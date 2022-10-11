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Жителька Санкт-Петербурга залишила на могилі батьків Путіна записку з "побажанням здохнути", щодо неї порушили кримінальну справу

путін

На мешканку Санкт-Петербурга Ірину Цибанєву завели кримінальну справу через записку, залишену на могилі батьків президента РФ Володимира Путіна, розповів її син Максим Цибанєв.

За його словами, 60-річна Ірина Цибанєва побувала на цвинтарі, де поховано батьків Путіна, 6 жовтня, і залишила записку на могилі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Медузу.

Що в записці, достеменно не відомо. Але вона сказала, що там побажання здохнути.

Вранці 10 жовтня до квартири Цибанєвої прийшов поліцейський і забрав її у відділ поліції. 11 жовтня Ірину Цибанєву доправили до Приморського районного суду. За словами адвоката за призначенням Сергія Трусова, який захищає Цибанєву, справу стосовно неї порушили за частиною 2 пункту "б" статті 244 КК (наруга над тілами померлих та місцями їх поховання, вчинена за мотивами політичної, ідеологічної, расової, національної чи релігійної ненависті) або ворожнечі).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Ваш сын безобразно себя ведет!" - на могилі батьків Путіна у Санкт-Петербурзі залишили послання. ФОТО

Слідство, розповів адвокат, просить взяти її під варту. Однак суд 11 жовтня розглядати клопотання слідства не став, термін затримання Цибанєвої продовжили на 48 годин.

Автор: 

путін (23750) росія (64911) Санкт-Петербург (277)


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Топ коментарі
+13
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11.10.2022 19:46
+12
Это не родители этого байстрюка.
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11.10.2022 19:38
+11
Кацапія найбільший дурдом у світі.
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11.10.2022 19:46
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Это не родители этого байстрюка.
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11.10.2022 19:38 Відповісти
ху*ло - це антихрист, як у фільмі Омен, 1976-го року
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11.10.2022 20:00 Відповісти
***** то *****. На його фоні навіть антихрист нормальний пацан...
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11.10.2022 20:02 Відповісти
Справжні ФІО *****, - Прівалов Владімір Платоновіч.

https://www.zeit.de/feature/vladimir-putin-mat

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11.10.2022 20:55 Відповісти
Та невже клаптик паперу це наруга над могилою!
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11.10.2022 19:41 Відповісти
в них за чистий клаптик паперу у одиночному пікеті справу шиють, а тутка сама могила самого батька самого путі

самі викохали таке - тепер нікого з них не шкода, якщо правду сказати
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11.10.2022 19:46 Відповісти
не розумію кацяпів,як можна жити у країні ,фактично, зоні суворого режиму і боятися тюрми?
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11.10.2022 19:43 Відповісти
Кацапія найбільший дурдом у світі.
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11.10.2022 19:46 Відповісти
Выученная беспомощность. Все их попытки что-то изменить в строгом соответствии по методичке ФСБ пресекались на корню и им делалось только хуже. То есть просто психологические больной народ, кого заразили искусственно созданными ситуациями и превратили в безвольных рабов. Как непременно следствие этого: 15-20% их производительность труда от той, что могла бы быть. Если не меньше. Поэтому никто так в здравом уме не делает, а те кто делал, разваливался очень быстро, ну вот режим Чмони даже 25 лет не продержался по итогу.

На деле это довольно легко лечится за пару лет. Вот сделать ситуацию, что кацапы вышли на митинги, побили мусоров (то есть им команду такую дать получать по лицу), добились успеха. Потом еще, еще и еще. И они в среднем станут лучше, инициативнее, будет гражданское общество. Шансов довольно много, если конечно стереть с лица землю все КГБшное дерьмо раз и навсегда, и тогда у нас не будет врага под боком. Будут платить репарации и ездить 3 раза на наши мемориалы, на коленях прося прощения следующие 100 лет. Это все вполне возможно, но не обязательно конечно будет, Северная Корея 2.0 или ваххабитский Афганистан вполне с такими же шансами возможны.
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11.10.2022 19:54 Відповісти
Боюсь, этот народец не изменится. Большинство плотно заzомбировано телевизором. Да и рабский дух на протяжении поколений у большинства уже в крови - "мы простые люди, власть лучше знает, что нам надо", "кто мы такие, чтобы что-то решать и думать, государству виднее". Есть некоторое количество нормальных, но их настолько мало, что погоды не сделают.
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11.10.2022 21:16 Відповісти
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11.10.2022 19:46 Відповісти
Прилепили статью УК РФ, которая никак не лепится ..записка не может быть составом преступления кацапам абы как прилепить и не выходит такие дела возбуждаются по жалобе потерпевшего Путина или прокурора если имеется общественный резонанс а так глупость аллогичность ещё больше вызывает вопросов адекватности самого ***** и его окружения...
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11.10.2022 19:50 Відповісти
Паперову фабрику, яка виготовила папір, на якому була написана записка, вже оштрафували? Ручку, якою було написано текст, вже вилучили та засудили до знищення? Продавців паперу та ручки вже заарештували? Перевізники, працівники складів, через які цей папер та ручка проходили вже допитані і мобілізовані?

