приходити до медиків, не очікуючи загострення стану здоров'я. Але сьогодні дуже прошу за можливості зв'язуватися з лікарем дистанційно", - зазначила вона.
За потреби дистанційно можна проконсультуватись із лікарем, з яким підписано декларацію.
Окрім цього, кияни можуть цілодобово отримати медичну пораду за номером (044) 235-01-01.
https://kyivcity.gov.ua/news/u_zvyazku_z_pidvischenoyu_nebezpekoyu_raketnikh_udariv_prosimo_kiyan_obmezhiti_planovi_vidviduvannya_medichnikh_zakladiv__valentina_ginzburg/?fbclid=IwAR3GdHQ_VOOZmJMFaUnonHkeTPY8XygYHrojKcAr1zr2DsktDnkxDUcm_Bo
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11.10.2022 19:40 Відповісти
Щось на сайті ДТЕК нічого з графіками не зрозуміло - наш населений пункт вимкнули о 19, а його навіть в списках немає.
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11.10.2022 19:48 Відповісти
Як казала тьотя Роза з Одеси, тільки бізнес,нічого зайвого..🤣
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11.10.2022 19:55 Відповісти
Дизель генераторы которые обещал Йенс Столтенберг... десь по дорозв зникли,,, мабуть ЗеКодломойские десь на складі приховали...🤣 Игорь Валерьевич Кучма зна що робе...
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11.10.2022 19:58 Відповісти
зачем Столтенбергу генераторы? куколду валерьича это пригодится
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11.10.2022 20:00 Відповісти
На Рамштайне Столтенберг о них говорил..., Завтра Очередной Рамштайн в Брюсселі... оп'ять Столтенберг скаже...дизеля отправил...ищите...🤣🤣🤣бизнесмены...
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11.10.2022 20:04 Відповісти
У нас вчера с 9.00 до 14 света не было,потом подали 290 В. А потом отключили с 16.00 до полуночи.Нельзя было отключать частями по 2 часа как раньше делали?
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11.10.2022 20:00 Відповісти
В бой идут одни чуваки,а побеждают Совсем другие..., ничего не меняется в єтой жизне...й...
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11.10.2022 20:01 Відповісти
У меня отключили раньше графика
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11.10.2022 21:07 Відповісти
ще коли вчора Кличко заявив, що в Київі поки що віялових відключень (до речі...як він це зміг вимовити?) я відразу зрозумів, що відключати будуть. Але, ніхто ніяких графіків не дотримується...Подол , наприклад і вчора і сьогодні відключили і до 23-24 (хоча по назві вулиці, повинні були до 20), а Оболонь деякі вулиці, взагалі не відключали)) і що дивно, на Подолі чомусь деякі кафешки та півбари не відключали, а також не відключали зали спорт-лайф, який пов*язуть з російським бізнесом)) якось все дивно
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11.10.2022 22:56 Відповісти
Педалик обещал, что отключений больше не будет.
Верьте педаликам.
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11.10.2022 23:00 Відповісти
https://www.facebook.com/ZaitsevRV?__cft__[0]=AZVQAzGQM1OhMUSqkShEA_cod8oVkPoevubaAghwVKemJVkfRPRQqOMjHdggvzFmsln3_UdP_xk0Ri6k045EDCgbX4yeybxg6K_AHillKwJJYlFcRTTTeMXE1qAHD0lYS3SxL9foY2-2jXdTFP8UDjcY&__tn__=-UC%2CP-R Роман Зайцев

https://www.facebook.com/ZaitsevRV/posts/pfbid02HxMft1tGYYnHS8CRhRuw6qbJg3HqWPtzJC82jjvvnzuGn75GY5sDEs2k3VfK2qLnl?__cft__[0]=AZVQAzGQM1OhMUSqkShEA_cod8oVkPoevubaAghwVKemJVkfRPRQqOMjHdggvzFmsln3_UdP_xk0Ri6k045EDCgbX4yeybxg6K_AHillKwJJYlFcRTTTeMXE1qAHD0lYS3SxL9foY2-2jXdTFP8UDjcY&__tn__=%2CO%2CP-R 1 д. ·

Велике прохання.
Вимкніть всі телевізори з телемарафоном з 23:00 і до кінця року.
Цим ви підтримаєте нашу енергосистему.
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12.10.2022 08:06 Відповісти
Киев. Не знаю как где, а в центре ток в домах оставили, а свет на улицах частично выключили.
Темнота- друг молодёжи!
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12.10.2022 11:12 Відповісти
 
 