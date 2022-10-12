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Новини Війна
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Глава МЗС Угорщини Сійярто підтвердив візит до Москви, вже другий з 24 лютого

сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто підтвердив, що цього тижня здійснить візит до Москви, попри війну РФ проти України.

Як повідомляє угорське 444, про це він сказав на спільному брифінгу зі словенським міністром економічного розвитку у Будапешті, передає Цензор.НЕТ з посиланням "Європейська правда".

"Цього тижня я поїду до Москви говорити у тому числі про важливість миру, що сказат, що угорці хочуть миру і якнайшвидше. А також я їду для того, щоб гарантувати, що Угорщина не буде мати проблем з постачанням енергоносіїв. Я їду для відповідних обговорень із "Газпромом", з "Росатомом" та іншими посадовцями…, щоб енергопостачання для Угорщини було в порядку не лише протягом зими, а й у наступні місяці", - сказав Петер Сійярто.

Він заявив, що усі, хто критикує його за це, "не хочуть миру".

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"Думаю, будь-хто з хоч мінімальним здоровим глуздом може бачити, що ескалація рухається у дуже небезпечному напрямку і посилюється. Ми зараз у передостанньому моменті, коли хід подій ще можна змінити. І будь-хто, хто здатен на якийсь здоровий глузд, розуміє, що якщо це продовжиться - це буде величезна проблема. Тож замість зусиль для ескалації і войовничої риторики зараз, на мою думку, для Європи час зосередити усі зусилля на досягненні миру", - заявив глава МЗС Угорщини.

Він також повторив позицію Будапешта, що Угорщина категорично проти будь-яких санкцій проти Росії, що стосуватимуться природного газу чи ядерної енергетики.

Спершу про новий візит Сійярто до Росії стало відомо зі списку учасників масштабної конференції "Російський енергетичний тиждень", яку проводить уряд Росії. Петер Сійярто є оголошеним і підтвердженим учасником панелі за назвою "Глобальні енергетичні тренди: сьогодні та завтра", що планується 13 жовтня.

Речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано, коментуючи можливий візит, сказав, що за нинішніх обставин переговори з РФ на високому рівні не мають жодного сенсу.

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Як повідомлялося, у липні Петер Сійярто став першим з 24 лютого європейським посадовцем, який відвідав Москву не для мирних переговорів, а для вирішення двосторонніх питань. Досі ніхто інший з міністрів держав ЄС не повторював такий крок.

Автор: 

Угорщина (2260) візит (1573) росія (64911) Сійярто (352)


