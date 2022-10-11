Частина Хмельницького залишилась без світла через технічні проблеми на підстанції. Можливе призупинення водопостачання

Через технічні проблеми на одній з підстанцій частина Хмельницького залишилася без електропостачання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

" Аварійні служби працють над тим, щоб якнайшвидше вирішити проблему. Якщо впродовж години не зможуть відновити електропостачання, вимушено буде призупинено і водопостачання", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Частина Львова залишилася без електропостачання: технічні проблеми на одній з підстанцій

Мешканців закликали максимально зменшити споживання електроенергії зі 17:00 до 22:00 – це допоможе пройти критичні навантаження.