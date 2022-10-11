У Росії Facebook та Instagram внесено до реєстру терористичних організацій

Росмоніторинг включив до реєстру "екстремістських та терористичних організацій" американську кампанію Meta Марка Цукерберга, якій належать соцмережі Facebook та Instagram, а також месенджер Whats App.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

До цього реєстру Росфінмоніторингу входять "організації та фізичні особи, щодо яких є відомості про їхню причетність до екстремістської діяльності або тероризму". Meta – перша американська публічна компанія, яка потрапила до цього списку.

Позов про визнання Meta екстремістською організацією прокуратура Росії подала 11 березня, а 21 березня Тверський суд Москви оголосив це рішення та заборонив діяльність Meta на території Росії. Компанію звинуватила у тому, що на її платформах звучать заклики до вбивства російських солдатів. У червні суд відхилив апеляцію Meta за рішенням про визнання її винною в екстремістській діяльності в Росії. У суді адвокат компанії заявив, що Meta не займається екстремістською діяльністю та виступає проти русофобії.

При цьому технічно Facebook заблоковано у Росії з 4 березня, а Instagram - з 14 березня 2022 року.

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У зв'язку з діями Росмоніторингу, юристи попереджають російських користувачів, що тепер просте розміщення логотипів Instagram і Facebook або реклами в цих мережах може бути визнано незаконним відповідно до російського кримінального кодексу.