Недопрацьовує московитська машинка енкаведистів, ох недопрацьовує!
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11.10.2022 19:51 Відповісти
Ещё должны арестовать директора кладбища. Как он такое допустил.
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11.10.2022 19:55 Відповісти
https://meduza.io/live/2022/10/11/voyna Як повідомляє одне касапське ЗМІ , Ілон Маск перед тим, як запропонувати умови капітуляції України, отримав консультацію в *****, Американський політолог Ян Бреммер про це випитав в самого Маска. Бреммер розповів про зміст мвоєї розмови з Маском у розсилці своєї конс.компанії Eurasia Group.
Ілон Маск сказав Бреммеру, що ***** «готовий до переговорів» (про капітуляцію України), але з попередніми умовами:
- анексований Крим залишиться в складі касапстану;
- Україна визнає анексію Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей (в яких межах? - не сказав) - тобто, визнати лаптєстанськими ще й ці території;
- Україна буде "нейтральною" (тобто, забути про НАТО).
За словами Бреммера, Маск стверджує, що ***** сказав йому, цих умов він доб'ється, «попри все». Він також згадав можливий ядерний удар у разі вторгнення України до анексованого Криму. Маск сказав Бреммеру, що "потрібно зробити все, щоб уникнути такого результату".
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11.10.2022 19:52 Відповісти
Макса надо поймать и отправить на передовую или отрезать маланскому ****** бошку...
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11.10.2022 19:54 Відповісти
"На кол посадіть! Пєрвоє дєло!" (с)

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11.10.2022 20:58 Відповісти
Краще пізно... прокинулась!
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11.10.2022 19:54 Відповісти
https://twitter.com/antiputler_news/status/1579871912909758471 1 ч Сегодня в районе оккупированного Токмака ВСУ накрыли 6 установок оккупантов С-300 вместе с БК. Это произошло во время перезарядки. Именно эти установки вели обстрелы жилых домов Запорожья.
https://pbs.twimg.com/media/FezVIcHXkAEjelG?format=jpg&name=small
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11.10.2022 20:03 Відповісти
Респект мужній мешканці Санкт-Петербурга.
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11.10.2022 20:05 Відповісти
Та в ***** не має батьків.Це жертва невдачного алкоголічного аборту.
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11.10.2022 20:08 Відповісти
Останнім часом по інтернету гуляє історія,що то зовсім не батьки пуйла.Він байстрюк,від якого відмовилася мати,а ті люди ,що на кладовищі, його виростили.Про це є книга польської письменниці Кристини Курчаб-Редліх "Вова.Володя.Владимир.Тайны россии путина".Вона говорить,що журналіст Генріх Боровик розкрив таємницю біоргафії пуйла,за що його і вбили
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11.10.2022 20:54 Відповісти
Не Генріх, а його син Артем Боровик. Загинув під час підстроєної авіакатастрофи.

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11.10.2022 21:01 Відповісти
Так,вибачаюсь,на автоматі писала.То був Артем Боровик.Там ще про якогось чеченця мова була,він теж загинув в тому літаку
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11.10.2022 21:05 Відповісти
Зія Бажаєв. Тут коротко є ця історія, - https://www.zeit.de/feature/vladimir-putin-mat
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11.10.2022 21:10 Відповісти
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11.10.2022 20:43 Відповісти
Скоро почнуть срати на могилах всіх, хто мав причетніть до цього вбивці.
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11.10.2022 20:48 Відповісти
там что камера наблюдения за этой могилой ???
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11.10.2022 21:48 Відповісти
почти наверняка
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11.10.2022 22:01 Відповісти
С четырех сторон и несколько на подходах.
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12.10.2022 12:28 Відповісти
путінські судді нехай подивляться фільм "Я ПЛЮЮ НА ВАШІ МОГИЛИ" 1ч.2ч.
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12.10.2022 00:55 Відповісти
 
 