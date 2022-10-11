США уважно спостерігатимуть, хто в ООН проголосує проти засудження російської спроби анексії областей України, - посол Томас-Грінфілд

Сполучені Штати "уважно стежитимуть" за тим, які країни стануть на бік Росії під час голосування резолюції Генеральної Асамблеї ООН, яка засуджує російську спробу анексії областей України. Про це сказала постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд.

Томас-Грінфілд заявила, що голосування щодо резолюції, намічене на 12 жовтня, може сприйматися як голосування на захист ООН та її Статуту. Ко-спонсорами резолюції стали 70 країн ООН, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Представник США сказала, що не може прогнозувати, як проголосують у цьому випадку Китай, Індія чи інші країни.

На відміну від Ради Безпеки ООН при голосуванні Генеральної Асамблеї ООН право вето немає ні в кого.

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Очікується, що голосування щодо резолюції відбудеться у другій половині дня (пізно ввечері чи вночі за Києвом) 12 жовтня.