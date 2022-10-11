Ми не відмічаємо змін у кількості чи характері дій, засобів і сил РБ на кордоні з Україною, - ДПСУ

Ситуація на кордоні з Білоруссю контрольована, змін у характері дій наявних біля рубежу сил РБ, за інформацією ДПСУ, не спостерігається.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону єдиних новин.

"Ми не відмічаємо змін у кількості чи характері дій тих засобів і сил, які перебувають на напрямку кордону з Україною. Мається на увазі підрозділи збройних сил Білорусі. Як і раніше, вони посилюють кордон. У свою чергу, всі сили оборони України укріплюють цей напрямок, щоб дати максимальну відсіч ворогу, якщо вони спробують зайти на цьому напрямку", - сказав Демченко.

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Він зауважив, що за ситуацією на території Білорусі спостерігають, і якщо відбуватимуться будь-які зміни, що будуть спрямовані проти України, сили оборони про це знатимуть вчасно і реагуватимуть відповідно.