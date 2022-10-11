На Вінниччині вводять режим тотальної економії електроенергії, без світла - 242 населені пункти

На Вінниччині через обстріли енергоінфраструктури залишились без світла 242 населені пункти, вводиться режим тотальної економії електроенергії.

Про це у телеграмі повідомив начальник Вінницької ОВА Сергій Борзов, передає Цензор.НЕТ.

"У Вінницькій області вводимо режим тотальної економії електроенергії. Після повторних ударів по об’єктам енергоінфраструктури є серйозні руйнування. 242 населені пункти залишились без світла. Прошу вінничан поставитись із розуміннями. Це вимушені тимчасові обмеження. Економія потрібна, щоб могли працювали лікарні, соціальні заклади. Інакше "Вінницяобленерго" буде вимушено ввести графіки аварійних відключень. Усі служби працюють над відновленням енергопостачання на Вінниччині", - повідомив Борзов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ладижинська ТЕС зазнала повторного обстрілу, постраждали 6 осіб