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Новини Війна
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За 2 доби українські зенітники збили 9 з 11 "Shahed - 136", - Залужний

бпла,shahed

Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний подякував польським побратимам за підготовку українських зенітників, які за 2 доби знищили 9 БПЛА "Shahed - 136".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Залужний написав у Facebook.

"За дві доби розрахунками зенітного ракетного дивізіону було збито 9 з 11 БПЛА "Shahed-136". Це результат якісної підготовки наших зенітників, що її проводили польські побратими", - йдеться у повыдомленні.

Головнокомандувач ЗСУ підкреслив, що саме Польща надала комплекси, з яких радянськими ракетами українці збивають іранські дрони, запущені росіянами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Станом на 13.30 збито 20 із 28 ворожих ракет та 13 БпЛА "Shahed-136", - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

"Це реалії сьогоднішньої війни. Дякую братам-полякам!", - додав він.

безпілотник (4087) Польща (8474) знищення (7135) Залужний (723)


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Топ коментарі
+6
Український солдат Дмитро Шумський 10 жовтня збив із ПЗРК Stinger дві російські крилаті ракети

Про це у вечірньому зверненні розповів президент Зеленський. «Одна людина врятувала десятки життів. Я дякую йому за це».
В мене пропозіция: туди де немає в нас ніякого ппо один такий солдат с 2 стінгерами... та можливо наша проблема буде вирішена...
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11.10.2022 21:44
+2
Герої наші, бережи та допомагай вам Господь і Матінка Богородиця
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11.10.2022 22:26
+1
Не вариант. У дрона дальность больше 1000км. Не понятно почему у нас таких мало.
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11.10.2022 21:58
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Может одну GMLRS (экскалибур как вариант, если у него такой же метод борьбы с помехами есть) по фуре в ***********, где они стоят? Дешевле будет, чем из ПВО стрелять. Пускай Тихановская предложит награду в 50000 долларов за координаты (легко по гугл-картам понять даже по 1 снимку с геотегом) этой фуры с мопедами. За каждую. Там уже 3 штуки есть, можно и нужно бить.
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11.10.2022 21:43 Відповісти
Не вариант. У дрона дальность больше 1000км. Не понятно почему у нас таких мало.
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11.10.2022 21:58 Відповісти
аятоллы говорили, что дальность 5000 км.
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11.10.2022 22:41 Відповісти
Український солдат Дмитро Шумський 10 жовтня збив із ПЗРК Stinger дві російські крилаті ракети

Про це у вечірньому зверненні розповів президент Зеленський. «Одна людина врятувала десятки життів. Я дякую йому за це».
В мене пропозіция: туди де немає в нас ніякого ппо один такий солдат с 2 стінгерами... та можливо наша проблема буде вирішена...
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11.10.2022 21:44 Відповісти
один солдат збив ракету стінгером - це те, що на поверхні, а насправді за кожним таким збиттям стоїть робота сотень людей, які чергують в різних куточках, виявляють, передають інфу, везуть до точки на маршруті прольоту і так далі
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11.10.2022 22:24 Відповісти
А така людина зі стінгером має бачити на 100-200 км? Ви маєте хоча б уяву як це працює.
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11.10.2022 22:29 Відповісти
Підтримую Залежного. Повністю.
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11.10.2022 21:51 Відповісти
Залежного от кого...?\ты Бубочку свою підтримуй...\
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11.10.2022 22:06 Відповісти
Підтримую Залужного.
Я не винен , що автокоректор тупит.
А болота радіють.
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11.10.2022 22:12 Відповісти
у нас был в части Пункт Визуального Наблюдения и ЗУшка, этих моджахедов на раз.
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11.10.2022 22:04 Відповісти
Герої наші, бережи та допомагай вам Господь і Матінка Богородиця
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11.10.2022 22:26 Відповісти
коли ці польські ЗРК такі вправні проти безпілотників
то треба їх закуплять
чим більше тим краще
бо москалі замовили шахідів в Ірані більше 2000
так що роботи буде не початий край
тому треба готуватись добре
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11.10.2022 22:31 Відповісти
 
 