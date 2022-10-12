ЗСУ закріпили успіх з визволення п’яти населених пунктів на Херсонщині, - ОК "Південь"
ЗСУ закріпили успіх з визволення п’яти населених пунктів у Херсонській області. Окупанти зосереджують зусилля на утриманні захоплених територій та стриманні українського наступу.
Про це повідомили в Оперативному командуванні "Південь", інформує Цензор.НЕТ.
"Нашими підрозділами закріплено успіх зі звільнення Нововасилівки, Новогригорівки, Нової Кам’янки, Трифонівки та Червоного в Бериславському районі. Там тривають стабілізаційні заходи з реанімації соціальної та критичної інфраструктури", - розповіли в Оперативному командуванні.
Також у "Півдні" зазначили, що вранці під прикриттям масованого ракетного удару по всій Україні противник силами до взводу за підтримки танку намагався контратакувати позиції ЗСУ в районі Іщенки поблизу лісосмуг.
Унаслідок цієї вилазки російські окупанти зазнали втрат і змушені були відступити.
В Оперативному командуванні зазначили, що окупанти зосереджують зусилля на утриманні захоплених територій та стриманні українського наступу.
Протягом доби українська авіація завдала 9 ударів по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки загарбників у Бериславському та Миколаївському районах.
Водночас нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 300 вогневих завдань, за результатами яких знищено:
- 23 окупанти;
- вантажний і броньований автомобіль;
- ударний БПЛА типу Shahed-136;
- склад боєприпасів неподалік Дудчан;
- пункт управління та вузол зв'язку в районі Суханового.
Окрім цього, було суттєво пошкоджено 2 ворожі самохідні артилерійські установки "Гвоздика" та БТР.
Будь ласка, зачекайте...
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