Увечері у Києві і в окремих регіонах знову застосовують віялові відключення, - Укренерго

Увечері у вівторок, 11 жовтня, у Києві та центральних областях знову застосовуються обмеження споживачів.

Про це повідомили в Укренерго, передає Цензор.НЕТ.

"Розпочинається вечірній пік споживання – година, коли треба зменшити споживання електроенергії, аби допомогти енергетикам, які працюють 24/7, якнайшвидше відновити енергомережі після ракетних обстрілів ворога.

Сьогодні ввечері в Києві та області знову застосовуються обмеження споживачів. Також впродовж дня вони були у Харківській, Полтавській та Сумській областях. Це необхідно, щоб зменшити навантаження на мережі і дати енергетикам можливість провести відновлювальні роботи. Такі відключення повністю контрольовані та тривають по кілька годин.

Інформацію про самі відключення та їх графіки можна знайти на сайтах місцевих операторів мереж (обленерго). Повний перелік посилань на ці сайти дає Міністерство енергетики.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Графік віялових відключень застосовано на Черкащині

Також "Укренерго" закликає українців зменшити споживати електроенергії під час вечірнього піку – кількох годин, коли воно традиційно є найвищим за добу.

З 17 до 23 години, за можливості, обмежте використання потужних електроприладів, таких як пральні машини, бойлери, праски, електроплити, обігрівачі тощо.

Не вмикайте одночасно кілька потужних електроприладів, а користування пральними машинами, бойлерами та обігрівачами перенесіть на ніч – коли споживання в енергосистемі є найменшим", - розповіли в Укренерго.

"Ворог знову здійснив ракетну атаку на енергетичну інфраструктуру на заході та сході України. Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" та обленерго застосували резервні схеми живлення та не втратили рівень споживання в цих регіонах. Сьогодні ввечері в Києві та центральних областях знову застосовуються обмеження споживачів, але вдень вдалося обійтися без них. Також застосовувати примусові обмеження споживання довелося в Харківській, Полтавській та Сумській областях. Введення таких заходів пов’язано з необхідністю розвантажити енергетичну інфраструктуру для швидкого проведення відновлювальних робіт. Графіки аварійних відключень можуть тривати більше 2 годин та публікуються на сайтах регіональних компаній (обленерго)", - попереджали раніше в компанії