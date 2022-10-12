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Новини
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Білий дім про "перемовини" Маска: Путін нічого не робить для завершення війни

путін

У Білому домі відреагували на інформацію про нібито "перемовини" засновника Tesla і SpaceX Ілона Маска і президента РФ Володимира Путіна перед тим, як бізнесмен опублікував свій "мирний план" для припинення війни в Україні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Суспільне.

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр процитувала президента США Джо Байдена, який сказав, що рішення про ведення перемовин має бути лише за Україною.

"Сьогодні ми побачили чітке бажання Зеленського до миру. Він розповів свій план. Але завершення війни вимагає комунікації обох сторін. Та Путін нічого не робить. Це війна, які почав Путін, і він може її завершити уже сьогодні. Україна бореться за свою демократію, за свою свободу. І ми будемо підтримувати її хоробрість у цій боротьбі. Ця війна занадто затягнулася", - сказала вона.

Також читайте: Маск спробував виправдатися за попередні дописи: "Я великий фанат України, але не Третьої світової війни"

Раніше The Guardian повідомила, що американський бізнесмен Ілон Маск перед тим, як опублікувати "мирний план" із визнанням російської анексії територій України мав розмову з Володимиром Путіним. Маск заперечує розмову з Путіним.

Автор: 

путін (23750) США (22473) Ілон Маск (633) Жан-П'єр Карін (69)


