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Новини Війна
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КДБ Білорусі заявляє, що нібито 300 "бойовиків" підготували в Україні для вторгнення на білоруську територію

иван,тертель

Керівник Комітету державної безпеки Білорусі Іван Тертель заявив, що нібито іноземні спецслужби підготували в Україні "від 100 до 300 бойовиків" для "збройного вторгнення" на білоруську територію.

Таку заяву Тертель зробив в етері державного телеканалу "Беларусь 1" у вівторок, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

За словами глави білоруського КДБ, нібито "підготовкою бойовиків" займаються іноземні інструктори в Україні, Польщі та Литві.

"Є й інші сценарії. Вони передбачають, зокрема, підготовку до серії терактів на нашій території з урахуванням того, що у нас створюють спільне угруповання військ із РФ. Вчинення терактів на залізниці, вчинення терактів на шляху руху військових формувань наших і наших союзників", – каже Тертель.

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За його словами, за цим нібито стоять "ЦРУ та інші потужніші спецслужби, які стоять за спецслужбами країн-сателітів".

"З агресорами розмова коротка: практика припинення терактів за допомогою вогнепальної зброї буде продовжена. Будь-який вхід на нашу територію для деструктивних сил буде останнім", – запевнив глава КДБ Білорусі.

Автор: 

Білорусь (7922) пропаганда (2795) КДБ Білорусі (57)


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Топ коментарі
+39
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11.10.2022 23:49
+30
Та вже нападайте уйобкі скількі можете шукати прецендент. Але заповніть підари в полон брати не будемо
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11.10.2022 23:46
+20
Бульбаші, вам пипка!
Скоро у вас армії не буде. ЗСУ ПЕРЕМЕЛЕ ваших 10 000 вояк...
А 100 кілометровій зоні на території бульбашії вглиб бульбашії всьо буде простріляно нашими градами !
Бульба, готуй вазилін!
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11.10.2022 23:49
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Та вже нападайте уйобкі скількі можете шукати прецендент. Але заповніть підари в полон брати не будемо
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11.10.2022 23:46 Відповісти
Заповіти складають.
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12.10.2022 09:01 Відповісти
Ага, візитка Яроша.... )))
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11.10.2022 23:47 Відповісти
Клоуни, в таку жалюгідну провокацію навіть вата не повіре!
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11.10.2022 23:48 Відповісти
Це він про тих 130 чи 180 вагнерівців які прибули в Білорусь?
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11.10.2022 23:48 Відповісти
Бульборашка delenda est!
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11.10.2022 23:48 Відповісти
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11.10.2022 23:49 Відповісти
фэнтезийно-ужасный сериал "А я сейчас покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение" продолжается
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12.10.2022 00:05 Відповісти
Бульбаші, вам пипка!
Скоро у вас армії не буде. ЗСУ ПЕРЕМЕЛЕ ваших 10 000 вояк...
А 100 кілометровій зоні на території бульбашії вглиб бульбашії всьо буде простріляно нашими градами !
Бульба, готуй вазилін!
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11.10.2022 23:49 Відповісти
Бульба, тільки рипнись...
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11.10.2022 23:50 Відповісти
С точки зрения банальной эрудиции не каждый индивидум способен обладать совокупностью парадоксальных эмоций......вот, примерно так с припадвыпадвертом
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11.10.2022 23:51 Відповісти
Тільки Бульба рипнеться, Мозирському нпз пипка!
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11.10.2022 23:51 Відповісти
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11.10.2022 23:52 Відповісти
Що вони там курять,на тому картопляному полі?Чи гриби які жеруть?
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11.10.2022 23:53 Відповісти
Сухе бадилля з картоплі
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11.10.2022 23:57 Відповісти
Страашно, аж жуть.
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11.10.2022 23:53 Відповісти
Скорее всего это примерная численность одного из батальонов белорусских. На самом деле воюющих белорусов на стороне ЗСУ гораздо больше. И думаю при необходимости побратимы с Украины их поддержат. Так что 300 человек это пальцем в небо)
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11.10.2022 23:53 Відповісти
Вот и мне показалось, что умышленно мельчит Тертель.
Так сказать, преднамеренно преуменьшает опасность, чтобы не так страшно было. Бо только в полку Калиновского более тысячи человек. И все готовы для вторгнення на білоруську територію.
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12.10.2022 09:46 Відповісти
Це вони із-за страху таке бовкають і нагнітають, кожен із них боїться і підозрює, що може бути добривом на нашій землі. Не хочуть, щоб кацапи їх пенделями гнали в Україну.
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11.10.2022 23:53 Відповісти
Наша артилерія думаю гарно поутюжить Пінськ, Мозир, Брест, Гомель...
Пора бульбі проводити евакуацію, дуже Бульба хоче з нами повоювати... 10 000 бульбових трупів буде знищено дуже швидко!
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11.10.2022 23:57 Відповісти
300 000
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11.10.2022 23:58 Відповісти
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11.10.2022 23:58 Відповісти
И Тертель такий...вилитий іван грозний....на нашего буншу похожий
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11.10.2022 23:59 Відповісти
на тефтель он похожий, а не на буншу
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12.10.2022 05:59 Відповісти
ну підготували... І ШО?
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12.10.2022 00:01 Відповісти
Второй фронт. Спелись.
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12.10.2022 00:01 Відповісти
Білорусь живе мирним життям, гуляє у парках та скверах та насолоджується тим, що живе заручником у терористів. Цікаво, скільки їм ще залишилось так жити?
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12.10.2022 00:03 Відповісти
походу прийшов кінець **********
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12.10.2022 00:04 Відповісти
как так?
они же ещё даже и не начали?
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12.10.2022 06:00 Відповісти
хера собі 300 спартанців захоплять всю білорусь
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12.10.2022 00:07 Відповісти
Ваших ребят хватит и 30, с их то опытом и мотивацией.
Остальные 270 будут водружать украинские флаги, ловить разбегающихся и вести протоколы допросов.
Вот где нужны будут руки!
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12.10.2022 06:06 Відповісти
Кого ето ЧМО уже пугает. Бульбофюрер уже и танки ***** продал. А насчет боевиков и террористов так они уже давно в Минске сидят и захватили власть.
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12.10.2022 00:09 Відповісти
А давайте не будем оправдываться и опровергать весь этот бред. Посмотрим что они дальше будут делать. Ведь они вырыгали этот маразм надеясь что мы сейчас с соплями из носа побежим оправдываться что мы такого не замышляли. Вот и интересно что будет если им нарушить весь сценарий.
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12.10.2022 00:12 Відповісти
Важко уявити, що буде з армією білорашуи, якщо там виявиться більше 300 "бойовиків", прийдеться просити ввести війська ОДКБ)
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12.10.2022 00:13 Відповісти
Лукашенка страх зрозумілий , згадав його зізнання)

