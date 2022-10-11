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Частина Хмельницького залишилась без світла через технічні проблеми на підстанції. Можливе призупинення водопостачання

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Через технічні проблеми на одній з підстанцій частина Хмельницького залишилася без електропостачання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

" Аварійні служби працють над тим, щоб якнайшвидше вирішити проблему.  Якщо впродовж години не зможуть відновити електропостачання, вимушено буде призупинено і водопостачання", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Частина Львова залишилася без електропостачання: технічні проблеми на одній з підстанцій

Мешканців закликали максимально зменшити споживання електроенергії зі 17:00 до 22:00 – це допоможе пройти критичні навантаження.

Хмельницький (405) електроенергія (6176) водопостачання (831)


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Пора бомбити кацапську інфраструктуру! І не розповідайте що ми не агресори!
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11.10.2022 20:14 Відповісти
У Ростовській народній республіці знову розбився СУ-25, який летів на бойовий виліт з аеродрому, - ниють кацапські інформаційні помийки. Пілот не вижив 💀
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11.10.2022 20:19 Відповісти
Видимо уже разный хлам начали использовать

С консервации
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11.10.2022 20:38 Відповісти
або пілоти рукожопи,усі асси уже збиті та удобряють нашу земельку
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11.10.2022 20:40 Відповісти
 
 