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Новини Війна
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У Оріхові під час повторного обстрілу росіян загинули 2 енергетики, які відновлювали пошкоджені мережі

гнатюк,григор'єв,нестерук,свіча

Російські окупаційні війська знову обстріляли Оріхів та вбили 2 працівників районних електромереж, ще двох - поранили.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"При виконанні робіт з відновлення пошкодженої лінії електропередач під час повторного ворожого обстрілу загинуло двоє працівників районних електромереж - Дмитро Стариченко та Роман Мельник", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що ще двох працівників - Максима Юрченка та Дмитра Рабаджиєва з пораненнями евакуювали до госпіталю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни знову обстріляли Запорізьку область з РСЗВ та артилерії. Загинуло 7 людей, - ОП

"Героїзм буває не лише на полі бою. Іноді він полягає у тому, щоб сумлінно робити свою справу. Україна не забуде своїх героїв", - підкреслив Старух.

армія рф (17185) обстріл (28196) смерть (6739) Запорізька область (3560) електроенергія (6176)


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11.10.2022 21:57 Відповісти
какого тревогу проигнорировали?
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11.10.2022 21:58 Відповісти
вибач що не встигли злізти в полі зі стовпа та добігти до укриття
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11.10.2022 22:09 Відповісти
Я за них всем сердцем, но не думаю что это было так, посреди поля... Мои друзья в Десне объяснили , кто не хотел , тот не бежал в укрытие.
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11.10.2022 22:12 Відповісти
До лінії фронту 10 км. Артобстріли щодня з кінця лютого. Загинули вони від артобстрілу, під час ремонту обладнання.
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11.10.2022 22:24 Відповісти
Сподіваюсь до їхніх родин поставляться так само як до загиблих на полі бою воїнів
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11.10.2022 22:10 Відповісти
Кремлiвська кровава падла,шоб ти здох!
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11.10.2022 22:10 Відповісти
Очень жаль, наши люди хотели как можно быстрее устранить последствия, чтобы быстрее починить объект.

Лучше не спешить с ремонтом, сейчас не зима тем более. Жизни квалифицированных профессионалов куда важнее даже возможных более тяжких имущественных последствий от пожара.

Пока ракеты в воздухе, то никакого экспресс-ремонта после первой же ракеты. Пускай все сначала попадут в цель или в туалет, пусть горит что горит. Работать по инструкции, но наши МЧСники всегда собой рискуют и плюют на инструкции, если где-то под завалами могут быть люди, которых нужно вытащить до новой ракеты. Энергетики хотя бы сидите в укрытии и ждите до конца.
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11.10.2022 22:13 Відповісти
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11.10.2022 22:30 Відповісти
 
 