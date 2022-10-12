Досить спроб умиротворити агресора, вони вже призвели до геноциду, - глава МЗС Естонії Рейнсалу

Глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу закликав союзників України не звертати уваги на погрози Росії щодо "червоних ліній" щодо надання Україні військової допомоги.

Про це він сказав CNN, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Міністр нагадав, що спроби умиротворення, за допомогою яких європейські країни намагалися уникнути ескалації війни Росії проти України, вже призвели до війни "геноцидного типу".

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"Не думаю, що нам треба побоюватися, як би не слало гірше. Геноцид уже є. І заради людства, заради нашої власної безпеки в Європі ми повинні діяти", – сказав Рейнсалу.

Він вважає, що союзники мають посилити підтримку України та вивести на новий рівень ефективність її протиповітряної оборони – зокрема, для захисту житлових районів, громадянської інфраструктури, і це важливо зробити до настання зими.