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Новини Війна
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Нема гарантій, що ми зафіксуємо підготовку Росії до ядерного удару, - глава спецслужби Британії Флемінг

джеремі,флемінг

Керівник Центру урядового зв’язку Великої Британії (GCHQ) сер Джеремі Флемінг вважає, що не існує гарантій того, що Захід зможе зафіксувати підготовку Росією до використання ядерної зброї.

Про це Флемінг заявив у вівторок під час дискусії в королівському Об'єднаному інституті оборонних досліджень (RUSI), повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Росія – єдина країна, яка говорить про використання ядерної зброї, і мушу сказати, що це надзвичайно небезпечно. Хотілось би вважати , що разом з нашими союзниками ми мали б хороші шанси виявити це, але, звичайно, в цій сфері ніколи не існує жодних гарантій", – сказав він.

На думку директора GCHQ, Захід все ж зможе побачити ядерні приготування Росії заздалегідь, та "ми всі повинні бути стурбовані риторикою" Владіміра Путіна щодо використання ядерної зброї.

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Також Флемінг відзначив активну діяльність РФ у кіберпросторі, але, за його словами, "ми ще не бачили кінематографічну версію цього – кіберармагеддон, велику червону кнопку, яка вимикає все одночасно – насправді, звісно, це все відбувається не так".

Центр урядового зв'язку Великої Британії – спецслужба, відповідальна за ведення радіоелектронної розвідки та за забезпечення захисту інформації органів уряду й армії.

Автор: 

Велика Британія (5541) путін (23750) ядерна зброя (1145)


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Топ коментарі
+25
Есть одна гарантия: первый удар. Убить Путина и все. Любой ценой. Ядерным, не ядерным ударом, спецназом - не важно. Просто убить его, не двойника конечно, которые ездят по конференциям всяким и в г20 тоже он поедет.

