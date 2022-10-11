За 2 доби українські зенітники збили 9 з 11 "Shahed - 136", - Залужний

Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний подякував польським побратимам за підготовку українських зенітників, які за 2 доби знищили 9 БПЛА "Shahed - 136".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Залужний написав у Facebook.

"За дві доби розрахунками зенітного ракетного дивізіону було збито 9 з 11 БПЛА "Shahed-136". Це результат якісної підготовки наших зенітників, що її проводили польські побратими", - йдеться у повыдомленні.

Головнокомандувач ЗСУ підкреслив, що саме Польща надала комплекси, з яких радянськими ракетами українці збивають іранські дрони, запущені росіянами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Станом на 13.30 збито 20 із 28 ворожих ракет та 13 БпЛА "Shahed-136", - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

"Це реалії сьогоднішньої війни. Дякую братам-полякам!", - додав він.