Лукашенко: "Украинские военные снесут голову любому"

"Нацики, не нацики - это вопрос философский. Украинские военные снесут голову любому. Особенно нацики".

https://fb.watch/g5BBtHjdYO/
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12.10.2022 00:18 Відповісти
Ого! Аж 300! То це ж ціла армія, каюк бульбаленду, за два дні мінськ візьмуть
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12.10.2022 00:16 Відповісти
Не долго думал идиот таки полез на ЛЭП... табличку поця не прочел что не влезай убьет теперь не знают что собрать что было Гришей пидором.
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12.10.2022 00:18 Відповісти
300 чэлавэк и уже не смэшно будьбофюреру, а сразу как духарился, мы смэтьом все за щитаные часы.
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12.10.2022 00:20 Відповісти
Возможно он в курсе возможностей своей армии и 300 человек - это очень серьезная опасность суверенитету ))
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12.10.2022 00:26 Відповісти
Это скрытая просьба : "300, и всё, больше не присылайте, на большее чёрной икры мы не потянем, а красной встречать как-то неудобно!"
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12.10.2022 06:13 Відповісти
Не рякайте бульбаши, сидите на жопе ровно, а то чипсы из вас сделаем
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12.10.2022 00:28 Відповісти
300 українців готуються напасти на Білокацапію, 15 тисяч білокацапських вояк обісралися зпереляку. Я правильно зрозумів суть новини?
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12.10.2022 00:33 Відповісти
Стовідсотково! Точнісінько 300. Їм тільки от форму зимову підвезуть і все, бульбагеддон у бульбостані !

