На Вінниччині вводять режим тотальної економії електроенергії, без світла - 242 населені пункти
На Вінниччині через обстріли енергоінфраструктури залишились без світла 242 населені пункти, вводиться режим тотальної економії електроенергії.
Про це у телеграмі повідомив начальник Вінницької ОВА Сергій Борзов, передає Цензор.НЕТ.
"У Вінницькій області вводимо режим тотальної економії електроенергії. Після повторних ударів по об’єктам енергоінфраструктури є серйозні руйнування. 242 населені пункти залишились без світла. Прошу вінничан поставитись із розуміннями. Це вимушені тимчасові обмеження. Економія потрібна, щоб могли працювали лікарні, соціальні заклади. Інакше "Вінницяобленерго" буде вимушено ввести графіки аварійних відключень. Усі служби працюють над відновленням енергопостачання на Вінниччині", - повідомив Борзов.
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Что Байден на это скажет? Если откажется дать, то Боневтику лучше открыть заявить об его отказе и попросить Конгресс выставить на голосование проверку Байдена у психиатра на дееспособность. При отрицательной проверке снять с должности, при положительной проверке уже импичмент на предмет подкупа кацапами, так как его поступки за последний год просто удивляют своей слабостью. Мог вообще войны не допустить, пообещав еще в прошлом году, что США будут защищать Украину всем что у них есть, соблюдая Будапештский меморандум, так что лучше не суйтесь сюда. Вместо этого не просто не молчал, пугая Путина неопределенностью, а 10 раз пригласил его вступить в войну.
Вот так и должно было быть но получилось как всегда )