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Топ коментарі
+18
гєбня працює по сталеній формулі: море бабла в обмін на пожиттєву лояльність!
коли треба, гєбня сіпає кого потрібно і через його пащу передають месіджи!
бо для того, щоб написати те що написав маск (про помилки хрущева), треба бути в контексті!
дуже сумніваюся, що зайнятий бізнесмен, який веде кілька бізнесів, має час щоб поглиблюватися в нюанси рашистської гівнопропаганди
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12.10.2022 07:58
+12
Так давай атакамс и будем уже заканчивать с этим орочьем безмозглым
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12.10.2022 07:39
+9
Маск просто наївний, він думає, що путін керується логікою і вигодою. Хло просто злобний і ненавистний карлик, що хоче знищити Україну і захопити весь світ.
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12.10.2022 08:06
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Так давай атакамс и будем уже заканчивать с этим орочьем безмозглым
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12.10.2022 07:39 Відповісти
Так уже дає.
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12.10.2022 08:09 Відповісти
Задовбали вже своїми перемовинами ... Не на часі.
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12.10.2022 07:42 Відповісти
Спочатку нехай Маск розбереться у чому різниця між козячим горошком і коровячим лайняком а потім лізе в політику
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12.10.2022 08:55 Відповісти
Как то я про Маську, был лучшего мнения.. Ну занялся ты HiTech технологиями, ну молодец, честь тебе и хвала!!! Какого ты хера лезешь туда куда собака ху.. не сует??? Оно тебе надо?? В говне обваляют и еще виноватым сделают. Или корона на мозги уже давит??
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12.10.2022 10:51 Відповісти
В мене закрадались сумніви по поводу того що маск просто дурачок.
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12.10.2022 07:55 Відповісти
гєбня працює по сталеній формулі: море бабла в обмін на пожиттєву лояльність!
коли треба, гєбня сіпає кого потрібно і через його пащу передають месіджи!
бо для того, щоб написати те що написав маск (про помилки хрущева), треба бути в контексті!
дуже сумніваюся, що зайнятий бізнесмен, який веде кілька бізнесів, має час щоб поглиблюватися в нюанси рашистської гівнопропаганди
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12.10.2022 07:58 Відповісти
Маск не дурачек, но "Беда, коль пироги начнет печи сапожник...".
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12.10.2022 08:25 Відповісти
Я слышала ( может это и ложь) что перед тем как Маск выступил со своими идеями Мира путин у него купил акций Тесла на миллиард . Кстати Маск выдал такую же хрень про Тайвань , что надо отдть Тайвань Китаю. Чтобы не было войны .
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12.10.2022 08:57 Відповісти
Маск просто наївний, він думає, що путін керується логікою і вигодою. Хло просто злобний і ненавистний карлик, що хоче знищити Україну і захопити весь світ.
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12.10.2022 08:06 Відповісти
В тому і проблема, що треба бути українцем або хоч знати нашу історію, щоб зрозуміти це. Думаю, пересічна людина ніколи не усвідомить логіку бажання знищити націю тільки за те, що вони існують
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12.10.2022 08:17 Відповісти
людина, яка змогла заробити мільярди, ніяк не може бути наївною. наївність, я би сказав грубіше, але нехай буде наївність, думати таким чином.
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12.10.2022 09:09 Відповісти
***** намагається мати вигляд переможця сидячі у калюжі багна... це щур у куті що сподівається залякати світ рашистьским террором.. Сдохне падла але рашисти ще довго будуть вигрибате свое лайно та жилітися на русофобію
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12.10.2022 08:07 Відповісти
Не він один, за ним ціла зграя яструбів. На мою думку, хутін сам ніколи не наважився б на таку безглузду авантюру.
Це їхнє криваве суспільство, виховане на жадобі панування над іншими народами. рашизм це ******** фашизм.
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12.10.2022 08:24 Відповісти
Якщо хтось ще не зрозумів лінію поведінки Маска, то це просто 120-а серія всіма відомого і улюбленого розважального серіалу 90-х років
"Маск-і-Шоу".
Не ставтеся до його слів серйозно. Він просто приколюється, не розуміючи, що від його приколів комусь боляче. Не всякий блискучий бізнесмен обов'язково мудрий у житті. І мотив якоїсь матеріальної залежності від кремлівського Карла також заздалегідь можна відкинути. З його найбільшим в історії особистим капіталом 250 млрд. він може говорити те, що думає (навіть якщо і думає зовсім неправильно), а не те, що йому хтось шепоче на вухо
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12.10.2022 08:16 Відповісти
У Маска 250млрд на рахунках чи це сукупна сума власне готівки і вартості акцій і активів якими він володіє ? Не міг Маск заробити чверть тріліона на Tesla і SpaceX , Tesla не є лідером по кількості вироблених автомобілів плюс в розвиток технологій як Tesla так і SpaceX треба вкладати немалі гроші. Щось мені здається найбільш багатою людиною є Білл Гейтс - міг би бути точніше якби не потратив свої статки на благодійність різноманітні фонди і подібне.
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12.10.2022 09:10 Відповісти
Маска на смереку. Поряд з ******. Нехай там перемовляються.
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12.10.2022 08:34 Відповісти
Звичайно ця війна затягнулась, якщо в нас не має ні ******** далекобійної ракети, ні літака ні танка. Не довіряєте зелі - після перемоги зміните (штати можуть це зробити просто натякнувши). Але якщо Україна програє чи війна затягнеться на роки проблеми будуть набагато гірші і не тільки для України.
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12.10.2022 08:35 Відповісти
Рашка стала на віиськові реики вже 30 років а ше зброя Союзу.
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12.10.2022 08:52 Відповісти
Пишуть, що, скоріше за все, Маск таки дійсно не розмовляв з ****** чи кимось із його посіпак, АЛЕ він республіканець і піддався впливу трампістського крила партії... Там є низка прихильників перемовин із ******. Наприклад, про це постійно талдичать сенатор Рендал Пол та телеведучий-трампіст Такер Карлсон (погугліть цього ідіота), який раніше ***** дифірамби співав...
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12.10.2022 09:19 Відповісти
Надо держать строй. И четко и активно всех посылать, невзирая на лица. Будет масса Масков, Папа Римских, Расмуссенов с Ермаками, китайцев и индусов, американских конгрессменов и всяких там Нью-Йорк Таймсов. Может подключат нобелевских лауреатов, артистов и спортсменов.
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12.10.2022 09:23 Відповісти
Маск занимается стратегическими для своей страны разработками и не просто так, а потому что правительство это ему разрешает, если всплывет его заигрывание с кацапами, денежный поток может и прекратиться. Это вопрос нацбезопасности, что еще может взболтнуть любитель х.йла?
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12.10.2022 10:27 Відповісти
Путин сдохни
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12.10.2022 10:37 Відповісти
а что оно такое чтобы вести переговоры на правительственном уровне?!кусок говна смердящего и больше ничего!
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12.10.2022 17:30 Відповісти
Якщо Маск реально підпустив до себе орків, то нехай прощається з ексклюзивністю своїх винайдених технологій. Орки все вкрадуть.
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13.10.2022 10:44 Відповісти
 
 