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У Росії Facebook та Instagram внесено до реєстру терористичних організацій

facebook,фейсбук

Росмоніторинг включив до реєстру "екстремістських та терористичних організацій" американську кампанію Meta Марка Цукерберга, якій належать соцмережі Facebook та Instagram, а також месенджер Whats App.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

До цього реєстру Росфінмоніторингу входять "організації та фізичні особи, щодо яких є відомості про їхню причетність до екстремістської діяльності або тероризму". Meta – перша американська публічна компанія, яка потрапила до цього списку.

Позов про визнання Meta екстремістською організацією прокуратура Росії подала 11 березня, а 21 березня Тверський суд Москви оголосив це рішення та заборонив діяльність Meta на території Росії. Компанію звинуватила у тому, що на її платформах звучать заклики до вбивства російських солдатів. У червні суд відхилив апеляцію Meta за рішенням про визнання її винною в екстремістській діяльності в Росії. У суді адвокат компанії заявив, що Meta не займається екстремістською діяльністю та виступає проти русофобії.

При цьому технічно Facebook заблоковано у Росії з 4 березня, а Instagram - з 14 березня 2022 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Facebook викрив масштабну мережу дезінформації РФ, яка маскувалась під відомі західні видання

У зв'язку з діями Росмоніторингу, юристи попереджають російських користувачів, що тепер просте розміщення логотипів Instagram і Facebook або реклами в цих мережах може бути визнано незаконним відповідно до російського кримінального кодексу.

Автор: 

Facebook (725) росія (64911) цензура (363) Цукерберг (101) Instagram (180)


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Топ коментарі
+39
кацапстан це реально відділення для особливо важких у психлікарні
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11.10.2022 23:53
+31
ох и клоуны
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11.10.2022 23:52
+23
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11.10.2022 23:54
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ох и клоуны
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11.10.2022 23:52 Відповісти
Клоуны.. Не то слово..
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12.10.2022 07:43 Відповісти
Кацапстан !!!
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12.10.2022 08:20 Відповісти
кацапстан це реально відділення для особливо важких у психлікарні
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11.10.2022 23:53 Відповісти
Викладати напівголі дупи - це справжній тероризм. Якщо дупа не дуже
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11.10.2022 23:53 Відповісти
На рабсії головне , щоб дупа була резиновою.
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12.10.2022 00:28 Відповісти
Так шо, Цукерберг - внебрачный сын Бен Ладена?
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11.10.2022 23:53 Відповісти
ну и хорошо, а то в ФБ меня банят постоянно, а у Маршала и Штирлица вообще аккаунт снесли
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11.10.2022 23:53 Відповісти
У меня Цукенбергская МРАЗЬ уже два аккаунта снёс из-за постов против ПРЕСТУПЛЕНИЙ РАШИСТОВ! Причём один из них у меня был на момент удаления 12-летний!
Гори в аду, Цукенбергская ПРОКЛАДКА задницы х*йла!
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12.10.2022 00:32 Відповісти
Я із бану не вилажу на Facebook, тільки за слово кацап і іншу фігню
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12.10.2022 00:38 Відповісти
Я тоже
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12.10.2022 09:35 Відповісти
лол
а цукер так прогибался, так прогибался...
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11.10.2022 23:53 Відповісти
Между прочим это супер Берг недоучка дебил получил от Газпрома сотни млрд долларов на свой вонючий фб маланский который банит украинцев и даёт зелёный свет всей кацапне у себя..парадокс да и только..думаю операция прикрываем суку Берга от расследования ФБР/АНБ его контактов с россиянами...
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12.10.2022 00:22 Відповісти
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11.10.2022 23:54 Відповісти
Браво, жгите еще , вот это поворот...и шо ж вы дегенераты до сих пор пользуетесь так сказать энтими сервисами? А, стадо?
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11.10.2022 23:54 Відповісти
В заголовку новини зайва одна літера "У":
Facebook та Instagram внесли РФ у список терористичних організацій )
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11.10.2022 23:54 Відповісти
Да закрывайте уже весь интернет!

