Ми не відмічаємо змін у кількості чи характері дій, засобів і сил РБ на кордоні з Україною, - ДПСУ
Ситуація на кордоні з Білоруссю контрольована, змін у характері дій наявних біля рубежу сил РБ, за інформацією ДПСУ, не спостерігається.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону єдиних новин.
"Ми не відмічаємо змін у кількості чи характері дій тих засобів і сил, які перебувають на напрямку кордону з Україною. Мається на увазі підрозділи збройних сил Білорусі. Як і раніше, вони посилюють кордон. У свою чергу, всі сили оборони України укріплюють цей напрямок, щоб дати максимальну відсіч ворогу, якщо вони спробують зайти на цьому напрямку", - сказав Демченко.
Він зауважив, що за ситуацією на території Білорусі спостерігають, і якщо відбуватимуться будь-які зміни, що будуть спрямовані проти України, сили оборони про це знатимуть вчасно і реагуватимуть відповідно.
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Это мы должны быть для них угрозой. Беларусь состоит в войне против нас согласно международному праву. Более того, даже если бы не состояло, согласно этому же праву есть некоторые случаи, когда страна имеет право атаковать позиции врага около своих границ, если те явно показывают агрессивные намерения.
Если Беларусь отдаст всю технику военную, то стоит тут же бить точечно по крупным скоплениям войск, дав лишь один шанс отвести их минимум на 100км от всей нашей границы. При невыполнении этого ультиматума открыть огонь по ним, раз не могут ответить. И бить до конца, пока не выполнят этого. И вообще это направление перспективно с точки зрения мобилизации местного населения при помощи Тихановской и отправки их на Москву как второго фронта, а также на Ленинград. Мотивация для их войск имеется: грабить и насиловать все что хочешь на России. Будет хороший замес росгвардия против бульбашей. сильны примерно равны.
- эй хахлы ! смотрите что мы можем !
синхронно, и отрепетировано за последние пол года, достают пакеты, залазят в них, застегивают их на себе, и начинают ползать в этих пакетах как гусеницы по лесам и болотам, пожирая мох, папоротники и сосновую кору.
))
Це так.... припущення