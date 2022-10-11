Аксьонов заявив, що у Керчі та у східній частині Криму 12 діб діятиме "жовтий" рівень терористичної небезпеки
Маріонетка Кремля в окупованому Криму Сергій Аксьонов заявив про запровадження в Керчі та Ленінському районі "жовтого" рівня терористичної небезпеки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у Telegram.
"З 20:00 11 жовтня 2022 року до 20:00 23 жовтня 2022 року на території міського округу Керч та Ленінського району діятиме високий (жовтий) рівень терористичної небезпеки", - йдеться у повідомленні.
За його словами ці заходи необхідні нібито для "забезпечення безпеки та антитерористичної захищеності" у тимчасово окупованому Криму.
Він зазначив, що силовикам, правоохоронцям та так званій окупаційній "владі Криму" доручено вжити додаткових заходів.
Топ коментарі
+7 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар11.10.2022 20:45
+6 Oleg Mamont
показати весь коментар11.10.2022 20:30
+4 Алекс Ростиков
показати весь коментар11.10.2022 20:29
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
23 жовтня о 20:01 треба ******* по мосту, щоб не розслаблялися