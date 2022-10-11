У Росії Facebook та Instagram внесено до реєстру терористичних організацій
Росмоніторинг включив до реєстру "екстремістських та терористичних організацій" американську кампанію Meta Марка Цукерберга, якій належать соцмережі Facebook та Instagram, а також месенджер Whats App.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
До цього реєстру Росфінмоніторингу входять "організації та фізичні особи, щодо яких є відомості про їхню причетність до екстремістської діяльності або тероризму". Meta – перша американська публічна компанія, яка потрапила до цього списку.
Позов про визнання Meta екстремістською організацією прокуратура Росії подала 11 березня, а 21 березня Тверський суд Москви оголосив це рішення та заборонив діяльність Meta на території Росії. Компанію звинуватила у тому, що на її платформах звучать заклики до вбивства російських солдатів. У червні суд відхилив апеляцію Meta за рішенням про визнання її винною в екстремістській діяльності в Росії. У суді адвокат компанії заявив, що Meta не займається екстремістською діяльністю та виступає проти русофобії.
При цьому технічно Facebook заблоковано у Росії з 4 березня, а Instagram - з 14 березня 2022 року.
У зв'язку з діями Росмоніторингу, юристи попереджають російських користувачів, що тепер просте розміщення логотипів Instagram і Facebook або реклами в цих мережах може бути визнано незаконним відповідно до російського кримінального кодексу.
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Гори в аду, Цукенбергская ПРОКЛАДКА задницы х*йла!
а цукер так прогибался, так прогибался...
Facebook та Instagram внесли РФ у список терористичних організацій )
Что там мелочиться!
А Вконтактє я один коммент проти ***** написав - мене зразу забанили.
Тепер не потрібно ховати за цифрами 4308 слово АЗОВ,га цукерпідар?
Не забувайте, не це пейсбучєк забанив рашку, а навпаки
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або, як при Київській Русі - срібні злитки й відрубувати від них при оплаті товару
враховуючи, що фейсбук і інстаграм активно просовували москальську пропаганду
все як при совку..головне - горілчані вироби з 14-00 до 19-00 продавати й не більше 0.5 л в одні руки, або по талонам..через тиждень на парасії путіноїдів перевішають..разом з елітою росгвардії
тараньку смоктати будуть..і то не довго, бо Артемсіль повернемо..
Вот так-то лучше будет . Тем более, соответствует реальности.
Карма...все что придумали мавзолейные ОпарЫшЫ..почему то дохнет...🤣