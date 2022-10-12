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Новини Війна
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ЗСУ закріпили успіх з визволення п’яти населених пунктів на Херсонщині, - ОК "Південь"

зсу

ЗСУ закріпили успіх з визволення п’яти населених пунктів у Херсонській області. Окупанти зосереджують зусилля на утриманні захоплених територій та стриманні українського наступу.

Про це повідомили в Оперативному командуванні "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

"Нашими підрозділами закріплено успіх зі звільнення Нововасилівки, Новогригорівки, Нової Кам’янки, Трифонівки та Червоного в Бериславському районі. Там тривають стабілізаційні заходи з реанімації соціальної та критичної інфраструктури", - розповіли в Оперативному командуванні.

Також у "Півдні" зазначили, що вранці під прикриттям масованого ракетного удару по всій Україні противник силами до взводу за підтримки танку намагався контратакувати позиції ЗСУ в районі Іщенки поблизу лісосмуг.

Унаслідок цієї вилазки російські окупанти зазнали втрат і змушені були відступити.

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В Оперативному командуванні зазначили, що окупанти зосереджують зусилля на утриманні захоплених територій та стриманні українського наступу.

Протягом доби українська авіація завдала 9 ударів по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки загарбників у Бериславському та Миколаївському районах.

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Водночас нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 300 вогневих завдань, за результатами яких знищено:

  • 23 окупанти;
  • вантажний і броньований автомобіль;
  • ударний БПЛА типу Shahed-136;
  • склад боєприпасів неподалік Дудчан;
  • пункт управління та вузол зв'язку в районі Суханового.

Окрім цього, було суттєво пошкоджено 2 ворожі самохідні артилерійські установки "Гвоздика" та БТР.

Автор: 

визволення (563) ЗСУ (7496) Херсонська область (5701)


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Топ коментарі
+23
Хлопці, Ви молодці і наша гордість 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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12.10.2022 07:00
+12
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12.10.2022 07:38
+6
А кацапет Rar4k Rar4kp зимуватиме на кую, разом з дирявими ночвами "мацква"....
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12.10.2022 09:57
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Хлопці, Ви молодці і наша гордість 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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12.10.2022 07:00 Відповісти
Так,бо Іщенка,навіть лісосмуга в червоні фарбі .А це говорить,що ЗСУ іде далі
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12.10.2022 10:04 Відповісти
Стоп , про склад біля Дудчан , це не помилка ?? . Село Дудчани , вже кілька днів позначені як визволена територія .
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12.10.2022 07:13 Відповісти
Неподалік Дудчан
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12.10.2022 08:07 Відповісти
Не кілька днів, а багато днів
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12.10.2022 09:58 Відповісти
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12.10.2022 07:38 Відповісти
Усі ці населені пункти визволені раніше. Інформація застаріла.
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12.10.2022 08:40 Відповісти
Інформація про "закріплення успіху". Що би це не означало. Ну тобто наступ загальмувався
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12.10.2022 08:42 Відповісти
Нажаль так, якби наші експерти не п....ли про 2-3 дні і ми далі підем, про мобілізацію орків, що вона нічого не дасть - дає і конкретно!!!
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12.10.2022 09:12 Відповісти
А кацапет Rar4k Rar4kp зимуватиме на кую, разом з дирявими ночвами "мацква"....
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12.10.2022 09:57 Відповісти
Реанімація окупованих селищ. Дякую за поновлене життя
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12.10.2022 09:59 Відповісти
Героям слава, бережи вас Господь
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12.10.2022 10:03 Відповісти
 
 