Частина Хмельницького залишилась без світла через технічні проблеми на підстанції. Можливе призупинення водопостачання
Через технічні проблеми на одній з підстанцій частина Хмельницького залишилася без електропостачання.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.
" Аварійні служби працють над тим, щоб якнайшвидше вирішити проблему. Якщо впродовж години не зможуть відновити електропостачання, вимушено буде призупинено і водопостачання", - йдеться у повідомленні.
Мешканців закликали максимально зменшити споживання електроенергії зі 17:00 до 22:00 – це допоможе пройти критичні навантаження.
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