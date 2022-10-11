Нема гарантій, що ми зафіксуємо підготовку Росії до ядерного удару, - глава спецслужби Британії Флемінг

Керівник Центру урядового зв’язку Великої Британії (GCHQ) сер Джеремі Флемінг вважає, що не існує гарантій того, що Захід зможе зафіксувати підготовку Росією до використання ядерної зброї.

Про це Флемінг заявив у вівторок під час дискусії в королівському Об'єднаному інституті оборонних досліджень (RUSI), повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Росія – єдина країна, яка говорить про використання ядерної зброї, і мушу сказати, що це надзвичайно небезпечно. Хотілось би вважати , що разом з нашими союзниками ми мали б хороші шанси виявити це, але, звичайно, в цій сфері ніколи не існує жодних гарантій", – сказав він.

На думку директора GCHQ, Захід все ж зможе побачити ядерні приготування Росії заздалегідь, та "ми всі повинні бути стурбовані риторикою" Владіміра Путіна щодо використання ядерної зброї.

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Також Флемінг відзначив активну діяльність РФ у кіберпросторі, але, за його словами, "ми ще не бачили кінематографічну версію цього – кіберармагеддон, велику червону кнопку, яка вимикає все одночасно – насправді, звісно, це все відбувається не так".

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