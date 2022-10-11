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ЄС хоче надати своїй прокуратурі повноваження переслідувати росіян, що ухиляються від санкцій, - Bloomberg

санкції

Європейський Союз обговорює надання нових повноважень своїй прокуратурі через побоювання, що поточна система блоку не в змозі стримати багатих росіян, які намагаються уникнути санкцій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg із посиланням на поінформованих співрозмовників.

За даними джерел, пропозиції передбачають, що ухиляння від санкцій стане кримінальним злочином на рівні всього ЄС, яке зможе розслідувати прокуратура блоку, а не лише національні правоохоронні органи.

"Обговорення усе ще перебувають на дуже ранній стадії та потребуватимуть підтримки всіх 27 держав-членів. Очікується, що єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс порушить питання на міністерській зустрічі в Люксембурзі цього тижня, щоб побачити перші реакції серед членів ЄС на ідею", - пишуть у виданні.

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Прокуратура ЄС – новий орган Європейського Союзу, який почав працювати в червні цього року. Відомство, в якому беруть участь 22 країни-члени ЄС, розташоване в Люксембурзі й очолюється Лаурою Ковеші – ексглавою румунської антикорупційної прокуратури.

прокуратура (3666) росія (64911) санкції (11763) Євросоюз (13313)


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А до этого всё держалось на порядочности россиян?
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11.10.2022 22:50 Відповісти
До єтого все держалось на порядочности местньіх прокуратур, которьіе по 50 евро взятки не берут, но от 1500 евро уже видимо не могут сдержаться
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11.10.2022 23:10 Відповісти
Як же це мені нагадує "шалений принтер"! Спочатку приймаємо, а потім ставимо "милиці", щоб працювало. А потім милиці для милиць і так до безкінечності! Зате всі при ділі.

Одне тільки питання: а що ж ви так довго обговорюєте та узгоджуєте, що воно не працює без милиць?
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11.10.2022 23:00 Відповісти
 
 