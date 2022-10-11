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Новини Війна
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Росіяни знову обстріляли Запорізьку область з РСЗВ та артилерії. Загинуло 7 людей, - ОП

Російські окупаційні війська знову завдали ударів по населених пунктах Запорізької області. Є загиблі та поранені.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють в Офісі Президента.

"Знову під ударом Запорізька область. Російські терористи, які назвали себе армією, обстріляли область з РСЗО та артилерії. Прильоти прийшлися в місто Оріхів та смт. Степногірськ", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби окупанти обстріляли 18 населених пунктів на Запоріжжі, надійшло 29 повідомлення про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури, - ОВА

Зазначається, що внаслідок жорстоких обстрілів загинуло 7 осіб і ще стільки ж травмовані. Відповідні служби вже працюють над усуненням наслідків обстрілів.

армія рф (17185) обстріл (28196) Запорізька область (3560)


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11.10.2022 21:09 Відповісти
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11.10.2022 21:09 Відповісти
Терористи вночі продовжують свою справу. А в США день і там ось-ось приймуть документ про визнання недоімперії спонсором тероризму і тоді почнуться процеси по її ліквідації "царя", а потім і недоімперії.
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11.10.2022 21:15 Відповісти
Бадьорий латінос з оон стурбований до кісток
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11.10.2022 21:25 Відповісти
Знову, це коли? До обіду, вечером? Знову....
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11.10.2022 21:31 Відповісти
Сьогоднi нас обстрiлювали о шостiй ранку , цiлий день перебуваемо пiд враженням обстрiлiв ,нелюди, руйнують наше гарне мiсто , наше життя . Готуемось до сьогоднiшнiх нiчних "сюрпризiв", та повторюемо - шоб ти здох кремлiвський нелюд...
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11.10.2022 21:49 Відповісти
 
 