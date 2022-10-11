Вантажівка, яка вибухнула на Кримському мосту, не була в Болгарії, - уряд країни
В уряді Болгарії заявили, що повністю виключають можливість того, що в цій країні побувала вантажівка, яка, ймовірно, вибухнула на Керченському мосту, що сполучає окупований Крим із територією Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Спецслужби країни провела власне розслідування за розпорядженням в.о. прем'єр-міністра Галаба Донева. Після цього уряд заявив, що "ні в якому разі не дозволить асоціювати назву країни з будь-якою причетністю" до вибуху.
Топ коментарі
+22 Mykhailo Stepanov
показати весь коментар11.10.2022 21:44
+22 Alex Suhenko #536400
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+14 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар11.10.2022 21:52
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PS. Посла рашки в Болгарії можна було витягнути на ковдру, бо офіційни брехуни брехали...
Вантажівка приїхала з болгарії.
За кермом росіянин.
Машина на російських номерах.
І в кінці вони роблять висновок, що підрив зробила Україна.
Де тут Україна в цій схемі, я взагалі не розумію.
в своїй «доповіді» х@йлу навіть каже то вантажівка то автобус, аби шось ляпнути
- Ха, молодой человек… Вы посмотрите-таки на этот мир - и вы посмотрите на эти брюки!..