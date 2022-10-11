Вантажівка, яка вибухнула на Кримському мосту, не була в Болгарії, - уряд країни

В уряді Болгарії заявили, що повністю виключають можливість того, що в цій країні побувала вантажівка, яка, ймовірно, вибухнула на Керченському мосту, що сполучає окупований Крим із територією Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Спецслужби країни провела власне розслідування за розпорядженням в.о. прем'єр-міністра Галаба Донева. Після цього уряд заявив, що "ні в якому разі не дозволить асоціювати назву країни з будь-якою причетністю" до вибуху.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Болгарія розслідує кремлівську версію вибуху на Кримському мосту