Все равно же вам придется это делать. Хотя я понимаю, чего вы ждете: чтобы Чмоня отстрелял все стратегические ракеты х-101 и х-555, у которых дальность тысячи километров и которые могут нести ядерное оружие. Чтобы он отстрелял их все по нам и не смог стрелять ими по Европе, по Англии и даже по США через север. И поэтому вы не даете нам ПВО, иначе он перестанет ими стрелять, если мы все сбивать будем. И может даже сольете Путину информацию про наше ПВО, а то мы слишком эффективно их сбиваем, вдруг он перестанет стрелять ими по нам. Все понятно, вопросов не имею.
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11.10.2022 22:16
+22
Набридло чути про ядерну зброю. Якщо хло таки застосує, то єдине чого я хочу, щоб був миттєвий удар ЗСУ по ядерним об'єктам параші та їхнім містам. Горить сарай гори й хата. Цей світ нічого не коштує якщо він не хоче захистити незалежну державу та зупинити одну єдину слаборозвинену країну що з'їхала з глузду.
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11.10.2022 22:36
+17
Нарешті хтось сказав правду!
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11.10.2022 22:08
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Нема гарантій взагалі, що придуркуватий дід здуру не клацне на червону кнопку. Просто так
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11.10.2022 22:07 Відповісти
Все далеко не так просто... А ядерний чумайдан виявився звичайним сральником.
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11.10.2022 22:50 Відповісти
Приємно це знати
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11.10.2022 22:07 Відповісти
Ну да. Кацапчиків ніхто вже і не питає. Самовільно поставали рабами, як і всі пращурі.
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11.10.2022 22:34 Відповісти
Нарешті хтось сказав правду!
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11.10.2022 22:08 Відповісти
Ну, щоб не клацнув, може б яму щось подарувати? Медаль вручити за взяття півдня України - від ООН. Ще раз оголосити людиною року - 2022го тепер. Дивись і не нажме на кнопку.
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11.10.2022 22:09 Відповісти
Надо просто сразу, а ещё лучше превентивно ******* и никто уже не захочет играться в применение ЯО, а без ответа будет следующий..
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12.10.2022 00:42 Відповісти
Слабаки!
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11.10.2022 22:09 Відповісти
еще один сдулся..............
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11.10.2022 22:10 Відповісти
спасибо, кэп. Из разряда: вы умерете, но не больно.
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11.10.2022 22:11 Відповісти
Это что, приглашение? Лучше бы промолчал.
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11.10.2022 22:11 Відповісти
Життя бентежне. Гарантій немає навіть на кладовищі.
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11.10.2022 22:12 Відповісти
Москалі стріляють ракетами х-101,інша версія цієї ракети,може мати ядерну боєголовку.То як це відстежити?
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11.10.2022 22:14 Відповісти
А як відстежити перевезення 2-х чи 3-х 152 мм або 203 мм снарядів з тактичними ядерними зарядами до САУ "ПІОН", чи до САУ "АКАЦІЯ", які можна підвезти сраним пошарпаним УАЗом. -ЯК?
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11.10.2022 22:27 Відповісти
Таких снарядів,з ядерною боєголовкою,може в москалів і немає вже.Вони можуть і іскандером з ядерною боєголовкою вдарити.
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11.10.2022 22:45 Відповісти
Є різні способи. Думаю ЦРУ, МІ-6 і т.п. не скорочували штат для економії коштів на будівництводоріг.
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11.10.2022 22:28 Відповісти
тут як раз важливі "позаштатні" працівники
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11.10.2022 22:31 Відповісти
Ці організації не всесильні.
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11.10.2022 22:46 Відповісти
Немає за що сперечатись, важливо відслідкувати прийняття рішення. З цим, я думаю впораються. А так… мабудь, неможливо відслідкувати підготовку на підводному човні, наприклад.
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11.10.2022 22:53 Відповісти
Теоретически, ядерную боеголовку может нести любая крылатая ракета. Даже пресловутый Искандер. И не факт, что таких нет.
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11.10.2022 22:38 Відповісти
Іскандер -К,якраз версія з крилатою ракетою.
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11.10.2022 22:42 Відповісти
Ну так внимательнее читать нужно) Написала же "даже".
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11.10.2022 22:55 Відповісти
Есть одна гарантия: первый удар. Убить Путина и все. Любой ценой. Ядерным, не ядерным ударом, спецназом - не важно. Просто убить его, не двойника конечно, которые ездят по конференциям всяким и в г20 тоже он поедет.

Все равно же вам придется это делать. Хотя я понимаю, чего вы ждете: чтобы Чмоня отстрелял все стратегические ракеты х-101 и х-555, у которых дальность тысячи километров и которые могут нести ядерное оружие. Чтобы он отстрелял их все по нам и не смог стрелять ими по Европе, по Англии и даже по США через север. И поэтому вы не даете нам ПВО, иначе он перестанет ими стрелять, если мы все сбивать будем. И может даже сольете Путину информацию про наше ПВО, а то мы слишком эффективно их сбиваем, вдруг он перестанет стрелять ими по нам. Все понятно, вопросов не имею.
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11.10.2022 22:16 Відповісти
Шось у цьому є
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11.10.2022 22:20 Відповісти
У цьому є багато букв.
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11.10.2022 22:24 Відповісти
Є купа кацапського гівна
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11.10.2022 22:32 Відповісти
Из Польши автор пишет или под прокси Польши?

Нарратив зебилов:

-вы нам не даёте!

- убейте его!

вам ваш презЕдент говорил:

- я никому ничего не должен!

