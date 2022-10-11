Росіяни знову обстріляли Запорізьку область з РСЗВ та артилерії. Загинуло 7 людей, - ОП
Російські окупаційні війська знову завдали ударів по населених пунктах Запорізької області. Є загиблі та поранені.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють в Офісі Президента.
"Знову під ударом Запорізька область. Російські терористи, які назвали себе армією, обстріляли область з РСЗО та артилерії. Прильоти прийшлися в місто Оріхів та смт. Степногірськ", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок жорстоких обстрілів загинуло 7 осіб і ще стільки ж травмовані. Відповідні служби вже працюють над усуненням наслідків обстрілів.
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Олена Микитяк
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