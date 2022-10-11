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Маск заперечив, що розмовляв з Путіним перед публікацією "мирного плану" для України

маск,путін

Американський бізнесмен Ілон Маск заперечив інформацію ЗМІ про те, що перед публікацією свого плану "мирного врегулювання" війни в Україні він говорив із президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Я розмовляв з Путіним лише один раз, і це було десь півтора року тому. Предметом розмови був космос", – заявив Маск.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Маск поговорив з Путіним перед публікацією "мирного плану" для України, - ЗМІ

Як повідомлялося, політолог і засновник консалтингової компанії Eurasia Group Ієн Бреммер заявив, що Ілон Маск розповів йому про телефонну розмову з президентом РФ Владіміром Путіним перед публікацією "мирного плану" для України у Twitter.

Автор: 

путін (23750) Ілон Маск (633)


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Топ коментарі
+21
"Не вір, мій сину, цьому під*расу"
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11.10.2022 21:05
+20
Один мостосроитель построил тысячу мостов и отсосал всего один член. Его запомнят членососом а не мостостроителем.
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11.10.2022 21:07
+17
Маск - запомни. Рашисты никогда не ценили гениев. Если ты что нибудь совершенное придумаешь на рашке, тебя на следующий день расстреляют, а твои достижения повесят на какого нибудь дурака таежного Иванова.
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11.10.2022 21:07
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Просто бизнес, ничего личного. За деньги бизнесмен может сделать многое😂😂😂
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11.10.2022 21:52 Відповісти
Вышло, аки в анекдоте. Ложечка нашлась, а осадок остался и хрен отмоешься.
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11.10.2022 22:11 Відповісти
В США создали беспилотник для вывода спутников на орбиту каждые 180 минут
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11.10.2022 22:24 Відповісти
Закрутився як вош на гребенці.
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12.10.2022 01:51 Відповісти
Вот и молодец. И благодарим за двадцать тысяч старлинков.
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12.10.2022 01:59 Відповісти
йому все передала та кацапка, яка на днях літала на його ракетах в космос!
ІНФА 146%!

поки москалі запускають бойові ракети по мирних українських містах - аферист миск запускає москалів на своїх ракетах у космос!
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12.10.2022 03:19 Відповісти
Ілон, взявши гавно в руки смердітимеш ще довго... І от питається - а воно тобі того потрібно було? Запускав собі ракети, ні, таки в "політика" ще захотілось побавитись...
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12.10.2022 06:08 Відповісти
маск... южноафриканец... легализован в Штатах... как-то интересно его жизнь движется... и к фуйлу как-то резко приблизился... или он от него не отдалялся? и таки может быть имеет право на жизнь версия его причастности к свинопасной разведке?
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12.10.2022 06:18 Відповісти
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