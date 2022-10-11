Жителька Санкт-Петербурга залишила на могилі батьків Путіна записку з "побажанням здохнути", щодо неї порушили кримінальну справу
На мешканку Санкт-Петербурга Ірину Цибанєву завели кримінальну справу через записку, залишену на могилі батьків президента РФ Володимира Путіна, розповів її син Максим Цибанєв.
За його словами, 60-річна Ірина Цибанєва побувала на цвинтарі, де поховано батьків Путіна, 6 жовтня, і залишила записку на могилі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Медузу.
Що в записці, достеменно не відомо. Але вона сказала, що там побажання здохнути.
Вранці 10 жовтня до квартири Цибанєвої прийшов поліцейський і забрав її у відділ поліції. 11 жовтня Ірину Цибанєву доправили до Приморського районного суду. За словами адвоката за призначенням Сергія Трусова, який захищає Цибанєву, справу стосовно неї порушили за частиною 2 пункту "б" статті 244 КК (наруга над тілами померлих та місцями їх поховання, вчинена за мотивами політичної, ідеологічної, расової, національної чи релігійної ненависті) або ворожнечі).
Слідство, розповів адвокат, просить взяти її під варту. Однак суд 11 жовтня розглядати клопотання слідства не став, термін затримання Цибанєвої продовжили на 48 годин.
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https://www.zeit.de/feature/vladimir-putin-mat
самі викохали таке - тепер нікого з них не шкода, якщо правду сказати
На деле это довольно легко лечится за пару лет. Вот сделать ситуацию, что кацапы вышли на митинги, побили мусоров (то есть им команду такую дать получать по лицу), добились успеха. Потом еще, еще и еще. И они в среднем станут лучше, инициативнее, будет гражданское общество. Шансов довольно много, если конечно стереть с лица землю все КГБшное дерьмо раз и навсегда, и тогда у нас не будет врага под боком. Будут платить репарации и ездить 3 раза на наши мемориалы, на коленях прося прощения следующие 100 лет. Это все вполне возможно, но не обязательно конечно будет, Северная Корея 2.0 или ваххабитский Афганистан вполне с такими же шансами возможны.
Недопрацьовує московитська машинка енкаведистів, ох недопрацьовує!
Ілон Маск сказав Бреммеру, що ***** «готовий до переговорів» (про капітуляцію України), але з попередніми умовами:
- анексований Крим залишиться в складі касапстану;
- Україна визнає анексію Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей (в яких межах? - не сказав) - тобто, визнати лаптєстанськими ще й ці території;
- Україна буде "нейтральною" (тобто, забути про НАТО).
За словами Бреммера, Маск стверджує, що ***** сказав йому, цих умов він доб'ється, «попри все». Він також згадав можливий ядерний удар у разі вторгнення України до анексованого Криму. Маск сказав Бреммеру, що "потрібно зробити все, щоб уникнути такого результату".
https://pbs.twimg.com/media/FezVIcHXkAEjelG?format=jpg&name=small