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Топ коментарі
+40
Йовбаки вже набридли. Пора ставити "Дружбу" на профілактичне обслуговування.
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12.10.2022 00:27
+34
Это гомно не достойно быть в ЕС и темболее в НАТО.
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12.10.2022 00:29
+32
ЄС,у вас шльондра завелася,шастає по виклику до бункерного діда.
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12.10.2022 00:32
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Угорці ватні прастітутки
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12.10.2022 00:27 Відповісти
Нет, не ватники. Были пособниками нацистов, ими и остались
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12.10.2022 00:55 Відповісти
Йовбаки вже набридли. Пора ставити "Дружбу" на профілактичне обслуговування.
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12.10.2022 00:27 Відповісти
Також про це якраз подумав. І нехай тоді закриття вентиль-засувки на трубопроводі кацапойоббіки називають "терактом" !
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12.10.2022 00:40 Відповісти
Это гомно не достойно быть в ЕС и темболее в НАТО.
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12.10.2022 00:29 Відповісти
Нажаль це гімно є членом ЕС і НАТО. І викинути їх немає навіть інструментів. Можуть лише самостійно вийти за власним бажанням. Але будуть там блокувати вступ України.
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12.10.2022 01:17 Відповісти
Та вони НАТО заблокують всі рішення, як і в єс
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12.10.2022 01:40 Відповісти
Это надо ж так повезло, столько "гомна" граничит с Украиной.
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12.10.2022 01:42 Відповісти
ЄС,у вас шльондра завелася,шастає по виклику до бункерного діда.
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12.10.2022 00:32 Відповісти
цыгане , вам тоже ***** приближается.
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12.10.2022 00:36 Відповісти
А не через Украину ли идет нефтепровод к ********? А то мало ли, война дело такое, случаи случаются.
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12.10.2022 00:37 Відповісти
Именно через Украину. И во время следующего террористического обстрела Украины рашистами в нефтепровод явно может попасть...думаю, если бы этим нефтепроводом не пользовались бы Чехия и Словакия - давно уже попало бы...
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12.10.2022 00:41 Відповісти
Так почему же не помочь братьям-Славянам избавится от нефтезависимости от помойки?
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12.10.2022 00:44 Відповісти
Это дело времени. Проблема в том, что Украина сама зависит от импорта нефти и в таких условиях уничтожать нефтепровод означает оставить свои танки без топлива, тк поставки ДП и бензина в Украину резко сократятся, ибо конкуренция за бензин в регионе резко вырастет....есть проблемы в общем.
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12.10.2022 14:22 Відповісти
Не ****** они, а Фидес.
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12.10.2022 02:03 Відповісти
<картинка з ведмедем, який кричить з кущів "шлюха!">
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12.10.2022 00:39 Відповісти
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12.10.2022 00:53 Відповісти
"Їду смоктати прутень у хутіна", - сказав Петер Сійярто. Якщо коротко
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12.10.2022 00:40 Відповісти
Уйобок *****
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12.10.2022 00:40 Відповісти
Pojedit za instruktazam kacapam, etot prodazni politik
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12.10.2022 00:44 Відповісти
Ни месяца без минета не может. Уже так привык
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12.10.2022 00:51 Відповісти
Какой-то сюр! Член ЕС положил член на ЕС
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12.10.2022 00:53 Відповісти
Ничего нового, уйобики расчитьівали на свой референдум в закарпайтье еще в марте. Если бьі не устоял Киев, они бьі точно стартанули. Єто враг, такой же как и рашка. Но бороться с ними еще сложнее, потому что они в ЕС и НАТО. На сейчас по ним возможна только гибридная война - подкуп их политиков.
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12.10.2022 01:39 Відповісти
у ******** просто нет армии своей,а так бы пытались оттяпать закарпатье,если ******* рыпнуться в украину со своими грозными 30 танками 100 пушками и 20 тыс солдат без поддержки нато, будапешт будет за 2 дня наш.
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12.10.2022 08:16 Відповісти
То ця дешева давалка ще й через Україну поїде на ботоксну секс-вечірку?
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12.10.2022 00:53 Відповісти
КРЕМЛЕВСКИЕ ПОДСТИЛКИ!)))
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12.10.2022 00:56 Відповісти
это что-то типа нашей партии опзж.
финансируемая россией партия.
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12.10.2022 00:57 Відповісти
Ця підлота буде служити ***** в надії відкусити від України шматок Закарпаття.
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12.10.2022 01:01 Відповісти
Цікаво, ці мадярські хвойди хоч раз приїхали до України після початку війни, дивились своїми очами що накоїли їх хозяйва? Вони засудили терористичні акти кацапів? Може пора вже зайнятись ціми шльондрами та обговорити з іншими країнами ЄС санкції проти них.
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12.10.2022 01:32 Відповісти
Хтось може з грамотних зробити петицію :
1) заборонити діяльність партіі "*******" на закарпатті
2) обявити Орбана та Сіярто персонами нонграта в Украіні
3) доручити службі зовнішньоі розвідки украіни проаналізувати російське походження статтків родичів Орбана
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12.10.2022 03:59 Відповісти
Башкир їде на родіну.
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12.10.2022 04:43 Відповісти
Тиснучи руки терористам,ви покидьки теж стаєте терористами.
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12.10.2022 05:05 Відповісти
Тут цікавлять тільки дві речі: У яку ціну обійдеться Росії на цей раз "мадярська повія" і чи поїде він по гроші з власною валізою чи йому там дадуть вже запаковану?
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12.10.2022 05:46 Відповісти
Головне щоб х@йло не переплутало валізи. Бо ****** може привезти додому валізу з лайном замість грошей.
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12.10.2022 18:02 Відповісти
По развалинам решил прогуляться?
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12.10.2022 06:41 Відповісти
"Кремлівські путани" їдуть на інструктаж. Жалюгідні підстилки, без сорому та честі. Обов'язково провести фільтраційні заходи у місцях скупчення зрадників та рашистських агентів.
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12.10.2022 07:08 Відповісти
І як там почуває себе ЄС? Їм серуть на голову мадяри, а вони- "нема механізму..." Чи то той "союз", до якого так рветься Україна? Бо вже в одному лайні ми були...
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12.10.2022 07:11 Відповісти
Зауральські цигани хочуть в радную говень
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12.10.2022 07:34 Відповісти
Ещё одно дерьмо.
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12.10.2022 08:03 Відповісти
Поїхав порадитсь з путіним як захистити закарпатськиї угорців а наша влада цілий район створила під угорців
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12.10.2022 10:10 Відповісти
Что делает в НАТО страна, уже неприкрыто сотрудничающая со стратегическим врагом НАТО?
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12.10.2022 10:21 Відповісти
 
 