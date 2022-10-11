Нема гарантій, що ми зафіксуємо підготовку Росії до ядерного удару, - глава спецслужби Британії Флемінг
Керівник Центру урядового зв’язку Великої Британії (GCHQ) сер Джеремі Флемінг вважає, що не існує гарантій того, що Захід зможе зафіксувати підготовку Росією до використання ядерної зброї.
Про це Флемінг заявив у вівторок під час дискусії в королівському Об'єднаному інституті оборонних досліджень (RUSI), повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
"Росія – єдина країна, яка говорить про використання ядерної зброї, і мушу сказати, що це надзвичайно небезпечно. Хотілось би вважати , що разом з нашими союзниками ми мали б хороші шанси виявити це, але, звичайно, в цій сфері ніколи не існує жодних гарантій", – сказав він.
На думку директора GCHQ, Захід все ж зможе побачити ядерні приготування Росії заздалегідь, та "ми всі повинні бути стурбовані риторикою" Владіміра Путіна щодо використання ядерної зброї.
Також Флемінг відзначив активну діяльність РФ у кіберпросторі, але, за його словами, "ми ще не бачили кінематографічну версію цього – кіберармагеддон, велику червону кнопку, яка вимикає все одночасно – насправді, звісно, це все відбувається не так".
Центр урядового зв'язку Великої Британії – спецслужба, відповідальна за ведення радіоелектронної розвідки та за забезпечення захисту інформації органів уряду й армії.
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Все равно же вам придется это делать. Хотя я понимаю, чего вы ждете: чтобы Чмоня отстрелял все стратегические ракеты х-101 и х-555, у которых дальность тысячи километров и которые могут нести ядерное оружие. Чтобы он отстрелял их все по нам и не смог стрелять ими по Европе, по Англии и даже по США через север. И поэтому вы не даете нам ПВО, иначе он перестанет ими стрелять, если мы все сбивать будем. И может даже сольете Путину информацию про наше ПВО, а то мы слишком эффективно их сбиваем, вдруг он перестанет стрелять ими по нам. Все понятно, вопросов не имею.
Нарратив зебилов:
-вы нам не даёте!
- убейте его!
вам ваш презЕдент говорил:
- я никому ничего не должен!
а вы с претензиями к чужому правительству. как кацап, у которого ***** - няшный, америка - отстой.
@VALMICHEL7
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https://twitter.com/VALMICHEL7/status/1579747279426457600 11 ч
Вчера состоялась демонстрация импотенции 70-летнего плешивого деда. В бессильной злобе из-за неспособности нанести поражение ВСУ на поле боя, тварь убивает мирных украинцев. Если у Путина не хватит яиц кончить, как его предшественник Адольф, то он кончит как Саддам или Каддафи.
Тактическая ядерка-не была частью будапештского меморандума. Но поднялся вой, а как нам эти беприпасы хранить? Как их утилизировать. Вдруг у нас второй Чернобыль будет?
И тут такая перемога, кучма добазарился с ельциным, что кацапы сделают милость и заберут эти боеприпасы с яо. А заодно ракеты х-55. Просто в довесок. А Украина получит офигенную скидку на газ...
бо інакше вони можуть і не помітити, як лондон вже якби фсьо....