Я не думаю, що Путін застосує ядерну зброю. Пентагон має план на такий сценарій, - Байден
Президент США Джо Байден заявив, що не вірить у застосування російським диктатором Володимиром Путіним ядерної зброї, але зазначив, що Пентагон розробив план у разі такого сценарію.
Про це він сказав в інтерв'ю каналу CNN, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
За його словами, коли лідер однієї з найбільших ядерних держав світу говорить про застосування тактичної ядерної зброї, то це безвідповідально. Він зазначив, що не думає, що Путін зважиться на такий крок.
Байден заявив, що навіть погрози ядерної зброї з вуст Путіна мають ефект дестабілізації.
"Все, що я хотів сказати, це те, що це може призвести до просто жахливого результату. І не тому, що хтось має намір перетворити це на світову війну або щось таке, а просто після того, як ви застосуєте ядерну зброю, помилки, які можна зробити, прорахунки, хто знає, що станеться", - сказав він.
Американський президент відмовився розкрити, якою буде відповідь США, якщо Путін зважиться на можливе застосування ядерної зброї, але сказав, що Пентагон заздалегідь розробив варіанти дій у разі такого сценарію.
"Це обговорювалося, але я не вдаватимуся в подробиці. З мого боку було б безвідповідально говорити про те, що ми робитимемо або не робитимемо", - резюмував Байден.
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НАТО не дає Україні ******** летальної зброї,щоб не бути втягнутим у війну з рф.
В разі застосуваня ЯЗ рефією - НАТО відповість(буде втягнуте у війну). Або НЕ відповість,і буде втягнуте у ядерну війну пізніше.
То може не варто чекати,знищуючи лояльне до НАТО населеня?
отож бо й воно
Поразка гітлера закінчилась повною окупацією Німеччини включаючи столиці. Поразка московії не закінчиться окупацією ніяких міжнародно визнаних її територій. Тільки вони будуть вигнані з окупованих територій.
Ну, а если серьезно, то похоже, что Запад очень не хочет расставаться с комфортной и сытой жизнью, чтобы положить конец этой войне...
дивився такий шикарний огляд
ділюсь
https://www.youtube.com/watch?v=nNZQE74trtc
Но мир глух. Продолжает взращивать чудовище
інколи озвучує більш-менш прийнятні думки, але без конкретики, або нейтральні, та впевнений це «маскування» для поокацапських вкидів яких більшість
Это не блеф" У Байдена обеспокоены, что поражения армии РФ в Украине дадут Владимиру Путину повод нанести ядерный удар.
https://www.dialog.ua/opinion/260397_1665586404