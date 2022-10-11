КДБ Білорусі заявляє, що нібито 300 "бойовиків" підготували в Україні для вторгнення на білоруську територію
Керівник Комітету державної безпеки Білорусі Іван Тертель заявив, що нібито іноземні спецслужби підготували в Україні "від 100 до 300 бойовиків" для "збройного вторгнення" на білоруську територію.
Таку заяву Тертель зробив в етері державного телеканалу "Беларусь 1" у вівторок, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
За словами глави білоруського КДБ, нібито "підготовкою бойовиків" займаються іноземні інструктори в Україні, Польщі та Литві.
"Є й інші сценарії. Вони передбачають, зокрема, підготовку до серії терактів на нашій території з урахуванням того, що у нас створюють спільне угруповання військ із РФ. Вчинення терактів на залізниці, вчинення терактів на шляху руху військових формувань наших і наших союзників", – каже Тертель.
За його словами, за цим нібито стоять "ЦРУ та інші потужніші спецслужби, які стоять за спецслужбами країн-сателітів".
"З агресорами розмова коротка: практика припинення терактів за допомогою вогнепальної зброї буде продовжена. Будь-який вхід на нашу територію для деструктивних сил буде останнім", – запевнив глава КДБ Білорусі.
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Скоро у вас армії не буде. ЗСУ ПЕРЕМЕЛЕ ваших 10 000 вояк...
А 100 кілометровій зоні на території бульбашії вглиб бульбашії всьо буде простріляно нашими градами !
Бульба, готуй вазилін!
Так сказать, преднамеренно преуменьшает опасность, чтобы не так страшно было. Бо только в полку Калиновского более тысячи человек. И все готовы для вторгнення на білоруську територію.
Пора бульбі проводити евакуацію, дуже Бульба хоче з нами повоювати... 10 000 бульбових трупів буде знищено дуже швидко!
они же ещё даже и не начали?
Остальные 270 будут водружать украинские флаги, ловить разбегающихся и вести протоколы допросов.
Вот где нужны будут руки!
Лукашенко: "Украинские военные снесут голову любому"
"Нацики, не нацики - это вопрос философский. Украинские военные снесут голову любому. Особенно нацики".
https://fb.watch/g5BBtHjdYO/
Насправді, в полку Костуся Калиновського в 5 раз більше білорусів воює - і поки що воює з касапами...
Але вийшло "ня так" На підході до Чернігова білоруські "барани" відчули, що їх ведуть на бойню м"ясокомбінату - вздовж дороги валялася купа спаленої російської техніки з трупами всередині І вони "уперлися" - не захотіли стать наступними Покинули техніку і пішли назад у Білорусь
Але ж Путін продовжив тиск на Луку! Вони зараз Путіна та росіян бояться більше ніж НАТО і українців, разом взятих Бо прекрасно розуміють, що ні НАТО ні Україна на них не нападе А от кацапи - цілком можуть! Бо всі ключові точки в БРСР ними вже контролюються І вони відчувають, що рано чи пізно, якщо вони продовжать "тупить" і не пошлють білоруські війська в Україну, то можуть прокинуться вранці "з головою в тумбочці", а в Мінську буде сидіть путінський гауляйтер А жить же хочеться!!! Але ще більше їх лякає перспектива Гааги Бо вони вже ТАК у війну "вляпалися", що назад іти вже нікуди! І ще не відомо, як платитиме по репарацях Росія - а от Білорусь заплатить "сповна" Обдерем "до трусів"! Треба ж відновлювать економіку, яку руйнували літаки з білоруських аеродромів білоруськими ж бомбами та ракетами?
Ааа! Лише 300. Ото в бульбофюрера армія , що він 300 "бойовиків" злякався.