Жителька Санкт-Петербурга залишила на могилі батьків Путіна записку з "побажанням здохнути", щодо неї порушили кримінальну справу

На мешканку Санкт-Петербурга Ірину Цибанєву завели кримінальну справу через записку, залишену на могилі батьків президента РФ Володимира Путіна, розповів її син Максим Цибанєв.

За його словами, 60-річна Ірина Цибанєва побувала на цвинтарі, де поховано батьків Путіна, 6 жовтня, і залишила записку на могилі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Медузу.

Що в записці, достеменно не відомо. Але вона сказала, що там побажання здохнути.

Вранці 10 жовтня до квартири Цибанєвої прийшов поліцейський і забрав її у відділ поліції. 11 жовтня Ірину Цибанєву доправили до Приморського районного суду. За словами адвоката за призначенням Сергія Трусова, який захищає Цибанєву, справу стосовно неї порушили за частиною 2 пункту "б" статті 244 КК (наруга над тілами померлих та місцями їх поховання, вчинена за мотивами політичної, ідеологічної, расової, національної чи релігійної ненависті) або ворожнечі).

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Слідство, розповів адвокат, просить взяти її під варту. Однак суд 11 жовтня розглядати клопотання слідства не став, термін затримання Цибанєвої продовжили на 48 годин.