У Оріхові під час повторного обстрілу росіян загинули 2 енергетики, які відновлювали пошкоджені мережі

Російські окупаційні війська знову обстріляли Оріхів та вбили 2 працівників районних електромереж, ще двох - поранили.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"При виконанні робіт з відновлення пошкодженої лінії електропередач під час повторного ворожого обстрілу загинуло двоє працівників районних електромереж - Дмитро Стариченко та Роман Мельник", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що ще двох працівників - Максима Юрченка та Дмитра Рабаджиєва з пораненнями евакуювали до госпіталю.

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"Героїзм буває не лише на полі бою. Іноді він полягає у тому, щоб сумлінно робити свою справу. Україна не забуде своїх героїв", - підкреслив Старух.