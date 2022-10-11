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Новини Війна
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На Вінниччині вводять режим тотальної економії електроенергії, без світла - 242 населені пункти

электрика,свет,электроэнергия,лампочка

На Вінниччині через обстріли енергоінфраструктури залишились без світла 242 населені пункти, вводиться режим тотальної економії електроенергії.

Про це у телеграмі повідомив начальник Вінницької ОВА Сергій Борзов, передає Цензор.НЕТ.

"У Вінницькій області вводимо режим тотальної економії електроенергії. Після повторних ударів по об’єктам енергоінфраструктури є серйозні руйнування. 242 населені пункти залишились без світла. Прошу вінничан поставитись із розуміннями. Це вимушені тимчасові обмеження. Економія потрібна, щоб могли працювали лікарні, соціальні заклади. Інакше "Вінницяобленерго" буде вимушено ввести графіки аварійних відключень. Усі служби працюють над відновленням енергопостачання на Вінниччині", - повідомив Борзов.

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Автор: 

Вінницька область (1008) енергетика (2577) електроенергія (6176) Борзов Сергій (50)


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Атакмс дать, чтобы мы могли уничтожить кацапский аэродром с самолетами? В том числе и операцией наподобие пуска с установкой с катера на воде, установив ножки со стабилизацией плоскости, компенсируя качку?

Что Байден на это скажет? Если откажется дать, то Боневтику лучше открыть заявить об его отказе и попросить Конгресс выставить на голосование проверку Байдена у психиатра на дееспособность. При отрицательной проверке снять с должности, при положительной проверке уже импичмент на предмет подкупа кацапами, так как его поступки за последний год просто удивляют своей слабостью. Мог вообще войны не допустить, пообещав еще в прошлом году, что США будут защищать Украину всем что у них есть, соблюдая Будапештский меморандум, так что лучше не суйтесь сюда. Вместо этого не просто не молчал, пугая Путина неопределенностью, а 10 раз пригласил его вступить в войну.
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11.10.2022 19:48 Відповісти
Та да, Байден поганий, а Зеля хороший. Він готувався до війни закликаючи всіх на шашлики. Розмінував Чонгар і випустив кацапів на материк.
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11.10.2022 19:56 Відповісти
США будут защищать Украину всем что у них есть, соблюдая Будапештский меморандум, так что лучше не суйтесь сюда.
Вот так и должно было быть но получилось как всегда )
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11.10.2022 20:08 Відповісти
Да Байден ,,,поганий,,, а куди діти -американська розвідка добра але наша краща, війни не буде,,,і це прямо в лице Байдену ляпас і за таку розвідку ніхто не відповів а отримав чергове звання.Так що не гавкайте на американців ,як би не вони Украіни вже давно не було б а були б шашлики по. застінках фсб і глибоких земляних ямах.
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11.10.2022 20:16 Відповісти
Якби не вони Україна мала б тисячі ядерних боєзарядів, сотні ракет та десятки стратегічних літаків. Але США улесливими "обісцянками" видурило у нас цю супер зброю, абсолютно нічого не давши взаміну (припускаю що певні суми грошей кравчук та його друзі отримали). На початку війни байден обіцяв пекельні санкції мордору і ленд-ліз Україні. А по факту санкції на стільки пекельні, що х**ло заробляй на продажу вуглеводнів більше ніж до війни, а про "ленд -ліз " на 8 місяці війни вже навіть не згадують (деякі дєрмократи навіть заявляють, що то було чисто символічне дійство). Так що саме США, Німеччина, Франція спровокували напад орків на беззахисну Україну , спочатку роззброїли, а потім і кинули із вступом в НАТО.
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11.10.2022 20:35 Відповісти
Ликвидация дальних бомбардировщиков Ту-22М2 на территории Украины 4 апреля 2001 г. Агентство по уменьшению угрозы министерства обороны США (Defense Threat Reduction Agency) объявило тендер на продолжение ликвидации тяжелых бомбардировщиков и крылатых ракет в Украине. На этот раз предлагалось уничтожить самолеты типа Ту-22М и Ту-134УБЛ, а также ракеты Х-22. При этом заявлялось, что один Ту-22М3 уже уничтожен в Прилуках по контракту с компанией «Raytheon Technical Services Company», которая и выиграла очередной конкурс. Единственным субподрядчиком ликвидационных работ на этот раз выступило государственное предприятие Министерства обороны «Украинская авиационная транспортная компания».
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11.10.2022 20:36 Відповісти
100% зелох винен, розпиляв та закатав в асфальт. Читав деяких американських експертів, вони говорять, що в США тисячі одиниць списаної техніки 80-90 х, більшість якої робоча та може дуже допомогти ЗСУ і фін.витратами для США будуть мінімальні. Вони також не розуміють чого бідон із своєю адміністрацію піаряться на ленд-лізі замість реальної і миттєвої допомоги. Єдине пояснення, що адміністрація байдена це ті самі люди, що і адміністрація "сцикливого" обами, який дозволив оркам без жодних наслідків анексувати Крим.
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11.10.2022 20:48 Відповісти
 
 