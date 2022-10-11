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Новини Війна
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Ми не відмічаємо змін у кількості чи характері дій, засобів і сил РБ на кордоні з Україною, - ДПСУ

кордон

Ситуація на кордоні з Білоруссю контрольована, змін у характері дій наявних біля рубежу сил РБ, за інформацією ДПСУ, не спостерігається.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону єдиних новин.

"Ми не відмічаємо змін у кількості чи характері дій тих засобів і сил, які перебувають на напрямку кордону з Україною. Мається на увазі підрозділи збройних сил Білорусі. Як і раніше, вони посилюють кордон. У свою чергу, всі сили оборони України укріплюють цей напрямок, щоб дати максимальну відсіч ворогу, якщо вони спробують зайти на цьому напрямку", - сказав Демченко.

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Він зауважив, що за ситуацією на території Білорусі спостерігають, і якщо відбуватимуться будь-які зміни, що будуть спрямовані проти України, сили оборони про це знатимуть вчасно і реагуватимуть відповідно.

Білорусь (7922) Держприкордонслужба (5923) кордон (4749)


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Топ коментарі
+2
Якого хера вони коло нас труця .
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11.10.2022 19:35
+2
"Ударнi угруповання" еще не сформированы, ну слава богу, можно спать спокойно.
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11.10.2022 19:36
+2
ДПСУ Ми не відмічаємо змін у кількості чи характері дій, але це відчуває український народ тоді,коли прилітають дрони і ракети з території Бульбостану, сіючи смерть і розруху.
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11.10.2022 19:36
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Місію туда, хоча б "сліпих" ОБСЕ.
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11.10.2022 19:32 Відповісти
Якого хера вони коло нас труця .
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11.10.2022 19:35 Відповісти
"Ударнi угруповання" еще не сформированы, ну слава богу, можно спать спокойно.
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11.10.2022 19:36 Відповісти
ДПСУ Ми не відмічаємо змін у кількості чи характері дій, але це відчуває український народ тоді,коли прилітають дрони і ракети з території Бульбостану, сіючи смерть і розруху.
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11.10.2022 19:36 Відповісти
Оборона - это крайне проигрышная стратегия. Они просто будут держать мясо без техники, заставляя нас держать здесь оборону и вести разведку, планирование. Им этого вполне достаточно.

Это мы должны быть для них угрозой. Беларусь состоит в войне против нас согласно международному праву. Более того, даже если бы не состояло, согласно этому же праву есть некоторые случаи, когда страна имеет право атаковать позиции врага около своих границ, если те явно показывают агрессивные намерения.

Если Беларусь отдаст всю технику военную, то стоит тут же бить точечно по крупным скоплениям войск, дав лишь один шанс отвести их минимум на 100км от всей нашей границы. При невыполнении этого ультиматума открыть огонь по ним, раз не могут ответить. И бить до конца, пока не выполнят этого. И вообще это направление перспективно с точки зрения мобилизации местного населения при помощи Тихановской и отправки их на Москву как второго фронта, а также на Ленинград. Мотивация для их войск имеется: грабить и насиловать все что хочешь на России. Будет хороший замес росгвардия против бульбашей. сильны примерно равны.
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11.10.2022 19:37 Відповісти
ти до речі також можеш помогти - підійти до кордону з бульбашами і кидати камінням в погранців , відтягувати на себе війська так би мовити
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11.10.2022 19:49 Відповісти
В яких "прігранічних районах"? У Лаптестані? Нема питань - не давайте їм нічого. Наче нас має турбувати торгівля жаб з гадюками.
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11.10.2022 21:22 Відповісти
ага. подходит беларуская армия к границе и начинает кричать в рупоры :
- эй хахлы ! смотрите что мы можем !
синхронно, и отрепетировано за последние пол года, достают пакеты, залазят в них, застегивают их на себе, и начинают ползать в этих пакетах как гусеницы по лесам и болотам, пожирая мох, папоротники и сосновую кору.

))
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11.10.2022 19:46 Відповісти
Сраний Офіс Призидента! ви можете надати офіційний запрос Р.Б., -обстрілюють з її території Україну, або Ні! Хотілося б побачити офіційну відповідь...
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11.10.2022 19:49 Відповісти
Здається це той Демченко, про якого говорив Швець (що є підозра, що він агент расеї). А взагалі треба було б ******* по аеродромах Б та скупченню техніки. Після цього вони точно не полізуть сюди. І можна буде перекідувати частину ЗСУ під Херсон. А якщо хтось сміливий все ж таки ризикне - то там волиняки-бурштинокопачі сами їх утілізують.
Це так.... припущення
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11.10.2022 20:30 Відповісти
ми вже таке чули перед вторгненням в Україну.
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11.10.2022 21:44 Відповісти
 
 