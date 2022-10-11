У Києві до кінця тижня школярі навчатимуться онлайн, дитсадки будуть закриті, - КМДА

У Києві до кінця тижня школярі навчатимуться онлайн, а дитсадки будуть закриті.

Про це під час брифінгу заявив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Вчора було прийнято рішення, щоб заклади освіти, дошкільні навчальні заклади перейшли на онлайн. Учні до кінця тижня будуть навчатися онлайн. Дитячі садочки будуть закриті. Державні установи працюють по ситуації, враховуючи повітряні атаки і небезпеку, яку вони несуть, враховуючи добирання людей до цих установ. Сьогодні ми також дискутували на рахунок роботи центрів надання адміністративних послуг – вони будуть відкриватися за 30 хвилин після закінчення повітряної тривоги", - сказав Поворозник.

Він висловив своє бачення щодо спорудження укриттів на зупинках транспорту, зазначивши, що це поки тільки ідея.

"Укриття – це достатньо серйозні споруди, які мають нести відповідне навантаження. За нашими розрахунками, такі споруди будуть на 20, а максимум до 50 людей, але займатимуть достатньо велику площу. На сьогодні немає державних стандартів, які б могли розрахувати яким чином ці речі мають робитися. На сьогодні в Києві є достатньо укриттів, щоб в них можна було себе убезпечити", - зауважив перший заступник голови КМДА.

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Він також нагадав поради на випадок повітряних тривог: мати при собі документи, якийсь мінімальний запас їжі і води, необхідні медикаменти, а також йти у бомбосховище.

"Головне – не нехтувати сигналами повітряної тривоги", - додав Поворозник.