УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4235 відвідувачів онлайн
Новини Війна
11 494 38

Я не думаю, що Путін застосує ядерну зброю. Пентагон має план на такий сценарій, - Байден

байден

Президент США Джо Байден заявив, що не вірить у застосування російським диктатором Володимиром Путіним ядерної зброї, але зазначив, що Пентагон розробив план у разі такого сценарію.

Про це він сказав в інтерв'ю каналу CNN, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, коли лідер однієї з найбільших ядерних держав світу говорить про застосування тактичної ядерної зброї, то це безвідповідально. Він зазначив, що не думає, що Путін зважиться на такий крок.

Байден заявив, що навіть погрози ядерної зброї з вуст Путіна мають ефект дестабілізації.

"Все, що я хотів сказати, це те, що це може призвести до просто жахливого результату. І не тому, що хтось має намір перетворити це на світову війну або щось таке, а просто після того, як ви застосуєте ядерну зброю, помилки, які можна зробити, прорахунки, хто знає, що станеться", - сказав він.

Читайте: Путін - раціональний гравець, який значно прорахувався, - Байден

Американський президент відмовився розкрити, якою буде відповідь США, якщо Путін зважиться на можливе застосування ядерної зброї, але сказав, що Пентагон заздалегідь розробив варіанти дій у разі такого сценарію.

"Це обговорювалося, але я не вдаватимуся в подробиці. З мого боку було б безвідповідально говорити про те, що ми робитимемо або не робитимемо", - резюмував Байден.

Також читайте: Нема гарантій, що ми зафіксуємо підготовку Росії до ядерного удару, - глава спецслужби Британії Флемінг

Автор: 

Байден Джо (2883) путін (23750) ядерна зброя (1145)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+27
показати весь коментар
12.10.2022 08:32
+8
як вважаєте, аби у Гітлера була ядерна зброя і він почав програвати війну, він би її використав?

отож бо й воно
показати весь коментар
12.10.2022 08:06
+8
По-моему они просто запруться в бункере дрожа от страха перед Великим и Страшным Пу
Ну, а если серьезно, то похоже, что Запад очень не хочет расставаться с комфортной и сытой жизнью, чтобы положить конец этой войне...
показати весь коментар
12.10.2022 08:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
план передбачає зʼїпнути на Марс?
показати весь коментар
12.10.2022 07:54 Відповісти
Портніков озвучив цікаву думку!
НАТО не дає Україні ******** летальної зброї,щоб не бути втягнутим у війну з рф.
В разі застосуваня ЯЗ рефією - НАТО відповість(буде втягнуте у війну). Або НЕ відповість,і буде втягнуте у ядерну війну пізніше.
То може не варто чекати,знищуючи лояльне до НАТО населеня?
показати весь коментар
12.10.2022 08:00 Відповісти
як вважаєте, аби у Гітлера була ядерна зброя і він почав програвати війну, він би її використав?

