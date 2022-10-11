"Тепер це символ незламності України", - Кличко розповів, коли завершиться ремонт мосту, в який влучила російська ракета
Пішохідний міст на Володимирську гірку, пошкоджений внаслідок російської ракетної атаки 10 жовтня, суттєво не постраждав.
Про це розповів на своїй сторінці у Facebook мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні на пішохідно-велосипедному мосту фахівці демонтували пошкоджені вибухом російської ракети елементи скла. А спеціалісти "Київміськсвітла" обстежили стан підсвітки перил. Освітлення відремонтують. Скло замовляємо. На його виготовлення потрібно до трьох тижнів. І вже невдовзі наш оновлений міст знову буде радувати киян і гостей столиці", - повідомив Кличко.
На відміну від Кримського мосту, "міст Кличка", як його називають кияни, витримав ракетний удар.
"Він тепер - не тільки один з туристичних символів Києва, а й символ незламності й стійкості України", - наголосив Віталій Кличко.
Раніше Кличко перевірив стан мосту і заявив, що металеві конструкції не постраждали. Символічно, що вони були виготовлені на маріупольському комбінаті "Азовсталь".
Як повідомлялося, незаконно збудований Росією Кримський міст після вибуху 8 жовтня зазнав суттєвих ушкоджень. Там впала одна з автомобільних секцій, а залізничні колії були значно деформовані та розплавилися, внаслідок чого окупанти змушені були повністю їх заміняти.
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У путіна висить а у Кличка стоїть?
порівнювати із легендарним Кличком
в який влучила російська ракета
витримав ракетний удар
@ka_vasilevs
·
11 год
Клічко завжди і всюди разом з киянами.Він також під вогнем і теж може загинути.
Ні на мить не покидає Київ і людей.І це нормально,так має бути.
Зате яких диферамбів вчора удостоїлось наше Сонце з "залізними яйцями",що вилізло на деякий час із підземелля,щоб підтримати людей!
громаді столиці мости Кличка.
А хоробрість підаліка ми бачили на майдані.