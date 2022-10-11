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Якщо хтось хоче гарантувати Росії якісь територіальні надбання, то нехай віддасть частину своєї країни, а не торгує територією України, - Дуда
Президент Польщі Анджей Дуда висловив впевненість, що міжнародна спільнота не закриє очі на вже скоєні РФ в Україні воєнні злочини й цих осіб рано чи пізно притягнуть до відповідальності.
Про це президент Польщі заявив під час пресконференції лідерів Вишеградської групи у вівторок у Братиславі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я сподіваюся, що вже ніхто у світі не виступатиме з ініціативами на кшталт "Росія має зберегти обличчя в цьому конфлікті", тобто що вона повинна мати якісь територіальні здобутки. Якщо хтось, президент якоїсь країни, хоче гарантувати Росії якісь територіальні надбання, то нехай віддасть частину своєї країни, а не торгує територією України", - наголосив Дуда.
Топ коментарі
+72 Виктор Дийнега
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+70 Ivan Iktor
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нехай Маск та Орбан проведуть незаконні "повторні" референдуми та Маск віддасть частину Каліфорнії, віджатої у Іспанії, а Орбан - Угорщину і забереться із своїми циганами на історичну прародіну на Урал
Посыл для орбана, Меркель, папы римского, маска, Берлускони и прочих путинских консерв
В кровавом болоте московского рабства, а не в суровой славе норманской эпохи стоит колыбель России.
Сменив имена и даты, увидим, что политика Ивана III и политика современной московской империи являются не просто похожими, а и тождественными...
Россия порождена и воспитана в противной и униженной школе монгольского рабства.
Сильной она стала лишь потому, что в мастерстве рабства была непревзойденной.
Даже и тогда, когда Россия стала независимой, она и далее осталась страной рабов.
Политика России - неизменна. Русские методы и тактика менялись, и будут меняться, однако главная цель российской политики - покорить мир и править в нем - есть и будет неизменной.
Московский панславизм - всего лишь одна из форм захватничества.
приблизно 132.000.000 чоловік.
З них 81% (106.920.000) проживають у містах і селищах міського типу, причому:
в Москві 12.769.000, в Московській області 7.980.000,
в Санкт-Петербурзі 6.897.000, у Ленінградській області 3.350.000.
(з урахуванням тимчасових реєстрацій та дозволів на роботу для іноземних мігрантів)
Із загальної чисельності населення:
57% складають люди пенсійного і передпенсійного віку - 75.240.000
особовий склад армії разом з контрактниками, строковиками, вільнонайманими, персоналом
допоміжних підприємств, наукових інститутів, КБ і ВУЗів - 1.139.000
особовий склад ФСБ, ФСО, ФПС, ФАПСИ, СВР і решта - 2.140.000
штатні співробітники МНС, ФМС, МВС, ВВ, ФСІН, Мін'юсту та Прокуратури - 2.539.000
працівники митниці, податкових, санітарних та інших інспекцій - 1.238.000
чиновники ліцензуючих, контролюючих і реєстраційних органів - 1.312.000
апарат МЗС і держзакордонзакладів (СНД, ООН, ЮНЕСКО, ПАРЄ, і т.і.) - 91.000
службовці інших федеральних міністерств і відомств - 1.253.000
клерки пенсійних, соціальних, страхових та інших фондів - 1.724.000
депутати і співробітники апаратів владних структур усіх рівнів - 1.870.000
священнослужителі та обслуга релігійних і культових споруд - 412.000
нотаріуси, юридичні бюро, адвокати й ув'язнені - 1.842.000
персонал приватних охоронних структур, детективи, секьюріті і т.п. - 1.975.000
безробітні - 9.190.000
Разом: 101.965.000 чоловік, які існують за рахунок бюджету і платоспроможної
частини населення.
Залишається 30.035.000 чоловік.
І це наше все. Весь малий, середній і фермерський бізнес-клас.
Куди, між іншим, входять ще й малолітні діти, школярі, домогосподарки,
безпритульні, бомжі, змушені переселенці, біженці, і т.д. і т.ін. і т.п.
Це, почасти, пояснює той факт, що ВВП Росії не набагато перевищує
економічний продукт округу Лос-Анджелес, США.
дерьмак того же мнения?
У дерьмака спросили?
В том числе физкульт-привет Трампу (Аляска), если тот каким-то чудом прорвётся в Белый Дом на следующих выборах.