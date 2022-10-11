Пропозиція Лаврова про переговори про Україну із Заходом не конструктивна, - Держдепартамент США

США не вважають заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про переговори щодо війни в Україні із Заходом конструктивною та обґрунтованою.

Про це заявив представник Держдепартаменту США Нед Прайс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми не розглядаємо це як конструктивну та обґрунтовану пропозицію вступити в діалог", - сказав представник Держдепу.

Зазначимо, що раніше Лавров заявив, що Москва відкрита до переговорів із Заходом щодо війни в Україні.

Прайс додав, що така заява пролунала після масованого ракетного обстрілу України. Він також наголосив, що США дотримуються принципу жодних переговорів щодо України без участі України.

Прайс додав, що першим кроком до переговорів має бути припинення вогню з боку Росії.

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