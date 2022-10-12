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Новини Війна
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Білорусь відправила в Бєлгородську область першу партію Т-72, - Генштаб ЗСУ

генштаб

Білорусь зняла зі зберігання та відправила в Бєлгородську область РФ першу партію з 20 танків Т-72.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зупинити контрнаступальні дії Сил оборони на окремих напрямках та намаганнях наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках.

Ворог продовжує обстріли позицій наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює дистанційне мінування території в окремих районах та веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Так, протягом минулої доби окупанти здійснили пуски однієї балістичної та двадцяти восьми крилатих ракет, двадцять з яких були збиті українськими підрозділами протиповітряної оборони.

Читайте: Атака з Білорусі малоймовірна - Росія вивозить звідти боєприпаси, - ISW

Противник завдав тринадцять авіаційних ударів та здійснив понад сорок обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від цих злочинних дій постраждали об’єкти та цивільне населення більш ніж сорока населених пунктів. Серед них Львів, Попівка, Чугунівка, Ладижин, Кривий Ріг, Запоріжжя, Павлоград та Нікополь. Також ворог застосував чотирнадцять іранських дронів-камікадзе для ударів по критичній інфраструктурі в Одеській та Миколаївській областях, дванадцять з цих БПЛА знищено.

Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

Лукашенко заявляє про готовність республіки Білорусь надати допомогу російській федерації у війні проти України. Оборонно-промисловий комплекс білорусі вже задіяно у ремонті російської техніки, пошкодженої в ході бойових дій. Крім того, знято зі зберігання та відправлено в Білгородську область першу партію з двадцяти танків Т-72.

Також читайте: Я не думаю, що Путін застосує ядерну зброю. Пентагон має план на такий сценарій, - Байден

На інших напрямках противник здійснював обстріли з мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів:

на Сіверському напрямку - Сеньківка Чернігівської області та Середина-Буда, Нововасилівка та Сорокине Сумської області;

на Слобожанському напрямку - Стрілеча, Красне, Огірцеве, Вовчанські Хутори, Стариця, Дворічна та Дворічне;

на Краматорському напрямку - Першотравневе, Ковалівка, Терни, Ямполівка, Торське, Серебрянка, Білогорівка та Сіверськ;

на Бахмутському напрямку - Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Одрадівка, Опитне, Майорськ Спірне та Яковлівка;

на Авдіївському напрямку - Авдіївка, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка;

на Новопавлівському та Запорізькому напрямках- Велика Новосілка, Нескучне, Малі Щербаки, Оріхів і Червоне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ закріпили успіх з визволення п’яти населених пунктів на Херсонщині, - ОК "Південь"

На Південнобузькому напрямку противник продовжує обстріли позицій наших підрозділів для стримування контрнаступу по всій лінії зіткнення. Вогневого впливу зазнали райони понад двадцяти населених пунктів. Зокрема, Велике Артакове, Давидів Брід, Благодатівка, Сухий Ставок, Широке, Тернові Поди, Солдатське, Правдине та Мирне.

За наявною інформацією, окупанти в Херсонській області продовжують рейдерське захоплення сільськогосподарських підприємств, проводять там інвентаризацію активів та перереєстровують їх на себе за російським законодавством.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Миколаївка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Майорськ, Первомайське та Красногорівка.

В результаті успішних дій Сил оборони України та через велику кількість поранених, на тимчасово окупованих територіях Луганської області спостерігається дефіцит медичних працівників. Щоб поповнити штати лікарень, самопроголошене керівництво регіону направило клопотання з проханням про відрядження медперсоналу з центральних та східних областей Російської Федерації.

Читайте: Російські ракети вразили 30% енергетичної інфраструктури України, - Галущенко

Українська авіація протягом доби завдала п’ятнадцять ударів. Підтверджено ураження тринадцяти районів зосередження озброєння та військової техніки, а також двох систем протиповітряної оборони противника.

Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили дванадцять пунктів управління, сімнадцять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, чотири склади боєприпасів, а також понад двадцять інших важливих об’єктів ворога.