Что там мелочиться!
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11.10.2022 23:56 Відповісти
Какие же они убогие, эти вонючие дикари из помойки...
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11.10.2022 23:56 Відповісти
Ну, зато теперь можно троллить пуйлофилов на уютненькой рылокнижечке, что они террористическим ресурсом пользуются.
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11.10.2022 23:59 Відповісти
Аілілуйая Розпочалось нарешті ❗
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11.10.2022 23:56 Відповісти
Канєшно, бо вони фейсбук не можуть контролювати.

А Вконтактє я один коммент проти ***** написав - мене зразу забанили.
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11.10.2022 23:57 Відповісти
Это шутка такая? Эти ж две организации полностью подчинены ФСБ и созданы ею. Все высшее руководство этих двух помоек либо прямо агенты ФСБ, либо завербованы.
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11.10.2022 23:58 Відповісти
судячи з тенденції, то нафіга їм то все реально?? телефони скоро знову стануть дисковими..
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11.10.2022 23:59 Відповісти
В смысле дисковыми? Токо на шнурках - Барышня, Смольный....о, тока так, а шо ...и брать фсе - зимний там вокзалы телеграф
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12.10.2022 00:13 Відповісти
XDDDD

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12.10.2022 02:18 Відповісти
Дєбіли
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12.10.2022 00:01 Відповісти
Так что ? Теперь не будут в мордакниге банить за "путин-*****" и слово "кацап" ?
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12.10.2022 00:01 Відповісти
Підтримую. Цукєрбучєк - прокацапські інформтерористи.
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12.10.2022 00:01 Відповісти
....так я стесняюсь спросить, а теперича шо удаляться оттудава нада чи шо? ...ну и, короче - лепрозорий
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12.10.2022 00:02 Відповісти
Нє. Навіщо ця морока. Напишіть "цукєрбєрг - поц" і вони вас самі звідти видалять.
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12.10.2022 01:21 Відповісти
За правду суки банять.
Тепер не потрібно ховати за цифрами 4308 слово АЗОВ,га цукерпідар?
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12.10.2022 08:00 Відповісти
ахахахахаааааа!!!!!!! как дела кацапы ? что с ****** ????
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12.10.2022 00:02 Відповісти
Че там у хахлоф?
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12.10.2022 01:24 Відповісти
Нехай ще й майкрософт введуть і айфони)
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12.10.2022 00:04 Відповісти
И джинсы, джинсы запретить, немедленно - это ж того, этого волюнтаризьм
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12.10.2022 00:51 Відповісти
Facebook и Instagram оказывается более адекватные конторы, чем ООН
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12.10.2022 00:06 Відповісти
Завтра рашка забанить ООН і вони зрівняються по адекватності .
Не забувайте, не це пейсбучєк забанив рашку, а навпаки
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12.10.2022 01:22 Відповісти
Ты че, расея встала с кален, епта , дайош колективизацию
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12.10.2022 00:06 Відповісти
Быстрее бы эти долпоепы разбились об Украину и ушли под железный занавес, потому что возможность стать дружественной демократической страной они ********. Ганьба.
,
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12.10.2022 00:07 Відповісти
Тільки зброя буде направлена у обидві сторони від загороди.
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12.10.2022 01:10 Відповісти
YouTube забули, суки!
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12.10.2022 00:07 Відповісти
И не забудьте рубли ввести савейские, дайош реформу ржублей и портреты, портреты на стенки
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12.10.2022 00:10 Відповісти
рублі в рулонах

