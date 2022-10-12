Я не думаю, що Путін застосує ядерну зброю. Пентагон має план на такий сценарій, - Байден

Президент США Джо Байден заявив, що не вірить у застосування російським диктатором Володимиром Путіним ядерної зброї, але зазначив, що Пентагон розробив план у разі такого сценарію.

Про це він сказав в інтерв'ю каналу CNN, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, коли лідер однієї з найбільших ядерних держав світу говорить про застосування тактичної ядерної зброї, то це безвідповідально. Він зазначив, що не думає, що Путін зважиться на такий крок.

Байден заявив, що навіть погрози ядерної зброї з вуст Путіна мають ефект дестабілізації.

"Все, що я хотів сказати, це те, що це може призвести до просто жахливого результату. І не тому, що хтось має намір перетворити це на світову війну або щось таке, а просто після того, як ви застосуєте ядерну зброю, помилки, які можна зробити, прорахунки, хто знає, що станеться", - сказав він.

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Американський президент відмовився розкрити, якою буде відповідь США, якщо Путін зважиться на можливе застосування ядерної зброї, але сказав, що Пентагон заздалегідь розробив варіанти дій у разі такого сценарію.

"Це обговорювалося, але я не вдаватимуся в подробиці. З мого боку було б безвідповідально говорити про те, що ми робитимемо або не робитимемо", - резюмував Байден.

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