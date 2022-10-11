Увечері у Києві і в окремих регіонах знову застосовують віялові відключення, - Укренерго
Увечері у вівторок, 11 жовтня, у Києві та центральних областях знову застосовуються обмеження споживачів.
Про це повідомили в Укренерго, передає Цензор.НЕТ.
"Розпочинається вечірній пік споживання – година, коли треба зменшити споживання електроенергії, аби допомогти енергетикам, які працюють 24/7, якнайшвидше відновити енергомережі після ракетних обстрілів ворога.
Сьогодні ввечері в Києві та області знову застосовуються обмеження споживачів. Також впродовж дня вони були у Харківській, Полтавській та Сумській областях. Це необхідно, щоб зменшити навантаження на мережі і дати енергетикам можливість провести відновлювальні роботи. Такі відключення повністю контрольовані та тривають по кілька годин.
Інформацію про самі відключення та їх графіки можна знайти на сайтах місцевих операторів мереж (обленерго). Повний перелік посилань на ці сайти дає Міністерство енергетики.
Також "Укренерго" закликає українців зменшити споживати електроенергії під час вечірнього піку – кількох годин, коли воно традиційно є найвищим за добу.
З 17 до 23 години, за можливості, обмежте використання потужних електроприладів, таких як пральні машини, бойлери, праски, електроплити, обігрівачі тощо.
Не вмикайте одночасно кілька потужних електроприладів, а користування пральними машинами, бойлерами та обігрівачами перенесіть на ніч – коли споживання в енергосистемі є найменшим", - розповіли в Укренерго.
"Ворог знову здійснив ракетну атаку на енергетичну інфраструктуру на заході та сході України. Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" та обленерго застосували резервні схеми живлення та не втратили рівень споживання в цих регіонах. Сьогодні ввечері в Києві та центральних областях знову застосовуються обмеження споживачів, але вдень вдалося обійтися без них. Також застосовувати примусові обмеження споживання довелося в Харківській, Полтавській та Сумській областях. Введення таких заходів пов’язано з необхідністю розвантажити енергетичну інфраструктуру для швидкого проведення відновлювальних робіт. Графіки аварійних відключень можуть тривати більше 2 годин та публікуються на сайтах регіональних компаній (обленерго)", - попереджали раніше в компанії
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Головне шо на печерську все *******!
(суки мля кончені, повиключали вони людям, щоб не могли поїсти і посрать)
У нас разрушено большое количество предприятий (с 24-го имеется в виду, хотя Ермак не меньше Калибров разрушил военной промышленности), про металлургию вообще молчу. Некуда девать электроэнергию, а ее нельзя не тратить, с генератора нужно снимать мощность, в худшем случае в тепло переводить в воду. Вот и использовали по мере сил.
Через загрозу ракетних ударів з боку РФ влада Києва простить відтермінувати планові візити до столичних лікарень.Із такою рекомендацією до містянhttps://kyivcity.gov.ua/news/u_zvyazku_z_pidvischenoyu_nebezpekoyu_raketnikh_udariv_prosimo_kiyan_obmezhiti_planovi_vidviduvannya_medichnikh_zakladiv__valentina_ginzburg/?fbclid=IwAR3GdHQ_VOOZmJMFaUnonHkeTPY8XygYHrojKcAr1zr2DsktDnkxDUcm_Bo звернулася директорка Департаменту охорони здоров'я Києва Валентина Гінзбург.
Попри це медичні заклади у місті продовжують працювати, разом із кабінетами невідкладної медичної допомоги.
"У разі оголошення повітряної тривоги медичний персонал амбулаторних закладів, а також пацієнти, які на той момент перебувають у будівлі, мають перейти в укриття. Будь-які неекстрені медичні маніпуляції припиняються", - сказала Валентина Гінзбург.
Вона зазначила, що екстрена медична допомога у Києві продовжує працювати у звичному режимі.За словами чиновниці, бували випадки, коли просто під час повітряних тривог мами приводили дітей на масаж, на плановий огляд до педіатра, а літні люди йшли до лікарів вимірювати тиск.
"Зазвичай я завжди звертаюся до людей із рекомендацією приходити до медиків, не очікуючи загострення стану здоров'я. Але сьогодні дуже прошу за можливості зв'язуватися з лікарем дистанційно", - зазначила вона.
За потреби дистанційно можна проконсультуватись із лікарем, з яким підписано декларацію.
Окрім цього, кияни можуть цілодобово отримати медичну пораду за номером (044) 235-01-01.
https://kyivcity.gov.ua/news/u_zvyazku_z_pidvischenoyu_nebezpekoyu_raketnikh_udariv_prosimo_kiyan_obmezhiti_planovi_vidviduvannya_medichnikh_zakladiv__valentina_ginzburg/?fbclid=IwAR3GdHQ_VOOZmJMFaUnonHkeTPY8XygYHrojKcAr1zr2DsktDnkxDUcm_Bo
Верьте педаликам.
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Велике прохання.
Вимкніть всі телевізори з телемарафоном з 23:00 і до кінця року.
Цим ви підтримаєте нашу енергосистему.
Темнота- друг молодёжи!