або, як при Київській Русі - срібні злитки й відрубувати від них при оплаті товару
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12.10.2022 10:19 Відповісти
дятлы отключите уже себе интернет. можно будет спокойно общаться . и что всем руским даже живущим не в раше нужно убрать фейсбук и инсту.
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12.10.2022 00:11 Відповісти
А на халеры им ватс ап, если у них айфонов не будет, БУГАГАГАГаааа
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12.10.2022 00:11 Відповісти
Эти две родственные соцсети уже не смогут отмыть себя, т.к. повязаны со спец. службами России по самые уши.
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12.10.2022 00:11 Відповісти
яка іронія ))
враховуючи, що фейсбук і інстаграм активно просовували москальську пропаганду
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12.10.2022 00:11 Відповісти
Сраного Цукенберга за удаление постов и профилей против и на поводу у РАШИСТОВ давно уже надо внести в список ФАШИСТОВ!
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12.10.2022 00:16 Відповісти
Когда уже отключат Ютуб у них. Вой на болотах хочется услышать
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12.10.2022 00:22 Відповісти
И шоб осталось только два канала останкино - первый и.....последний , шоб кино крутить - закат солнца вручную, кин дза=дза, угрюм-река ну и т.д.
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12.10.2022 00:25 Відповісти
Груз 200 крутить им. 24 на 7. И песню "Этот поезд в огне".
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12.10.2022 00:28 Відповісти
....у него приемник ГРУНДИК...(высоцкий), , ловит контра ФРГ
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12.10.2022 00:31 Відповісти
Мне больше нравится "Канатчикова дача". Это прям гимн нынешней Раиссе.
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12.10.2022 00:32 Відповісти
...взять все да и поделить (Шариков)...Да не согласен я..С Енгельсом или с Каутским? С обоими
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12.10.2022 00:36 Відповісти
Я к полякам в улан- Батор не поеду наконец.... .
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12.10.2022 08:29 Відповісти
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12.10.2022 08:41 Відповісти
...накрутивши бигуди...ты их в дверь - они в окно
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12.10.2022 08:43 Відповісти
Ну отбитые, наглухо отбитые....с прибабахом ....и дихлофос с дустом
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12.10.2022 00:33 Відповісти
"Кин дза дза"-это практически документалка.Запретят к показу.
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12.10.2022 08:04 Відповісти
ватная хренотень.А фб еще УКРАИНЦЕВ блокируют за коменты о войне.....................................................свинособак ************ е.........те лохи................................................
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12.10.2022 00:24 Відповісти
Ну и правильно сделали. В течении 6 последних месяцев файсбоок закрывал мою страничку много раз и вчера заблокировали на 29 дней и 23 часа за то что я написал что Путина место на колу.Много российских шавок сидит в ФБ и как только коммент против орков о их кровавого убийцы так сразу пишут в ФБ что коммент не соответствует коммьюнити стандартам и ФБ с радостью блокирует. Так что за что боролся на то и напоролс
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12.10.2022 00:26 Відповісти
ФБ - левацкая помойка, сделанная криворукими программистами и контролируемая врагами свободы слова. По законам жанра теперь ФБ должен начать рекламировать украинцам русский мир.
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12.10.2022 03:08 Відповісти
Некоторых украинских блогеров вот совсем недавно Ютюб банил за слова типа "Смерть российским оккупантам!"
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12.10.2022 06:06 Відповісти
Долой разруху
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12.10.2022 00:37 Відповісти
А кино шоб индийкое с радж капуром ЗИТА и ГИТА, а тушенка Великая стена (китай) БУГАГАГАААА и ситро буратино
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12.10.2022 00:39 Відповісти
тушонка - то роскоші вже..нііі..як при союзі - кістки й жили..

все як при совку..головне - горілчані вироби з 14-00 до 19-00 продавати й не більше 0.5 л в одні руки, або по талонам..через тиждень на парасії путіноїдів перевішають..разом з елітою росгвардії
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12.10.2022 10:26 Відповісти
Снікерси, тоблерони -ТАБУ, тільки золотий ключик, мятні смоктульки ну і власного виробництва - смажений цукор
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12.10.2022 10:40 Відповісти
дррррасті..які цукрові смоктульки??? звідки в них цукор???