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12.10.2022 00:34 Відповісти
че так мало
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12.10.2022 00:38 Відповісти
і без Face App зрозуміло , що проститутка...
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12.10.2022 00:50 Відповісти
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12.10.2022 01:16 Відповісти
хреновий в бульбопюрера кагебе.
Насправді, в полку Костуся Калиновського в 5 раз більше білорусів воює - і поки що воює з касапами...
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12.10.2022 01:29 Відповісти
Аж 300, это очень много, с таким числом можно и расею захватить!
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12.10.2022 01:38 Відповісти
Той випадок, коли електронну пошту переплутав з "95 кварталом"...
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12.10.2022 01:45 Відповісти
а карта буде?
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12.10.2022 02:50 Відповісти
Весь оцей "вереск" з Білорусі - від страху і безсилля! Не до того вони готувалися перед 24 лютого! Їх мрією було увійти "парадним маршем" у другому ешелоні за ударним угрупуванням орків на територію Чернігівщини і оголосить її "саставной частью Беларуси" (Лука про подібне натякав ще років 20 тому, коли казав, що "на Чарнигавщыне парадка нету Атдайте мне Чарнигавщыну - я там наведу парадак!" А самі вже років десять в Украні фрукти та овочі закуповують - навіть картоплю!!!)
Але вийшло "ня так" На підході до Чернігова білоруські "барани" відчули, що їх ведуть на бойню м"ясокомбінату - вздовж дороги валялася купа спаленої російської техніки з трупами всередині І вони "уперлися" - не захотіли стать наступними Покинули техніку і пішли назад у Білорусь
Але ж Путін продовжив тиск на Луку! Вони зараз Путіна та росіян бояться більше ніж НАТО і українців, разом взятих Бо прекрасно розуміють, що ні НАТО ні Україна на них не нападе А от кацапи - цілком можуть! Бо всі ключові точки в БРСР ними вже контролюються І вони відчувають, що рано чи пізно, якщо вони продовжать "тупить" і не пошлють білоруські війська в Україну, то можуть прокинуться вранці "з головою в тумбочці", а в Мінську буде сидіть путінський гауляйтер А жить же хочеться!!! Але ще більше їх лякає перспектива Гааги Бо вони вже ТАК у війну "вляпалися", що назад іти вже нікуди! І ще не відомо, як платитиме по репарацях Росія - а от Білорусь заплатить "сповна" Обдерем "до трусів"! Треба ж відновлювать економіку, яку руйнували літаки з білоруських аеродромів білоруськими ж бомбами та ракетами?
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12.10.2022 03:14 Відповісти
У бульбофюрера зараз значно розширюється вибір: держак від лопати у дупі (Каддафі), зашморг на шибениці (Хусейн), раптовий серцевий напад у тюрмі (Мілошевич), розстрільна стіна після імітації суду (Чаушеску) та ін. Але, мені здається, він обрав цироз печінки від алкоголізму (Мєдвєдєв).
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12.10.2022 07:38 Відповісти
Возмущен... Эти 300 просто издеваются надо мной. Почему так медлят.
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12.10.2022 06:34 Відповісти
А нам не надо ничего готовить, Тефтель. Вас подорвут россиянцы, как Крымский мост. Пришлют смертника из Болгарии транзитом через Армению и привет. И попретесь своей армией через леса и болота к нам, через минные поля, которые, надеюсь, не разминировала зеленая банда в рамках какого-нибудь Омана или Стамбула.
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12.10.2022 07:17 Відповісти
Я буду 301-ий, тільки щоб грохнути старого придурковатого бульбофюрера.
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12.10.2022 07:31 Відповісти
Командує бойовиками Степан Бандера
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12.10.2022 07:45 Відповісти
Чтобы что? Ой дурааак (с)
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12.10.2022 07:51 Відповісти
Хватит уже этим ****** себе цену набивать. Шлюхи гномика.
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12.10.2022 08:02 Відповісти
Тільки у Білоруському полк імені Кастуся Калиновського за тисячу бійців. хтось пагано рахує
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12.10.2022 08:22 Відповісти
300 000?
Ааа! Лише 300. Ото в бульбофюрера армія , що він 300 "бойовиків" злякався.
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12.10.2022 08:29 Відповісти
 
 