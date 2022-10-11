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Новини
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Вантажівка, яка вибухнула на Кримському мосту, не була в Болгарії, - уряд країни

крим,кримський,міст

В уряді Болгарії заявили, що повністю виключають можливість того, що в цій країні побувала вантажівка, яка, ймовірно, вибухнула на Керченському мосту, що сполучає окупований Крим із територією Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода

Спецслужби країни провела власне розслідування за розпорядженням в.о. прем'єр-міністра Галаба Донева. Після цього уряд заявив, що "ні в якому разі не дозволить асоціювати назву країни з будь-якою причетністю" до вибуху.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Болгарія розслідує кремлівську версію вибуху на Кримському мосту

Автор: 

Болгарія (778) вибух (4436) Крим (14125) міст (1230) розслідування (2266) Керченський міст (531)


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Топ коментарі
+22
тиць-пердиць! хто б сумнівався що кацапи брешуть!
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11.10.2022 21:44
+22
операция рязанский сахар-2
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11.10.2022 21:46
+14
А была ли вантажiвка?
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11.10.2022 21:52
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тиць-пердиць! хто б сумнівався що кацапи брешуть!
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11.10.2022 21:44 Відповісти
кацапский мозг воспринимает только ********** версии как по мосту так и по боингу
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11.10.2022 22:39 Відповісти
операция рязанский сахар-2
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11.10.2022 21:46 Відповісти
***** знов бреше.
PS. Посла рашки в Болгарії можна було витягнути на ковдру, бо офіційни брехуни брехали...
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11.10.2022 21:48 Відповісти
Та это их вечная стратегия: высрать какой-то дебильный вариант с десятками способов его реализации, перегрузить людей информацией, что у них в голове каша. Потом все реагируют, отвечают, им снова десять вариантов вбрасывают на их отрицание. И дальше вбить свой правильный вариант. Это работает, притом работает через телевизор на всех, кто понимает руснявую речь. Зомбоящик нужно принудительно отключать, если у кого старики есть, кто даже выехал в Германию, например, то внимательно следите, они могли включить кацапские каналы и прозомбироваться за считанные месяцы, в плане, что им тяжело даже думать будет, кацапы на пропаганде так жестко срут потоком информации и меняющимся планами в кадре с огромной скоростью по методичкам НЛП и Кашпировского, что внушить могут что угодно в голову. Потом слова и мысли сами с языка слетать будут, даже если сознательно все понимаешь.
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11.10.2022 21:48 Відповісти
блин наивный народ, какая нах Болгария ? Им , мокшам ********, как два пальца обоссать.
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11.10.2022 21:49 Відповісти
Щас рашистский следком заменит Болгарию на Бурунди. Какая разница.
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11.10.2022 21:49 Відповісти
Нє, ну ви подивіться - ВОНИ ЩЕ КОМЕНТУЮТЬ ті висери....хууууух, ще одні бовдури, Ну на якої халєри ще шось там плямкати....не звертайте уваги...то ж ідіоти
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11.10.2022 21:50 Відповісти
Недомерок всё выдумал. Кто бы сомневался.
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11.10.2022 21:51 Відповісти
А была ли вантажiвка?
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11.10.2022 21:52 Відповісти
вибуху також не було, бавовна була
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11.10.2022 23:11 Відповісти
А хіба вантажівку вже не перекваліфіковано в автобус? Агов, болгари, кацапи вже самі відмовилися від "версії" про вантажівку. Треба було оперативніше спростовувати.
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11.10.2022 21:53 Відповісти
Болгари вважають, що шизофреніку можна "ні в якому разі не дозволить асоціювати назву країни з будь-якою причетністю"??? Джерело:
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11.10.2022 21:53 Відповісти
На вопрос карлика - мост гражданский обьект, быстрыкин соврал. что да гражданский. На самом деле по савейским еще норативам ж/д мост - военный обьект и охранялся ВОХРом или военными. Кроме того, использование его для переброски воинской техники, которой убивают украинцев автоматично вносит мост в разряд военных законных целей.
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11.10.2022 21:57 Відповісти
Видим что Кличко украл меньше на стеклянном мосту.
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11.10.2022 22:02 Відповісти
Есть мнение, что грузовик выехал из того же склада, в котором, в 1999 году, хранился "рязанский сахар".
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11.10.2022 22:05 Відповісти
Була-була, Путін сам бачив - Болгарію з кабіни. А взагалі міст треба було зірвати ще при Порошенко - дивись би Путін і побоявся б воювати.
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11.10.2022 22:05 Відповісти
получається, що це росія сама проти себе теракт зробила.
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11.10.2022 22:18 Відповісти
Це Кадиров грузив вантоживку - хотів нагадити фсб
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11.10.2022 22:20 Відповісти
Версія росії:
Вантажівка приїхала з болгарії.

За кермом росіянин.

Машина на російських номерах.

І в кінці вони роблять висновок, що підрив зробила Україна.

Де тут Україна в цій схемі, я взагалі не розумію.
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11.10.2022 22:22 Відповісти
яка вантажівка? то лапшу вішають своїм рабам зомбі,

в своїй «доповіді» х@йлу навіть каже то вантажівка то автобус, аби шось ляпнути
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12.10.2022 00:17 Відповісти
Кацапи кругом брешуть , як скажені собаки , бидло є бидло😡
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12.10.2022 01:03 Відповісти
- Ну, почему какие-то несчастные штаны вы мне шили месяц?! Бог мир за семь дней создал, а тут - брюки - месяц!..

- Ха, молодой человек… Вы посмотрите-таки на этот мир - и вы посмотрите на эти брюки!..
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12.10.2022 06:10 Відповісти
Нема про що говорити...
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12.10.2022 06:36 Відповісти
Болгария и арабохайи в отнятом Иреванском ханстве???Смешно немного.Россия сечас им ЕЩЕ КУСОК КАРАБАХА И КЕЛЬБАДЖАРА(куда их армия приперлась) ХОЧЕТ ОТДАТЬ. И тут хаи им подлнку??.Этими слухами хотят у сторонников Украины симпатии нажить.
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12.10.2022 08:26 Відповісти
Сейчас Бастрюкин достанет свою волшебную Za-лупу и наведет ее на Болгарию!
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12.10.2022 12:48 Відповісти
 
 