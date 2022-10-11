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США уважно спостерігатимуть, хто в ООН проголосує проти засудження російської спроби анексії областей України, - посол Томас-Грінфілд

томас-грінфілд,лінда

Сполучені Штати "уважно стежитимуть" за тим, які країни стануть на бік Росії під час голосування резолюції Генеральної Асамблеї ООН, яка засуджує російську спробу анексії областей України. Про це сказала постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд.

Томас-Грінфілд заявила, що голосування щодо резолюції, намічене на 12 жовтня, може сприйматися як голосування на захист ООН та її Статуту. Ко-спонсорами резолюції стали 70 країн ООН, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Представник США сказала, що не може прогнозувати, як проголосують у цьому випадку Китай, Індія чи інші країни.

На відміну від Ради Безпеки ООН при голосуванні Генеральної Асамблеї ООН право вето немає ні в кого.

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Очікується, що голосування щодо резолюції відбудеться у другій половині дня (пізно ввечері чи вночі за Києвом) 12 жовтня.

Автор: 

ООН (3336) США (22473) анексія (125) Томас-Грінфілд Лінда (51)


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запоминайте тех тварюк))) очень правильно сказано !!!
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11.10.2022 22:42 Відповісти
Старшина Запаса

@StarshinaZapasa

·

https://twitter.com/StarshinaZapasa/status/1579838172602994689 5 ч

1. Сегодня день, когда я счастлив. Знаете, то ощущение, когда сделана хорошая работа, и ты стоишь, смотришь на детище - и улыбаясь, улыбаешься… Ну, посмотрите, какие красавицы же, а? Три скорых помощи. Прямиком из Финляндии. Которые будут спасать теперь жизни людей.

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11.10.2022 22:43 Відповісти
Останнє, найпекельніше, коло пекла переобладнано на ще пекельніший "парк розваг", та отримало назву "Парк *****". Організована сцена з "підігрівом" для виступів кобзона та задорнова, окремий котел для політологічних семінарів з жиріком, патріотична пательня з діджеями моторилою та захарченком, лазарет з пекельним вогнем від "доктора Лізи" та музична школа з розпеченими каменями з неба від хору імені александрова.

Ось що чекає не тільки московитів, але й тих, хто їх підтримує. Welcome to Hell
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11.10.2022 22:48 Відповісти
Що там спостерігати? Все стандартно.За рашку буде вісь зла, це Північна Корея, Іран, Сирія, Куба, можливо Китай.
А також країни ізгої, залежні від рашки - Білорусь, Таджикистан, Арменія, Киргизстан, Туркменія, Нікарагуа, Зімбабве.
Після, пересвідчитесь.
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11.10.2022 22:51 Відповісти
там почти вся Африка под Китаем ходит, а это штук 50 стран
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11.10.2022 23:19 Відповісти
Подивимося,як будуть голосувати "голодуючі" країни Африки.Наїлися кривавим українським зерном,чи й надалі будуть перед пуйлом плазувати
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11.10.2022 22:58 Відповісти
Просто спостерігати це безглуздо. Треба мати інструмент. Треба мати Український моссад який після голосування просто вб'є всіх пособників нацистської росії що своїми діями підтримали порушення міжнародного законодавства росією.
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11.10.2022 23:26 Відповісти
 
 