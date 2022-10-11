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Новини Війна
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Аксьонов заявив, що у Керчі та у східній частині Криму 12 діб діятиме "жовтий" рівень терористичної небезпеки

аксьонов

Маріонетка Кремля в окупованому Криму Сергій Аксьонов заявив про запровадження в Керчі та Ленінському районі "жовтого" рівня терористичної небезпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у Telegram.

"З 20:00 11 жовтня 2022 року до 20:00 23 жовтня 2022 року на території міського округу Керч та Ленінського району  діятиме високий (жовтий) рівень терористичної небезпеки", - йдеться у повідомленні.

За  його словами  ці заходи необхідні нібито для "забезпечення безпеки та антитерористичної захищеності" у тимчасово окупованому Криму.

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Він зазначив, що силовикам, правоохоронцям та так званій окупаційній "владі Криму" доручено вжити додаткових заходів.

Керч (192) Крим (14125) Аксьонов Сергій (225)


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Топ коментарі
+7
Он у Гоблина только спереди желтый. Сзади уже коричневый.
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11.10.2022 20:45
+6
А по его штанам я думал что коричневый уровень )))
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11.10.2022 20:30
+4
Шо припаносили?
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11.10.2022 20:29
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Шо припаносили?
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11.10.2022 20:29 Відповісти
Желтый - то сцыконули ))
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11.10.2022 20:31 Відповісти
Ага, зробили "атветку" як вони воражаються, тай пересрали від "атветки на атветку"...
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11.10.2022 20:29 Відповісти
А по его штанам я думал что коричневый уровень )))
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11.10.2022 20:30 Відповісти
Он у Гоблина только спереди желтый. Сзади уже коричневый.
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11.10.2022 20:45 Відповісти
надеюсь, наш главнокомандующий покрасит до красного
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11.10.2022 20:30 Відповісти
З боку московії? А що ся трапило? Фашисти з нацистами звідти пруть? Так то вже не новина для всього світу - московія і є верцем нацизму та фашизму!
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11.10.2022 20:30 Відповісти
Треба щоб червоно-чорний діяв!!!
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11.10.2022 20:31 Відповісти
Ти диви скільки слів розумних видав. Так і скажи, що ви вссялись.
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11.10.2022 20:31 Відповісти
Чому лише 12 діб?
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11.10.2022 20:32 Відповісти
Потом крым украинским станет, по его подсчетам )))
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11.10.2022 20:33 Відповісти
Сгодна, ссите кіп'ятком кляті
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11.10.2022 20:33 Відповісти
А шо трапилось?
23 жовтня о 20:01 треба ******* по мосту, щоб не розслаблялися
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11.10.2022 20:33 Відповісти
Помнится кацапы какую-то ТЕС в Крыму строили, турбины иностранные закупали, а работники ТЕС заядлые курцы
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11.10.2022 20:40 Відповісти
Як жовтий колір трусів аксенова зможе заважати дронам чи ракетам летіти в голову орків?
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11.10.2022 20:42 Відповісти
А ще треба було попередити, що по нічних містах і селах Криму, будуть марширувати полки УПА, Правого Сектору, ОУН, бєньдєрафци та інші фошизди і з Гітлером на чолі.
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11.10.2022 20:46 Відповісти
значить Крим чекає кривавий теракт від путіна
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11.10.2022 20:50 Відповісти
Кацапенов такой себе скрепный кацап, наглая мразь.
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11.10.2022 20:52 Відповісти
Гоблин очень хочет свалить из Крыма, но боится что заградотряды его грохнут.
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11.10.2022 20:53 Відповісти
Та он сам завезет рязанский сахарный гексоген в жилой многоквартирный дом (в подвал) и взорвет пару подъездов. Это же очевидно и будет сделано как новый виток эскалации, когда кацапы поднакопят сил.
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11.10.2022 20:53 Відповісти
буде діяти жовтий рівень терористичної небезпеки - тобто будуть виловлювати кацапських терористів?
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11.10.2022 21:32 Відповісти
Вся спинка крісла у Гобліна пожовтіла такий в нього терористичний рівень.
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11.10.2022 22:02 Відповісти
От і добре, сиди, штани суши жовті.
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11.10.2022 23:30 Відповісти
 
 