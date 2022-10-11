КДБ Білорусі заявляє, що нібито 300 "бойовиків" підготували в Україні для вторгнення на білоруську територію

Керівник Комітету державної безпеки Білорусі Іван Тертель заявив, що нібито іноземні спецслужби підготували в Україні "від 100 до 300 бойовиків" для "збройного вторгнення" на білоруську територію.

Таку заяву Тертель зробив в етері державного телеканалу "Беларусь 1" у вівторок, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

За словами глави білоруського КДБ, нібито "підготовкою бойовиків" займаються іноземні інструктори в Україні, Польщі та Литві.

"Є й інші сценарії. Вони передбачають, зокрема, підготовку до серії терактів на нашій території з урахуванням того, що у нас створюють спільне угруповання військ із РФ. Вчинення терактів на залізниці, вчинення терактів на шляху руху військових формувань наших і наших союзників", – каже Тертель.

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За його словами, за цим нібито стоять "ЦРУ та інші потужніші спецслужби, які стоять за спецслужбами країн-сателітів".

"З агресорами розмова коротка: практика припинення терактів за допомогою вогнепальної зброї буде продовжена. Будь-який вхід на нашу територію для деструктивних сил буде останнім", – запевнив глава КДБ Білорусі.