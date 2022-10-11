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Новини Війна
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Пропозиція Лаврова про переговори про Україну із Заходом не конструктивна, - Держдепартамент США

лавров

США не вважають заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про переговори щодо війни в Україні із Заходом конструктивною та обґрунтованою.

Про це заявив представник Держдепартаменту США Нед Прайс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми не розглядаємо це як конструктивну та обґрунтовану пропозицію вступити в діалог", - сказав представник Держдепу.

Зазначимо, що раніше Лавров заявив, що Москва відкрита до переговорів із Заходом щодо війни в Україні.

Прайс додав, що така заява пролунала після масованого ракетного обстрілу України. Він також наголосив, що США дотримуються принципу жодних переговорів щодо України без участі України.

Прайс додав, що першим кроком до переговорів має бути припинення вогню з боку Росії.

Читайте також: Не виключаю, що Зеленський може передумати та почати переговори з РФ, - Лавров

Автор: 

Держдепартамент США (1613) Лавров (1576) переговори з Росією (1057)


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Топ коментарі
+26
Не должно существовать такой страны как рашка и такого народа как рашисты. Волю в кулак и за работу по утилизации нечисти всеми доступными методами. Никаких разговоров с мерзостью
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11.10.2022 23:32
+26
Разговор с убийцами младенцев должен быть на уровне пули между рог. Вот и вся беседа
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11.10.2022 23:34
+16
Скільки можна перемелювать тему переговорів? Це можна було робити в перші дні наступу, а не зараз, коли тварюки вбили і закатували десятки тисяч українців, мільйонам поламали життя, розбомбили половину країни!!! Які переговори з терористами???
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11.10.2022 23:45
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З Заходом у раші будуть переговори про діаметр мотузки на шиях пропагандонів, і інших "донів".

Але лавров у них участі не братиме.
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11.10.2022 23:32 Відповісти
Не должно существовать такой страны как рашка и такого народа как рашисты. Волю в кулак и за работу по утилизации нечисти всеми доступными методами. Никаких разговоров с мерзостью
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11.10.2022 23:32 Відповісти
Про Германию также говорили

Получили хорошо по рогам и оказались в руинах

Успокоились и стали самые мирные сейчас
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12.10.2022 00:30 Відповісти
Разговор с убийцами младенцев должен быть на уровне пули между рог. Вот и вся беседа
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11.10.2022 23:34 Відповісти
Smert kacapam
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11.10.2022 23:38 Відповісти
Простими словами, лавров був посланий на путіна
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11.10.2022 23:40 Відповісти
І треба було добавити « з військовими злочінцами перемовини не ведуть»
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11.10.2022 23:42 Відповісти
гуляйте, кацапи.....
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11.10.2022 23:42 Відповісти
Переговори, щоб що? Готові повернути всі землі і виплачувати контрибуції?
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11.10.2022 23:44 Відповісти
Прайс додав, що першим кроком до переговорів має бути припинення вогню з боку Росії. Джерело:

Виведення військ з усієї території!!! Припинення вогню цілком влаштує росіян, щоб провести мобілізацію та підготуватись до подальших військових дій, до того ж від України теж почнуть вимагати припинити вогонь з фіксацією статус-кво .
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11.10.2022 23:45 Відповісти
Скільки можна перемелювать тему переговорів? Це можна було робити в перші дні наступу, а не зараз, коли тварюки вбили і закатували десятки тисяч українців, мільйонам поламали життя, розбомбили половину країни!!! Які переговори з терористами???
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11.10.2022 23:45 Відповісти
Какой длинный синоним фразы "Пошла ты нах*й страшная лошадь".
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11.10.2022 23:47 Відповісти
nē, tas ir diplomātiska valoda
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12.10.2022 01:31 Відповісти
Переговоры с рашистами могут быть только при выборе для них казни через расстрел или виселицу
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11.10.2022 23:47 Відповісти
"давайте разделим Украину" - говорит россия Западу.
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11.10.2022 23:47 Відповісти
Хрома каняка отримала пенделя від України.
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11.10.2022 23:49 Відповісти
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11.10.2022 23:54 Відповісти
История повторяется. ****** решил разделить Украину с Западом как когда то Сталин с Гитлером делили Польшу. **** кремлевская, все 1 в 1 у Гитлера скопировал с самого первого дня начиная от плана Барбаросса танковыми колоннами... Только забыл самое главное, как Гитлер кончил
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11.10.2022 23:58 Відповісти
Чому в Америці не поставити нам сьогодні 200 хаймерсів, 1000 абрамсів і 30 F16, щоб ми закінчили цю війну за місяць?
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12.10.2022 00:00 Відповісти
Нє, будуть тягнуть кота за хвіст, на жаль.
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12.10.2022 00:06 Відповісти
Цікаво чому?
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12.10.2022 00:07 Відповісти
чому?
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12.10.2022 00:08 Відповісти
Потому что Ермак у власти и Коломойский в Киеве. А вот почему так вы у себя спросите.
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12.10.2022 00:24 Відповісти
Зеля не хоче відправити літаком Беню в штат Делавер ? Там його чекають !
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12.10.2022 08:35 Відповісти
Ух ты ж какой хитрожопый хрюсский паренЬОк ,жги Ысчо чего там ,пиши 100500 всего и побольше
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12.10.2022 08:56 Відповісти
Або діз ипломатичної - русня пздє нх!
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12.10.2022 00:05 Відповісти
русские используют софистику, фокусы языка НЛП, манипуляции, ложь, и т.д. русских нужно полностью игнорировать всему миру!!! русские - это самые большие террористы в мире! русские - это изгои есть и будут!!!
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12.10.2022 00:12 Відповісти
Пуйло конає,догрався в альфасамця,чмо бункерне

https://war.obozrevatel.com/ukr/pitannya-zmini-putina-vzhe-virisheno-kremlyu-potribni-peregovori.htm Всі проросійські рупори вчора і особливо сьогодні кричать в один голос: мир можливий після переговорів США та РФ. Вершиною цього крику стала заява Лаврова, що Росія готова зустрічатися, якщо Вашингтон про це попросить. З однієї сторони росіяни хочуть знову продемонструвати силу (демонстрація виключно для росіян), пробують зіграти на пониження рейтингу демократів напередодні виборів в США і, найголовніше: вони просто молять світ, щоб їх пустили за стіл переговорів. Що буде, якщо Захід не піде на переговори, в Кремлі не знають і не розуміють. Це, між іншим, один з ключових моментів нинішньої ситуаціі.
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12.10.2022 00:12 Відповісти
Там у власти примитивные гопники

Думают что можно отжать и "порешать" потом

Только на мировом уровне
Дегенераты полные
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12.10.2022 00:39 Відповісти
Розумні люди вже давно сказали, що все вирішиться на полі бою. Кацапи добре розуміють, чим це закінчиться та починають вити про перемовини. Кацапія має зникнути з планети Земля назавжди!
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12.10.2022 00:13 Відповісти
Питання наразі - чи варто запрошувати Китай, коли США з Україною обговорюватимуть долю роздовбаної балалайні.
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12.10.2022 00:18 Відповісти
китай ще повинен відповісти як мінімум за ковід
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12.10.2022 00:55 Відповісти
Терористів знищують , а не розмовляють ‼️
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12.10.2022 00:51 Відповісти
Месага "США дотримуються принципу жодних переговорів щодо України без участі України", окрім відшиву лошаді з ****** за ускім корабльом означає ще аналогіну відповідь Ердогану на його "ініціативу".
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12.10.2022 01:06 Відповісти
Госдеп каже что поп Гундяй кони двинул..., правду на рабZee вечно прячут под Мавзолей. . чЛенина..
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12.10.2022 01:50 Відповісти
О, кажется мне, что этого старого ишака послали к расейскому кораблю... ишак пролетел, как говно с лопаты.
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12.10.2022 07:30 Відповісти
 
 