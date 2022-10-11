Пропозиція Лаврова про переговори про Україну із Заходом не конструктивна, - Держдепартамент США
США не вважають заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про переговори щодо війни в Україні із Заходом конструктивною та обґрунтованою.
Про це заявив представник Держдепартаменту США Нед Прайс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Ми не розглядаємо це як конструктивну та обґрунтовану пропозицію вступити в діалог", - сказав представник Держдепу.
Зазначимо, що раніше Лавров заявив, що Москва відкрита до переговорів із Заходом щодо війни в Україні.
Прайс додав, що така заява пролунала після масованого ракетного обстрілу України. Він також наголосив, що США дотримуються принципу жодних переговорів щодо України без участі України.
Прайс додав, що першим кроком до переговорів має бути припинення вогню з боку Росії.
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Але лавров у них участі не братиме.
Получили хорошо по рогам и оказались в руинах
Успокоились и стали самые мирные сейчас
Виведення військ з усієї території!!! Припинення вогню цілком влаштує росіян, щоб провести мобілізацію та підготуватись до подальших військових дій, до того ж від України теж почнуть вимагати припинити вогонь з фіксацією статус-кво .
https://war.obozrevatel.com/ukr/pitannya-zmini-putina-vzhe-virisheno-kremlyu-potribni-peregovori.htm Всі проросійські рупори вчора і особливо сьогодні кричать в один голос: мир можливий після переговорів США та РФ. Вершиною цього крику стала заява Лаврова, що Росія готова зустрічатися, якщо Вашингтон про це попросить. З однієї сторони росіяни хочуть знову продемонструвати силу (демонстрація виключно для росіян), пробують зіграти на пониження рейтингу демократів напередодні виборів в США і, найголовніше: вони просто молять світ, щоб їх пустили за стіл переговорів. Що буде, якщо Захід не піде на переговори, в Кремлі не знають і не розуміють. Це, між іншим, один з ключових моментів нинішньої ситуаціі.
Думают что можно отжать и "порешать" потом
Только на мировом уровне
Дегенераты полные