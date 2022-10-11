За 2 доби українські зенітники збили 9 з 11 "Shahed - 136", - Залужний
Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний подякував польським побратимам за підготовку українських зенітників, які за 2 доби знищили 9 БПЛА "Shahed - 136".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Залужний написав у Facebook.
"За дві доби розрахунками зенітного ракетного дивізіону було збито 9 з 11 БПЛА "Shahed-136". Це результат якісної підготовки наших зенітників, що її проводили польські побратими", - йдеться у повыдомленні.
Головнокомандувач ЗСУ підкреслив, що саме Польща надала комплекси, з яких радянськими ракетами українці збивають іранські дрони, запущені росіянами.
"Це реалії сьогоднішньої війни. Дякую братам-полякам!", - додав він.
Топ коментарі
+6 Hanka Panyanka
показати весь коментар11.10.2022 21:44
+2 Чайка Київ
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+1 Андрей Л #363538
показати весь коментар11.10.2022 21:58
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Про це у вечірньому зверненні розповів президент Зеленський. «Одна людина врятувала десятки життів. Я дякую йому за це».
В мене пропозіция: туди де немає в нас ніякого ппо один такий солдат с 2 стінгерами... та можливо наша проблема буде вирішена...
Я не винен , що автокоректор тупит.
А болота радіють.
то треба їх закуплять
чим більше тим краще
бо москалі замовили шахідів в Ірані більше 2000
так що роботи буде не початий край
тому треба готуватись добре