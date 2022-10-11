Аксьонов заявив, що у Керчі та у східній частині Криму 12 діб діятиме "жовтий" рівень терористичної небезпеки

Маріонетка Кремля в окупованому Криму Сергій Аксьонов заявив про запровадження в Керчі та Ленінському районі "жовтого" рівня терористичної небезпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у Telegram.

"З 20:00 11 жовтня 2022 року до 20:00 23 жовтня 2022 року на території міського округу Керч та Ленінського району діятиме високий (жовтий) рівень терористичної небезпеки", - йдеться у повідомленні.

За його словами ці заходи необхідні нібито для "забезпечення безпеки та антитерористичної захищеності" у тимчасово окупованому Криму.

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Він зазначив, що силовикам, правоохоронцям та так званій окупаційній "владі Криму" доручено вжити додаткових заходів.