Автор: 

Білорусь (7922) Генштаб ЗС (6484)


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Топ коментарі
+30
Лука між пожиттєвим і мотузкою вибрав мотузку. Якісь довбойоби керують цілими державами. Хоча яка білорусь держава? Скупчення картопляного лушпиння.
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12.10.2022 07:45
+19
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12.10.2022 08:24
+18
А что случилось? У второй армии Мира танки закончились? А трактористы ещё есть или белорусские жариться будут?
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12.10.2022 07:54
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Лука між пожиттєвим і мотузкою вибрав мотузку. Якісь довбойоби керують цілими державами. Хоча яка білорусь держава? Скупчення картопляного лушпиння.
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12.10.2022 07:45 Відповісти
Пора уже по гнилой картофелине ударить . А то эта тварь совсем обнаглела.
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12.10.2022 08:59 Відповісти
З іншого боку, якщо б виробник сировини для чіпсів збирався нападати, то навряд би танки відправляв.
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12.10.2022 07:48 Відповісти
Як би бульбофюрер вже не звивався, а відповідати таки прийдеться в Гаазі разом з пуйлом !!!
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12.10.2022 07:51 Відповісти
Всім бульбокацапам - горіти у Вогні!
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12.10.2022 07:53 Відповісти
Бульбаши - ********!
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12.10.2022 07:53 Відповісти
Не порі фігню. Лука Мудіщев і його режим - підараси. А прості білоруси що змогли, показали у 2020 році. І як партизани у 2022 році.
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12.10.2022 08:12 Відповісти
ЩО "показали"? З квітками сидіти і стрічками, коли їх садять і гамселять? А ті партизани що зробили?
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12.10.2022 09:05 Відповісти
А что случилось? У второй армии Мира танки закончились? А трактористы ещё есть или белорусские жариться будут?
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12.10.2022 07:54 Відповісти
Та вже картоплю покопали то можна і МТЗшників в розход на чіпси пустити
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12.10.2022 08:15 Відповісти
трактористы заняты делом, лепят из говна пятухов
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12.10.2022 09:13 Відповісти
Хитрожопый усцатый картофельный дуче Лука делает все, чтобы не воевать с Украиной, отправляя кацапне тяжелую технику и сотни тысяч снарядов, а потом скажет *****, срущему в чемодан, что воевать белорусам нечем. Потому что бульбанутый Лука понимает, что ВСУ, имеющие громадный боевой опыт, быстренько уничтожит его войска.
А то что уссатый Лука кукарекает, что на него вот-вот нападет Украина, расчитано на *****, чтобы не воевать с нами а держать армию дома у себя.
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12.10.2022 08:08 Відповісти
Он планировал в марте отгружать калийные удобрения из наших портов. Заявил об этом до вторжения его премьер-министр Головенко или Головченко. Неосмотрительно заявил, по сути признался, что полностью знал о планах Путина, полностью. Подставил таракана тем самым на будущем суде, таракан брехать умеет гораздо хитрее. Тот прямо накануне вторжения 22-го февраля где-то он сказал Чмоне на камеру с кислым лицом: "Ну, пойдем посмотрим на учения" в обертке испытаний стратегической баллистической ракеты, а чмоня его поправил: "поучаствуем, а не посмотрим". Все это было на публику и именно в контексте войны.

Просто таракан ставит сразу на все и пытается получить немного выгоды лично для себя. На русаков, на ********** и на нас ему примерно одинаково срать, есть лишь он и его семья и все. Нормально, у цыган так и принято, это их традиция.
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12.10.2022 09:04 Відповісти
А корита з бульбою відправив чи порожні ?
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12.10.2022 08:13 Відповісти
Отец Иштвана и Гаврилы

@DudkevicSergij

·

https://twitter.com/DudkevicSergij/status/1579408838033559552 10 окт.