отож бо й воно
показати весь коментар
12.10.2022 08:06 Відповісти
У Гітлера була хімічна зброя -- але він іі не використав .
показати весь коментар
12.10.2022 08:34 Відповісти
Bullshit.
показати весь коментар
12.10.2022 08:38 Відповісти
ааа, так то в газових камерах задихались не від Циклону Б, а від незабутніх вражень?
показати весь коментар
12.10.2022 10:02 Відповісти
Не треба путати. Одне діло газові камери інше це поле бою.
показати весь коментар
12.10.2022 10:22 Відповісти
Я за фронт .
показати весь коментар
12.10.2022 10:31 Відповісти
Циклон-Б не призначений для відкритої місцевості.
показати весь коментар
12.10.2022 12:42 Відповісти
В Ялте бочки с газом фашистски в море ржавеют и ничего значет ВСЕ договорились не использовать, мошли ж все...
показати весь коментар
12.10.2022 19:29 Відповісти
ти так ставиш питання, наче відповідь очевидна і однозначна
показати весь коментар
12.10.2022 09:21 Відповісти
Це зовсім інші речі.
Поразка гітлера закінчилась повною окупацією Німеччини включаючи столиці. Поразка московії не закінчиться окупацією ніяких міжнародно визнаних її територій. Тільки вони будуть вигнані з окупованих територій.
показати весь коментар
12.10.2022 10:19 Відповісти
По-моему они просто запруться в бункере дрожа от страха перед Великим и Страшным Пу
Ну, а если серьезно, то похоже, что Запад очень не хочет расставаться с комфортной и сытой жизнью, чтобы положить конец этой войне...
показати весь коментар
12.10.2022 08:11 Відповісти
Ну так .--- в США 3 млн. мільионерів -- воно ім треба .
показати весь коментар
12.10.2022 08:38 Відповісти
Видно у тебя короткий ум. Америка этого не допустят.
показати весь коментар
12.10.2022 09:29 Відповісти
спробую всіх трохи заспокоїти(?)
дивився такий шикарний огляд
ділюсь
https://www.youtube.com/watch?v=nNZQE74trtc
показати весь коментар
12.10.2022 08:16 Відповісти
показати весь коментар
12.10.2022 08:32 Відповісти
Все очень верно сказано. Ни дать , ни взять, как говорится.
Но мир глух. Продолжает взращивать чудовище
показати весь коментар
12.10.2022 18:38 Відповісти
Мне кажется, г-н Байден деликатно умолчал, что Пентагон просто «замочит в сортире» кремлевского ублюдка вместе с его чемоданчиком для го*на
показати весь коментар
12.10.2022 08:51 Відповісти
Хтось у нас думкою багатіє! Не варто! Потрібна своя потужна зброя! Поки ми "скидуємся копійками на дрони і тепловізори, розкрадаються милиарди на дурні контракти!
показати весь коментар
12.10.2022 09:08 Відповісти
Пальчиком грозить Путину не получится!
показати весь коментар
12.10.2022 09:09 Відповісти
Видно ты поклонник путлера. Но он картонный идол и бумажный змей.
показати весь коментар
12.10.2022 09:32 Відповісти
Ну да, у вас действительно хорошо все продумано, не спорю. Вон британец же заявил, что у них нету технологий, позволяющих отследить подготовку к применению ядерного оружия. И они решили, исходя из этого, все подстроить так, чтобы ***** стрелял по нам ракетами х-101 и х-555 плюс калибрами, которые могут иметь ядерную боеголовку и могут быть применены против Великобритании и Франции. Поэтому они категорически, подчеркиваю, категорически отказались давать нам настоящее ПВО и самолеты, которыми мы бы могли сбивать 100% этих ракет. Так как в этом случае ***** просто перестал бы ими по нам стрелять, а Запад просто хочет их уничтожить, если выстрелят по нам, то их это вполне устраивает. Более того, раз мы вчера сбили так много ракет, то они вполне могут кацапам через посредников указать про нашу систему ПВО, чтобы мотивировать путина бить еще этими ракетами до конца, а то он может слить это дело из-за слабой эффективности. Также и миниатюрные размеры военной помощи отлично в это вписываются, если бы нам дали 2000 танков, то ***** бы уже давно отступил и стал бы ныть на НАТО, но при этом сохранил все стратегические крылатые ракеты. А что по нам стреляют, ну им это не особо и важно. Но для нас это критически важно. И нужно открыто и честно поднять этот вопрос на публичное голосование. Напугать Байдена перед выборами в Конгресс, что вообще-то Путин еще не проиграл, он всегда может победить, если мы ему позволим это сделать, а мы позволим ему, если вы не будете поставлять нам настоящее ПВО и нормальные наступательные вооружения и вопрос тут не в деньгах, томагавков 100 штук стоит дешевле, чем 200-300 высокоточных небольших артиллерийских снарядов. С совершенно иной эффективностью, учитывая близкостояющие кацапские самолеты друг к другу без ангаров.
показати весь коментар
12.10.2022 09:13 Відповісти
Слушай, чувак, я тут последил за твоими постами - постишь одно и то же в немного разных формулировках. Жабу надо варить на медленном огне, иначе она выскочит. Если начать жестко ******* *****, то он сразу применит ядерное оружие, и плюс у него останется куча другого железа и орочьего мяса, каковыми он может продолжить наступление. А так он уже измотан настолько, что только издали обстреливать и может, и даже применение ядерки не остановит ВСУ, ибо наступать ***** банально нечем и некем. Кроме того, есть надежда на путч внутри самой кацапии из-за дохлых мобиков.
показати весь коментар
12.10.2022 09:51 Відповісти
Да что за хрень ты несешь, черт тебя подери,ботву хрюсскую?
показати весь коментар
12.10.2022 10:07 Відповісти
Так мабудь і є хрюській) куча букв «про все і ні про що» зазвичай.
інколи озвучує більш-менш прийнятні думки, але без конкретики, або нейтральні, та впевнений це «маскування» для поокацапських вкидів яких більшість
показати весь коментар
12.10.2022 11:29 Відповісти
Нет ни одной причины думать, что не применит. Я тоже думал, что в феврале не вторгнется, ибо это нерационально и безумно. Надо просто быть к этому морально готовыми, что бы не было шока.
показати весь коментар
12.10.2022 09:17 Відповісти
..нужен упреждающий удар по стратегическим базам болот мацковии,иначе эти быдлонасекомыши болот мацковии не успокоятся...
показати весь коментар
12.10.2022 09:32 Відповісти
Дурню пишете.
показати весь коментар
12.10.2022 11:38 Відповісти
"... або не робитимемо..."
показати весь коментар
12.10.2022 09:43 Відповісти
Почему не сказать коротко - В случае применения ЯО США даст максимально жесткий ответ путину. - и точка, не надо вот этих всех мямлей... ох и чепушилы правят миром...
показати весь коментар
12.10.2022 10:24 Відповісти
Так сказано «Пентагон розробив план відповіді». Не адміністрація, не конгрес, а Пентагон. Що не зрозуміло?
показати весь коментар
12.10.2022 11:40 Відповісти
Если путя стрельнет ядерной, Байден обидется и не будет с нам разговаривать. Поэтому всё закончится ядерным апокалипсисом и всем хана.
показати весь коментар
12.10.2022 10:50 Відповісти
В Washington Post заявили о "намеке" Путина на "использование ядерного оружия": "

