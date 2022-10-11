Глава МАГАТЕ Гроссі сьогодні зустрівся з Путіним, щоб обговорити ситуацію на ЗАЕС

Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі сьогодні. 11 жовтня, зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "МАГАТЕ".

Зазначається, що Рафаель Гроссі сьогодні зустрівся з Володимиром Путіним для обговорення необхідності створення зони безпеки та захисту навколо Запорізької АЕС ( ЗАЕС).

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"Протягом останніх тижнів Генеральний директор Гроссі брав участь у інтенсивних консультаціях як з Україною, так і з Російською Федерацією, щоб узгодити та запровадити таку захисну зону якомога швидше, зважаючи на обстріл найбільшої в Європі атомної електростанції або поблизу неї протягом останніх тижнів і місяців", - йдеться у повідомленні.

Гроссі зауважив, що ситуація в регіоні навколо Запорізької атомної електростанції та в інших місцях стає все більш небезпечною, хиткою та складною, з частими військовими нападами, які також можуть загрожувати ядерній безпеці.

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" Зараз, як ніколи, у ці надзвичайно важкі часи, навколо ЗАЕС має бути створена охоронна зона. Ми не можемо дозволити собі більше втрачати час", - зазначив він.