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Новини Війна
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"Тепер це символ незламності України", - Кличко розповів, коли завершиться ремонт мосту, в який влучила російська ракета

київ,міст

Пішохідний міст на Володимирську гірку, пошкоджений внаслідок російської ракетної атаки 10 жовтня, суттєво не постраждав.

Про це розповів на своїй сторінці у Facebook мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні на пішохідно-велосипедному мосту фахівці демонтували пошкоджені вибухом російської ракети елементи скла. А спеціалісти "Київміськсвітла" обстежили стан підсвітки перил. Освітлення відремонтують. Скло замовляємо. На його виготовлення потрібно до трьох тижнів. І вже невдовзі наш оновлений міст знову буде радувати киян і гостей столиці", - повідомив Кличко.

На відміну від Кримського мосту, "міст Кличка", як його називають кияни, витримав ракетний удар.

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"Він тепер - не тільки один з туристичних символів Києва, а й символ незламності й стійкості України", - наголосив Віталій Кличко.

Раніше Кличко перевірив стан мосту і заявив, що металеві конструкції не постраждали. Символічно, що вони були виготовлені на маріупольському комбінаті "Азовсталь".

Як повідомлялося, незаконно збудований Росією Кримський міст після вибуху 8 жовтня зазнав суттєвих ушкоджень. Там впала одна з автомобільних секцій, а залізничні колії були значно деформовані та розплавилися, внаслідок чого окупанти змушені були повністю їх заміняти.

Автор: 

Київ (19408) Кличко (3507) міст (1230)


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Топ коментарі
+14
Немає жодноі загадки , бо неможна дряхлого , плєшенФюрера
порівнювати із легендарним Кличком
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11.10.2022 20:57
+8
А просто порадоваться за МІСТ КЛИЧКА трудно ?
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11.10.2022 21:12
+7
Марку потрібно випустити...Міст Кличка вже в історії.
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11.10.2022 20:52
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Ну нє, це вже особиста образа...
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11.10.2022 20:48 Відповісти
загадка...
У путіна висить а у Кличка стоїть?
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11.10.2022 20:50 Відповісти
Немає жодноі загадки , бо неможна дряхлого , плєшенФюрера
порівнювати із легендарним Кличком
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11.10.2022 20:57 Відповісти
Це вже готовий напис до марки
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11.10.2022 22:01 Відповісти
А Маріуполь?
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11.10.2022 20:51 Відповісти
Марку потрібно випустити...Міст Кличка вже в історії.
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11.10.2022 20:52 Відповісти
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11.10.2022 21:07 Відповісти
а как повезло мужику который на мосту был)))судьба
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11.10.2022 20:54 Відповісти
Уйло на этом мосту можно повесить! Как же он красиво будет смотреться на склонах Днепра!
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11.10.2022 20:54 Відповісти
на арке "дружбе народов" его лучше повесить.
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11.10.2022 21:00 Відповісти
Багато честі.
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11.10.2022 21:02 Відповісти
Нема вже такої арки, бо ні дружби ні одного народу нема і не було ніколи...
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11.10.2022 21:03 Відповісти
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11.10.2022 21:06 Відповісти
Не было прямого попадания! Надоел уже этот журналистский идиотизм:
в який влучила російська ракета
витримав ракетний удар
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11.10.2022 21:10 Відповісти
А просто порадоваться за МІСТ КЛИЧКА трудно ?
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11.10.2022 21:12 Відповісти
Я вчера порадовался. Сегодня уже начали бесить новости. Лучше бы сделали акцент на криворукости орков.
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11.10.2022 21:25 Відповісти
но ведь целили туда?
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12.10.2022 01:05 Відповісти
как вариант, там еще рядом есть арка дружбы народов )
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12.10.2022 01:37 Відповісти
В сам міст нічого не влучило. Й@бані піарщики----здохніть
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11.10.2022 21:11 Відповісти
Цікава ідея для Кличка і інших мерів. Зробити з ціх воронок міста пам'яті агресії раши ‼️‼️‼️


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11.10.2022 21:17 Відповісти
Бiла Левиця
@ka_vasilevs
·
11 год
Клічко завжди і всюди разом з киянами.Він також під вогнем і теж може загинути.
Ні на мить не покидає Київ і людей.І це нормально,так має бути.
Зате яких диферамбів вчора удостоїлось наше Сонце з "залізними яйцями",що вилізло на деякий час із підземелля,щоб підтримати людей!
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11.10.2022 21:44 Відповісти
Пане Віталію, приберіть з Києва совецке "ярмо". Разом з "бабою"...
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11.10.2022 22:11 Відповісти
все кто ржали над Кличком за этот мост, должны принести извинения....
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11.10.2022 22:34 Відповісти
Ні. Навіщо брати за символ незламності те що можна зламати. Той міст і воронка внизу - символ імпотентності кацапської *********.
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11.10.2022 23:33 Відповісти
Я так і знав, що Кличко обов'язково стане піаритися зі своїм мостом. Герой думає, що кияни мають коротку пам'ять і забули у що обходяться
громаді столиці мости Кличка.
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12.10.2022 01:11 Відповісти
Для киян він завжди буде, перш за все символом корупції.
А хоробрість підаліка ми бачили на майдані.
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12.10.2022 08:23 Відповісти
 
 