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Новини Війна
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Глава МАГАТЕ Гроссі сьогодні зустрівся з Путіним, щоб обговорити ситуацію на ЗАЕС

гроссі,рафаель

Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі сьогодні. 11 жовтня, зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє  пресслужба "МАГАТЕ".

Зазначається, що Рафаель Гроссі сьогодні зустрівся з Володимиром Путіним для обговорення необхідності створення зони безпеки та захисту навколо Запорізької АЕС ( ЗАЕС).

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"Протягом останніх тижнів Генеральний директор Гроссі брав участь у інтенсивних консультаціях як з Україною, так і з Російською Федерацією, щоб узгодити та запровадити таку захисну зону якомога швидше, зважаючи на обстріл найбільшої в Європі атомної електростанції або поблизу неї протягом останніх тижнів і місяців", - йдеться у повідомленні.

Гроссі зауважив, що ситуація в регіоні навколо Запорізької атомної електростанції та в інших місцях стає все більш небезпечною, хиткою та складною, з частими військовими нападами, які також можуть загрожувати ядерній безпеці.

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" Зараз, як ніколи, у ці надзвичайно важкі часи, навколо ЗАЕС має бути створена охоронна зона. Ми не можемо дозволити собі більше втрачати час", - зазначив він.

МАГАТЕ (708) Запорізька АЕС (1401) Рафаель Гроссі (290)


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Топ коментарі
+10
Тільки такі нікчемні організації як ООН, МАГАТЕ та Червоний Хрест можуть вести переговори з терористами...
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11.10.2022 20:59
+5
Про результати зустрічи - аж нічого.

Перемовини з терористом не варті того часу, який на них затрачено.
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11.10.2022 21:10
+2
зате почастішалі по містах
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11.10.2022 21:02
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Чи всі помітили, що після початку роботи місії МАГАТЕ на ЗАЕС її обстріли якось раптово припинились?
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11.10.2022 20:57 Відповісти
зате почастішалі по містах
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11.10.2022 21:02 Відповісти
не припинились, не треба обстрілювати ЗАЕС, достатньо припинити енергозабезпечення! Що і робиться(
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11.10.2022 21:24 Відповісти
За )(уйловскіми подарунками заїхав?
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11.10.2022 20:59 Відповісти
Тільки такі нікчемні організації як ООН, МАГАТЕ та Червоний Хрест можуть вести переговори з терористами...
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11.10.2022 20:59 Відповісти
К сожалению, не только они, а почти весь мир так ведет себя. Тот самый Израиль не то что ведет переговоры, а меняет одну тысячу террористов-главарей и исполнителей на одного солдата младшего звания в плену, который никак не полезен в военных действий. Тысячу на одного. Затем эти освобожденные террористы напрямую участвуют в терактах, воодушевлены, продолжают террор. Многие израильтяне не поняли этого обмена, но конкретно Израиль и живет как полигон для испытаний оружия, американцы это так создали, планируя очень многое своими аналитическими центрами, у нас тоже самое хотят иметь, вечный конфликт с бесконечными войнами, чтобы зарабатывать на оружии, проводить испытания и многое другое. Ни одной стороне не дадут победить, всегда проигрывающую поддержат. Арабов они тоже многим поддержали, когда их Израиль душил, после развала совка конечно, раньше то совок им помогал.
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11.10.2022 21:25 Відповісти
та ладно...невідомо чи справжній прутінь їздив на самміт із китайцем переговорювати...
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11.10.2022 21:01 Відповісти
Получил кейс капусты нюхнул дорожку на дорожку и поехал всему миру балду гонять.
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11.10.2022 21:04 Відповісти
Про результати зустрічи - аж нічого.

Перемовини з терористом не варті того часу, який на них затрачено.
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11.10.2022 21:10 Відповісти
Марна трата часу....
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11.10.2022 21:13 Відповісти
Гросси, не пытайся понравится пдрсу.....
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11.10.2022 21:18 Відповісти
Еще один дурачек. Вангую, что ***** сказал чтобы Украина отвела войска из Запорожской и Херсонской области и не правацировала
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11.10.2022 21:23 Відповісти
Цікаво скількі ***** йому заплатить?
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11.10.2022 21:32 Відповісти
єто тебе не мелочь тиріть по карманам,путін відповів гроссі.
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11.10.2022 21:42 Відповісти
Задовбала вже ця '' гра в кальмара''! Враження, що ми у 2-му сезоні знімаємось🤬🤬🤬
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11.10.2022 23:30 Відповісти
МАГАТЕ - никчёмная организация, существующая на добровольные взносы. Ни на что не влияет и ничего не решает, только суёт свой нос во все дырки.
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15.11.2022 02:27 Відповісти
 
 