В окупованому Мелітополі - сильний вибух, авто злетіло в повітря, - мер Федоров
Вранці в окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух.
Про це повідомив мер міста Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Було гучно в різних районах, але найсильніше в північній частині міста: на мікрорайоні і Північному переїзді. За попередньою інформацією в повітря злетіло авто", - написав він.
Федоров додав, що деталі наразі уточнюють.
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Алекс Ростиков
показати весь коментар12.10.2022 07:59 Відповісти Мені подобається 3
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