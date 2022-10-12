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Новини Окуповані території - Крим і Донбас Війна
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В окупованому Мелітополі - сильний вибух, авто злетіло в повітря, - мер Федоров

мелітополь

Вранці в окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух.

Про це повідомив мер міста Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Було гучно в різних районах, але найсильніше в північній частині міста: на мікрорайоні і Північному переїзді. За попередньою інформацією в повітря злетіло авто", - написав він.

Федоров додав, що деталі наразі уточнюють.

Також читайте: Росіяни викрали понад 700 мешканців окупованого Мелітополя, - мер Федоров

Автор: 

авто (6139) вибух (4436) Мелітополь (770) Федоров Іван (645)


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Може балицького врешті решт відмінусували ...
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12.10.2022 07:59 Відповісти
 
 