а вы с претензиями к чужому правительству. как кацап, у которого ***** - няшный, америка - отстой.
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12.10.2022 00:17 Відповісти
Заспокоїв, мля. Так що це означає? тепер Захід відреагує, коли дійсно буде ядерний удар?
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11.10.2022 22:18 Відповісти
потроху ************ до перемовин
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11.10.2022 22:20 Відповісти
Вал Мишель

@VALMICHEL7

·

https://twitter.com/VALMICHEL7/status/1579747279426457600 11 ч

Вчера состоялась демонстрация импотенции 70-летнего плешивого деда. В бессильной злобе из-за неспособности нанести поражение ВСУ на поле боя, тварь убивает мирных украинцев. Если у Путина не хватит яиц кончить, как его предшественник Адольф, то он кончит как Саддам или Каддафи.
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11.10.2022 22:22 Відповісти
Х@йло дійсно може постраждати при несанкціанованім зіткненні з глибинним народом. Залижуть насмерть.
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11.10.2022 22:45 Відповісти
Та воно просто пасрать захоче, i може не той чемоданчик вiдкрить. Треба вiд нього вже взагалi все забирати
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11.10.2022 22:24 Відповісти
Тобто всі ті повідомлення про те, що підготовки до ядерного удару не зафіксовано то все херня собача.
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11.10.2022 22:27 Відповісти
Я помню как в начале 90ых, была огромная радость от того, что Украина договорилась с московией о передаче той тактического ядерного оружия.
Тактическая ядерка-не была частью будапештского меморандума. Но поднялся вой, а как нам эти беприпасы хранить? Как их утилизировать. Вдруг у нас второй Чернобыль будет?
И тут такая перемога, кучма добазарился с ельциным, что кацапы сделают милость и заберут эти боеприпасы с яо. А заодно ракеты х-55. Просто в довесок. А Украина получит офигенную скидку на газ...
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11.10.2022 22:33 Відповісти
Набридло чути про ядерну зброю. Якщо хло таки застосує, то єдине чого я хочу, щоб був миттєвий удар ЗСУ по ядерним об'єктам параші та їхнім містам. Горить сарай гори й хата. Цей світ нічого не коштує якщо він не хоче захистити незалежну державу та зупинити одну єдину слаборозвинену країну що з'їхала з глузду.
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11.10.2022 22:36 Відповісти
Гарантія, то дядечко Сі, якого Пукін боїться, як пес дрючка. Китайські коммі хочуть бабло заробляти, а не виживати у ядерній зимі
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11.10.2022 22:40 Відповісти
сподіваюсь хоч сам удар ви зможете зафіксувати ?
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11.10.2022 22:40 Відповісти
Как можно об этом обьявлять? И этот тип глава разведки?
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11.10.2022 22:46 Відповісти
Він просто сказав правду, а не той ідіотизм, що "наші hi-tech супутники засічуть будь-яку боєголовку".
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11.10.2022 23:46 Відповісти
Перевожу. Мы можем обкакаться, нам надо с вовиком договориться а то будет ай я яй. Теперь не удивительно почему шпили вили у вас там травили кого хотели.
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11.10.2022 22:54 Відповісти
Я так розумію що всім похер на Україну. Всі зливаються шкода. Надіюсь ми жахнемо по Курській АЕС
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11.10.2022 23:07 Відповісти
Якщо це тонкий натяк на превентивний удар то я аплодую руками і ногами
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11.10.2022 23:42 Відповісти
а цей лисий очкарик "зрить в корінь"! погоджуюсь з ним - тому бритам потрібно ПРЕВЕНТИВНО БАХНУТИ ЯДЕРКОЮ ПО МАЦА-КВІ!

бо інакше вони можуть і не помітити, як лондон вже якби фсьо....
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12.10.2022 02:57 Відповісти
а что там отслеживать... наверняка свинопасы предупредят об этом дерьмака, чтобы тот успел смыться... и весь сказ...
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12.10.2022 05:58 Відповісти
Досюсюкались, донезапокоювались і накінець вср...лись. Ох уж ети сказочники...
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12.10.2022 06:43 Відповісти
И вот уже заявление про превентивный удар заиграло новыми красками.
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12.10.2022 06:57 Відповісти
 
 