Дорогое НАТО!
А можно в целях экономии средств и времени запускать военную помощь прямо со своей территории.
Если нужно, Украина признает эти удары , как свои…
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12.10.2022 08:16 Відповісти
😂
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12.10.2022 18:04 Відповісти
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12.10.2022 08:24 Відповісти
від цієї скрєпної картінки кацапи входять в ступор якщо розміщувати на скрєп ресурсах
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12.10.2022 09:05 Відповісти
Прикормлении .
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12.10.2022 08:25 Відповісти
Пригадайте.... Три роки тому був самміт НАТО, на який поїхав Віктор Муженко та повіз заявку від України на вступ до НАТО!!!!! Як тільки Муженко виїхав з України до того саміту, новоспечений президент зелупа, його звільнив. Це сталося 2 вересня 2019 року (указ №645/2019 звільнення Віктора Муженка з військової служби у зв'язку з проведенням організаційних заходів, посилання: https://www.president.gov.ua/documents/6452019-29437 )

І коли Муженко прибув на самміт - йому повідомили що він вже звільнений і тому не може представляти Україну.

А потім хтось шукав мір в очку путена, заглядав туди... Хто пам'ятаєте? А потім воно ж верещало - "а чому ми досі не в НАТО?"

Так шо доки зєрмаки при владі, можна очікувати що завгодно.

Цієї війни не було, аби не указ №645/2019.
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12.10.2022 08:29 Відповісти
не забудемо і пам'ятаємо
тільки потрібно почекати
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12.10.2022 08:55 Відповісти
Млять, я так чекаю!!!!
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12.10.2022 09:00 Відповісти
Можливо, але що Муженко сам від себе заявку повіз? Так не буває
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12.10.2022 09:21 Відповісти
Заявка і директиві ще порохом за його каденції були підписані, самміт був плановий, за рік про нього було відомо. Боячись відмінити заявку і директиви зелупа просто "обнулив" повноваження особи, що мала цю заявку подати
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12.10.2022 09:25 Відповісти
Пригадав, брехня, самміт НАТО був скасованний раніше, соєви боти дуже ******* розганяти зраду.
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12.10.2022 09:35 Відповісти
от якщо зелупонь то не збрехати не може. самміт не був скасований а був перенений в останню мить, а в грудні 2019 року зелупа ані сама не поїхала на самміт ані нікого не направила
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12.10.2022 09:44 Відповісти
доречі, раз ти такий спец по подіям 2019 року, чого тільки 21.09.2022 року зареєструвався, чи у міші падаляка грошей не було за зе-висери платить?
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12.10.2022 09:45 Відповісти
ще раз, ти манупілюєш, вересневий був перенесений на грудень, може саме тому, що Муженко приїхав вже в статусі "нікого", а на грудневий самміт зелупа ані сама не поїхала ані нікого не послала
Може ти розмуніший за Залужного? Бо, виходить за твоєю логікою, Залужний - дурачок, бо Муженко з самого початку активної фази війни працює в Генштабі
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12.10.2022 10:07 Відповісти
Тому, що мій акк 2014 року нещодавно був заблокований через брехунів, таких як ти. Муженка було звільнено з ЗСУ 2 вересня 2019 року. Саміт НАТО мав відбутися 3 грудня 2019 року. А з посади начальника генштабу Муженка було знято ще 21 травня.
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12.10.2022 10:08 Відповісти
Може я щось і сплутав, але питання повної бездіяльності зелупи протягом 3-х років і тут такий він тіпа "а ось заявка в НАТО" - це тупий хайп для тупорилих зе-виборців
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12.10.2022 12:27 Відповісти
Нас не взяли у НАТО в 2008, і так само не взяли б у 2019. І хто підтримував Україну в 2019? Доні Трамп чи Ангела Меркель?😁 Порошенко, до речі, це розумів, тому за його каденції заявка на вступ не подавалась.
І зараз теж не візьмуть, будьмо реалістами. Хоча технічно можливість є. Але на жаль, нема політичної згоди.
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12.10.2022 10:25 Відповісти
Вітаємо генштаб з гучною перемогою на півночі...під носом генштабу ворог перемістив танки та спорядження, для формування нових частин. Чекайте тепер їх на фронті...
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12.10.2022 09:05 Відповісти
всі мудрі в війні люди мають йти в шанці, то ж там ваша думка буде більш слушною
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12.10.2022 09:27 Відповісти
Не теба бути сильно мудрим, щоб не знати шо ударами з повітря можна звязувати резерви. А посилати інших в шанці почни з себе...
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12.10.2022 09:48 Відповісти
Тобто тягали кацапню по всім фронтам 7 місяців і раптово Генштаб став дурним??
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12.10.2022 09:51 Відповісти
Тобто вИ прихильник війни - країні потрібні мертві герої?

