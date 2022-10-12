Білий дім про "перемовини" Маска: Путін нічого не робить для завершення війни
У Білому домі відреагували на інформацію про нібито "перемовини" засновника Tesla і SpaceX Ілона Маска і президента РФ Володимира Путіна перед тим, як бізнесмен опублікував свій "мирний план" для припинення війни в Україні.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Суспільне.
Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр процитувала президента США Джо Байдена, який сказав, що рішення про ведення перемовин має бути лише за Україною.
"Сьогодні ми побачили чітке бажання Зеленського до миру. Він розповів свій план. Але завершення війни вимагає комунікації обох сторін. Та Путін нічого не робить. Це війна, які почав Путін, і він може її завершити уже сьогодні. Україна бореться за свою демократію, за свою свободу. І ми будемо підтримувати її хоробрість у цій боротьбі. Ця війна занадто затягнулася", - сказала вона.
Раніше The Guardian повідомила, що американський бізнесмен Ілон Маск перед тим, як опублікувати "мирний план" із визнанням російської анексії територій України мав розмову з Володимиром Путіним. Маск заперечує розмову з Путіним.
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коли треба, гєбня сіпає кого потрібно і через його пащу передають месіджи!
бо для того, щоб написати те що написав маск (про помилки хрущева), треба бути в контексті!
дуже сумніваюся, що зайнятий бізнесмен, який веде кілька бізнесів, має час щоб поглиблюватися в нюанси рашистської гівнопропаганди
Це їхнє криваве суспільство, виховане на жадобі панування над іншими народами. рашизм це ******** фашизм.
"Маск-і-Шоу".
Не ставтеся до його слів серйозно. Він просто приколюється, не розуміючи, що від його приколів комусь боляче. Не всякий блискучий бізнесмен обов'язково мудрий у житті. І мотив якоїсь матеріальної залежності від кремлівського Карла також заздалегідь можна відкинути. З його найбільшим в історії особистим капіталом 250 млрд. він може говорити те, що думає (навіть якщо і думає зовсім неправильно), а не те, що йому хтось шепоче на вухо