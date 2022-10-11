Маск заперечив, що розмовляв з Путіним перед публікацією "мирного плану" для України

Американський бізнесмен Ілон Маск заперечив інформацію ЗМІ про те, що перед публікацією свого плану "мирного врегулювання" війни в Україні він говорив із президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Я розмовляв з Путіним лише один раз, і це було десь півтора року тому. Предметом розмови був космос", – заявив Маск.

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Як повідомлялося, політолог і засновник консалтингової компанії Eurasia Group Ієн Бреммер заявив, що Ілон Маск розповів йому про телефонну розмову з президентом РФ Владіміром Путіним перед публікацією "мирного плану" для України у Twitter.