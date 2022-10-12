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Новини Війна
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Досить спроб умиротворити агресора, вони вже призвели до геноциду, - глава МЗС Естонії Рейнсалу

рейнсалу,урмас

Глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу закликав союзників України не звертати уваги на погрози Росії щодо "червоних ліній" щодо надання Україні військової допомоги.

Про це він сказав CNN, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Міністр нагадав, що спроби умиротворення, за допомогою яких європейські країни намагалися уникнути ескалації війни Росії проти України, вже призвели до війни "геноцидного типу".

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"Не думаю, що нам треба побоюватися, як би не слало гірше. Геноцид уже є. І заради людства, заради нашої власної безпеки в Європі ми повинні діяти", – сказав Рейнсалу.

Він вважає, що союзники мають посилити підтримку України та вивести на новий рівень ефективність її протиповітряної оборони – зокрема, для захисту житлових районів, громадянської інфраструктури, і це важливо зробити до настання зими.

Автор: 

геноцид (307) росія (64911) Естонія (1596) Рейнсалу (68)


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Топ коментарі
+23
По-справжньому розуміють, що таке росія, нажаль, лише ті, хто з нею стикався безпосередньо
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12.10.2022 00:11
+19
П'ять балiв!
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12.10.2022 00:09
+12
дикарі розуміють тільки силу
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12.10.2022 00:12
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П'ять балiв!
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12.10.2022 00:09 Відповісти
По-справжньому розуміють, що таке росія, нажаль, лише ті, хто з нею стикався безпосередньо
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12.10.2022 00:11 Відповісти
А я уверен что послав Путина на три буквы и больше могущим матом да таким что у зеков уши отвалятся Вовчик не найдется что и ответить
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12.10.2022 00:24 Відповісти
дикарі розуміють тільки силу
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12.10.2022 00:12 Відповісти
Треба вже всім світом мочити кацапів по всіх сортирах, проводити червоні лінії сокирою по черепу прямо через кокошник.
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12.10.2022 00:13 Відповісти
В першу чергу , нам потрібно закрити небо , бо русофашисти знищують
саме мирне населення і інфраструктуру !!
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12.10.2022 00:14 Відповісти
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12.10.2022 00:24 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3926374.html А мы не забудем, кто вместо ПВО, закатывал деньги в асфальт...

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12.10.2022 00:26 Відповісти
Народ знає своїх ГЕРОЇВ, а нарід давно здриснув або швиденько перевзувся на ходу... добкіни, червоненки та різна шваль
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12.10.2022 07:05 Відповісти
Респект странам Балтии и Польше - говорят, как есть на самом деле.
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12.10.2022 10:26 Відповісти
Заява хороша. Такий вибір пришвидштть вступ України в НАТО
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02.03.2023 21:01 Відповісти
 
 