Україна «цілком законно» може атакувати військові цілі в росії, щоб завадити логістиці противника.

Про це заявив міністр Збройних сил країни Джеймс Хіппі в ефірі https://twitter.com/TimesRadio/status/1518848747903635457 Times Radio , передає Укрінформ.
Водночас, на думку Хіппі, використання при цьому зброї, наданої міжнародними партнерами, не є проблемою.

Хтось грається в політику на крові, ви в цьому випадково не приймаєте участь чи Джеймс Хіппі, молодший міністр ЗС Британії теж дурний?
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12.10.2022 10:08 Відповісти
чим атакувати? Асфальтом?? чи 90 ярадами на дороги на майбітній рік. Ви як з неба звалились
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12.10.2022 10:12 Відповісти
Тобто атакувати вже можна? Як швидко вИ перевзулися. А чим атакують Крим, Мелітополь?
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12.10.2022 10:27 Відповісти
В чому я перевзувся? чи у вас з логічкою як на рівні блондинки, яка вираховувала вірогідність зустріти динозавра у 50% - або зустріну або ні. Так і ви. у вас який імперичний Генштаб, який може вдарити ракетами, яких не має, з вірогідністю 50%
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12.10.2022 12:13 Відповісти
Україна «цілком законно» може атакувати військові цілі в росії, щоб завадити логістиці противника.

Про це заявив міністр Збройних сил країни Джеймс Хіппі в ефірі https://twitter.com/TimesRadio/status/1518848747903635457 Times Radio , передає Укрінформ.

Водночас, на думку Хіппі, використання при цьому зброї, наданої міжнародними партнерами, не є проблемою.

ви прихильник країні потрібні мертві герої, чим відрізняються удари по Криму від режиму бульбафюрера, що надає резерви путіну?
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12.10.2022 10:10 Відповісти
ну і хто це заперечує? можливість удару потребує не тільки бажання і наміру але й наявність засобів
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12.10.2022 12:16 Відповісти
Сподіваюсь ЗСУ "братів" Белорусів зусиріне Гідно!
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12.10.2022 09:49 Відповісти
Ось і картопляний дід до ленд-лізу долучився. Живе Білорусь!
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12.10.2022 10:12 Відповісти
Для пана Бутусова і не тільки... Раз путін пішов на мобілізацію від ЗСУ потрібна нова !якість! в діях. НЕОБМЕЖЕНІ удари по воєнній інфрастуктурі, складах режиму бульбафюрера та території росії і є та якісна подія, що призведе (не може) до ще більшого постачання військової допомоги не тільки по кількості... але і по якості. Це те що треба не тільки тепер згідно виколиків, але і формування умов для перемоги. Подумайте... треба формувати умови для "Рамштайну-7".

Ось така потрібна аналітика на цій війні.
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12.10.2022 10:54 Відповісти
Підказка. Збільшення постачання та якість на цій війні, цинічно, йде через кров. Питання - наших чи орди? Битва за Київ не відповідь, часом? А заява Джеймс Хіппі не підказка, чого чекають на Заході?
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12.10.2022 11:05 Відповісти
постає питання, якого милого наші воїни будуть нищити ці танки по одному на сході і платити дорогу ціну, якщо цю техніку і ********** можна знищити на базах Бульбостану? Це геніальний наполеончик так задумав?
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12.10.2022 17:59 Відповісти
 
 