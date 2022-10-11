У Оріхові під час повторного обстрілу росіян загинули 2 енергетики, які відновлювали пошкоджені мережі
Російські окупаційні війська знову обстріляли Оріхів та вбили 2 працівників районних електромереж, ще двох - поранили.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
"При виконанні робіт з відновлення пошкодженої лінії електропередач під час повторного ворожого обстрілу загинуло двоє працівників районних електромереж - Дмитро Стариченко та Роман Мельник", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що ще двох працівників - Максима Юрченка та Дмитра Рабаджиєва з пораненнями евакуювали до госпіталю.
"Героїзм буває не лише на полі бою. Іноді він полягає у тому, щоб сумлінно робити свою справу. Україна не забуде своїх героїв", - підкреслив Старух.
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Лучше не спешить с ремонтом, сейчас не зима тем более. Жизни квалифицированных профессионалов куда важнее даже возможных более тяжких имущественных последствий от пожара.
Пока ракеты в воздухе, то никакого экспресс-ремонта после первой же ракеты. Пускай все сначала попадут в цель или в туалет, пусть горит что горит. Работать по инструкции, но наши МЧСники всегда собой рискуют и плюют на инструкции, если где-то под завалами могут быть люди, которых нужно вытащить до новой ракеты. Энергетики хотя бы сидите в укрытии и ждите до конца.