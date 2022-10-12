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Новини Війна
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Килимових бомбардувань України не буде - РФ не може здобути перевагу в повітрі, - ISW

літак,авіація,збитий

Простір бойових дій в Україні принципово відрізняється від того, який був у Сирії. У зв’язку з цим Росія стикається із зовсім іншими викликами.

Про це йдеться в звіті американського Інституту вивчення війни, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Росія не зможе "сиріїзувати" війну головним чином через неспроможність здобути перевагу в повітрі, що виключає здатність розпочати масштабні кампанії килимових бомбардувань по Україні, як ті, що вона проводила у Сирії", - зазначили аналітики.

В ISW оцінили, що російські повітряні операції у Сирії були б помітно іншими, якби проводилися в спірному повітряному просторі або у більш складному середовищі ППО, як це відбувається в Україні.

"Дуже малоймовірно, що роль Сергія Суровікіна (який відомий своїми наказами обстрілів цивільних об'єктів у Сирії - ред), як командувача окупаційними військами спричинить фундаментальну зміну російських повітряних і ракетних операцій в Україні, доки західні союзники продовжуватимуть постачати Києву системи ППО, необхідні для того, щоб не дозволити Москві отримати перевагу в повітрі", - наголосили фахівці.

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Вони припускають, що головною метою масованого ракетного обстрілу України 10 жовтня було відновлення публічного іміджу Міністерства оборони РФ.

Аналітики вказали, що атака була запланова ще до призначення Суровікіна новим командувачем окупаційних військ в Україні та відбулася б незалежно від того, чи вступив би він на цю посаду.

"Також Суровікіна могли призначити саме для того, щоби реанімувати хороше ставлення до Міноборони Росії після низки провалів", - додали в ISW.

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авіація (4113) армія рф (17185)


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судячи з останніх подій - раха вибирає залишки техніки і *********** вже в ************!
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12.10.2022 06:43 Відповісти
І це зовсім не означає, що у росії щось повністю закінчилось.
Вони дійшли до якоїсь межі - і почали витягувати ресурси з колонії під назвою БРСР, заощаджуючи власні.
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12.10.2022 09:00 Відповісти
Для коврових бомбардувань , потрібна повна відсутність у жертви - ППО . . Інакше не вийде . Але чомусь цю деталь ігнорують в обговореннях .
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12.10.2022 06:52 Відповісти
хіба стаття саме не про це?
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12.10.2022 09:16 Відповісти
Я висловив свою думку ,, яка співпадає з думкою ISW . Але не це основне ,, я дивуюсь - чому факт наявності в Україні ППО - як перешкоди будь яким діям руснявої авіації в небі України , ігнорується в обговореннях .!? Майже повсюди .
ISW чи не перша експертна контора , яка прямо пов'язала наявність в України ППО з відсутністю бомбардувань українських міст , ворожою авіацією . Всі чомусь думають що ***** нас жаліє і воює в півсили .. Маячня повна .
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12.10.2022 10:37 Відповісти
Вони сукі взагалі не заходять на підконтрольні території України нашими ППО. Тільки й могли в Сирії цивільних бомбити бо нічого за це не буде. А тут їхніх жирних пілотів бистро на пляху посадять.
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12.10.2022 06:57 Відповісти
Утром 12 октября украинская ПВО сбила 9 дронов-камикадзе "Shahed-136 над Николаевщиной.
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12.10.2022 09:03 Відповісти
А то, что было до сих пор как назвать?
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12.10.2022 09:05 Відповісти
смотреть выше
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12.10.2022 09:10 Відповісти
 
 