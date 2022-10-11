Якщо хтось хоче гарантувати Росії якісь територіальні надбання, то нехай віддасть частину своєї країни, а не торгує територією України, - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда висловив впевненість, що міжнародна спільнота не закриє очі на вже скоєні РФ в Україні воєнні злочини й цих осіб рано чи пізно притягнуть до відповідальності.

Про це президент Польщі заявив під час пресконференції лідерів Вишеградської групи у вівторок у Братиславі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я сподіваюся, що вже ніхто у світі не виступатиме з ініціативами на кшталт "Росія має зберегти обличчя в цьому конфлікті", тобто що вона повинна мати якісь територіальні здобутки. Якщо хтось, президент якоїсь країни, хоче гарантувати Росії якісь територіальні надбання, то нехай віддасть частину своєї країни, а не торгує територією України", - наголосив Дуда.

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