тараньку смоктати будуть..і то не довго, бо Артемсіль повернемо..
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12.10.2022 10:46 Відповісти
То є так, най буде за Вашим рОзкладом (меню)
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12.10.2022 10:57 Відповісти
за моїм меню їм вже пора щось інше смоктати..нецензурне
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12.10.2022 14:39 Відповісти
не маю змоги знати твого віку, але гарний настрій тільки додає наснаги в протистоянні цій чумі....і ось на вершок тобі на тортику с.Михайлики Полт.обл., з годину назад збито ворожий СУ-25, двоє контрацептивів виплигнули разом з тампонами, наразі їх шукають з собаками....зара чекаємо на новини, смерть тварюкам
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12.10.2022 15:36 Відповісти
і до цього часу їх тут не було в повітрі, ти ба заблукали, гниди, світлого дня зара схоплять, мисливців там і поліції з сбу повно зараз
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12.10.2022 15:38 Відповісти
то може тікали? типу у полон з літаком..їстки хочуть й жити..а може вони як у Бикова в кіно - взлет-посадка"
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12.10.2022 15:47 Відповісти
Ось дізнаємось, тікати там нікуди, навіть якщо діждати темряви, бо далі там Миргород Гадяч і....сафарі, їм або фсьо, або тут вони теплі будуть ....галушок відвідають по повній, з сметанкою...
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12.10.2022 15:52 Відповісти
Нічого дивного.Коли в їхньому містечковому зажопинску в кінотеатрах пропогандують що земля пласка , у формі диска ...
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12.10.2022 00:40 Відповісти
А бабам ихним, вместо прокладок - мох, потому шо фсе прокладки на фронт ушли, фсе для хронта!
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12.10.2022 00:41 Відповісти
Это да.Женам особо отличившихся героев выдавать рукава от фуфайки для этих целей.
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12.10.2022 08:08 Відповісти
єй..чаловікам вони ще можуть гігієнічні тампони відправити - щоб зі страху обсиратись перестали
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12.10.2022 14:41 Відповісти
Нравіцца нє нравіцца жєлєзний занавєс апускаєцца - от що ***** мало на увазі коли казало "нравіца нє нравіца".
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12.10.2022 01:07 Відповісти
Facebook и Instagram внесли РФ в список террористических организаций

Вот так-то лучше будет . Тем более, соответствует реальности.
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12.10.2022 01:19 Відповісти
инстаграм это там где гламурные писюхи собой хвастаются?
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12.10.2022 01:40 Відповісти
Концлагерь путлера закрывается...поголовная МогилиZaцыя начинается...карочи выходит старинная рюSSkaя поговорка...СССР сдох,🦍сдохнет и РабZeя 🦍🤣🤣
Карма...все что придумали мавзолейные ОпарЫшЫ..почему то дохнет...🤣
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12.10.2022 02:01 Відповісти
Кажуть що поп Гундяй сдох... странно попы на РабZee Дохнут предедыщего замочили в декабре 2008 года.. после войны в Грузии.,этого тоже похоже Новичком угостили...
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12.10.2022 02:07 Відповісти
Та воно старе вже, саме подохло. Хоча, може і допомогли - благословення його не спрацювали
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12.10.2022 08:24 Відповісти
Русские! Вы это самое, чаво уж там... Лепистричество запрещайте! Оно при лучинушке душевнее, по-домашнему, как в дяревне! Одёжу стирать на стиральной доске надоть, а зимою в проруби! А после взял вутятюг на углях, косоворотку выгладил - и можноть к девкам на гулянку, кадриль плясать! https://smile.uaze.net/images/smiles/personage/nation/10691.gif
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12.10.2022 02:56 Відповісти
Все объясняется просто. За политику у Цукерберга отвечает бывший вице-премьер Великобритании Нил Клегг. Идеологические нарративы достаточно однозначны. Но это все-таки не Твиттер полностью подчиненный Байдену.
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12.10.2022 03:43 Відповісти
Оруэлл "1984" ,- все ближче та ближче.
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12.10.2022 05:18 Відповісти
Как тебе такое ,Маск ????
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12.10.2022 05:59 Відповісти
А от цікаво, таітер вони визнають терористичим? Хто нам старлінки дає?
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12.10.2022 08:20 Відповісти
Бажаю Цукенбергу і далі отримувати "подяки" від ***** за блокування українського контенту.
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12.10.2022 07:29 Відповісти
палучай цукерберг гранату ат саветскава салдата а шоб знав
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12.10.2022 08:08 Відповісти
Russia is a terrorist
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12.10.2022 08:15 Відповісти
То це що, інстасамку на пляшку натягнуть? Ну, так їй і треба - нє#уй до цивілізації примазуватись
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12.10.2022 08:18 Відповісти
путен фашистская шлюха?
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12.10.2022 08:29 Відповісти
РФ - РускийФашизм!
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12.10.2022 08:34 Відповісти
А ТікТок? Залишили кадиркіну?
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12.10.2022 10:12 Відповісти
в стране террористе всяк кто имеет своё мнение отличное от властей-террорист!
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12.10.2022 17:34 Відповісти
 
 