Это не блеф" У Байдена обеспокоены, что поражения армии РФ в Украине дадут Владимиру Путину повод нанести ядерный удар.

https://www.dialog.ua/opinion/260397_1665586404
показати весь коментар
12.10.2022 18:47 Відповісти
шо тут думать...по губам водить кремлядскому ритмичнее..
показати весь коментар
12.10.2022 19:09 Відповісти
Хорошо Пентагону
показати весь коментар
12.10.2022 20:36 Відповісти
Я думаю , что ***** звезда ЯО он не применит , тактическое применить сложно , могут сбить на подлете , или сбой ракеты и заряда + это должен быть опять ,массированный удар, бо 70% собьют . В этом случае ничего не достигнут и обосруться по полной . Стратегическое , вообще сложно , там полетные задания , в Украину не пошлешь , а на Запад опасно , их уничтожат еще при открытии люков . И опять обосрутся . Уже сейчас нужно думать , что делать с отдельными княжествами бывшей рф . А к этому все идет , армии нет ,денег нет . Ситуация напоминает , как было после Цусимы и руско-Японской войне . Сейчас будет еще хуже , уцелевшие вояки садисты, вернуться домой и рф разорвет изнутри , бандитизм 90-х покажется легким недоразумением . Вопрос в другом ***** он кто , ? агент ЦРУ или безнадежно ттупой мелкий интриган , которому просто повезло ,вылезти на самый верх ,кучи Говна
показати весь коментар
12.10.2022 22:53 Відповісти
Еще раз объясню , не надо путать горячее с мягким , 24 - го напал , потому что готовился и хотел напасть уже давно . А с ЯО это не одно и тоже . Во-первых могут пострадать соседи и не обрадоваться Во-вторых , попытаться применить и добиться успеха , это не одно и тоже . Если ракету с ЯО собьют то заряд не взорвется , а только загадит не много Украинской земли . И это будет конец ***** . А , чтобы долетело нужно большой залп , а где их взять , если уже потратили После последнего обстрела ,они получили обратную реакцию , их уже больше никто не боится . Да и при большом залпе не факт что долетит А стратегическое , они не применят , вероятность этого события стремиться к нулю . Поэтому расслабляемся ***** скоро звезда
показати весь коментар
12.10.2022 23:08 Відповісти
 
 